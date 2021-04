Volley, cinque positivi a Modena: dubbi per la trasferta a Vibo Valentia

Brutte notizie per il Modena Volley, impegnato nei play off per decidere la classifica che va dal quinto al dodicesimo posto in cui i gialloblu sono partiti con tre sconfitte in altrettante partite. Oggi, a quarantotto ore dalla sfida in Calabria contro Vibo Valentia, la società emiliana ha annunciato la positività di cinque elementi del gruppo squadra, due giocatori e tre elementi dello staff.

Delle positività che, secondo quanto viene reso noto dal comunicato, sono affiorate tra la giornata di sabato, quando prima della sfida casalinga contro Milano la squadra è stata sottoposta al tampone anti-genico, ed oggi. Queste le parole ufficiali della società: “La società Modena Volley comunica che in seguito ai tamponi molecolari eseguiti in mattinata è stata riscontrata la positività al Covid-19 da parte di due giocatori e tre membri del gruppo squadra che erano risultati negativi giovedì al tampone molecolare e sabato al tampone anti-genico“.

Queste positività gettano adesso un velo di incertezza sulla trasferta di Vibo Valentia, prevista per giovedì sera. Sarà necessario un ulteriore giro di tamponi molecolari su tutta la squadra, compresi i positivi di quest’oggi, prima di prendere una decisione definitiva per giocare una partita che, al momento, ha ben poco significato agonistico, con le due squadre che occupano gli ultimi due posti della classifica e con le chance per poter accedere ai primi quattro posti del gironcino ridotte al lumicino.

In questo momento però la disputa della partita non sembra in discussione. Secondo la Lega Volley, ad una squadra basta avere otto giocatori non contagiati per poter scendere in campo. Ulteriori notizie si avranno però soltanto nelle prossime ore, con la partita in terra calabra che sarà sempre più vicina.

Foto: LM-LPS/Roberto Tommasini