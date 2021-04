Basket, Champions League 2021: Brindisi crolla in Turchia e viene eliminata

Finisce l’avventura della Happy Casa Brindisi nella Basketball Champions League. La squadra pugliese è stata sconfitta dai turchi del Pinar Karsikaya con il punteggio di 107-88 e deve così abbandonare la competizione. Resta il rimpianto di essere arrivati a questo scontro diretto per la Happy Casa, che può recriminare soprattutto per le due sconfitte di misura contro l’Hapoel Holon, compresa quella di settimana scorsa dopo un tempo supplementare.

Non sono bastati alla Happy Casa i 28 punti di uno straordinario Josh Bostic. In doppia cifra chiudono anche Derek Willis (12), Alessandro Zanelli (11) e Nick Perkins (10). I turchi sono stati trascinati da un Tony Taylor da 30 punti, con anche un D.J Kennedy da 21 punti e 10 rimbalzi.

Buon inizio di partita per Brindisi, che trova ritmo in attacco nei primi minuti. Si gioca comunque sul filo dell’equilibrio con i padroni di casa che restano avanti a metà primo quarto. Il Pinar allunga sul +7, ma il finale di quarto premia l’Happy Casa che chiude sotto di quattro punti (28-24). Si prosegue nella lotta punto a punto anche nella seconda frazione, con Brindisi che trova il vantaggio con Bostic sul 37-36. Dal 39-36 per Brrindisi, però, si apre un parziale di 13-0 in favore dei turchi, che chiudono in vantaggio all’intervallo per 53-43.

Anche al rientro dall’intervallo il Pinar continua a macinare gioco e punti, arrivando a toccare il +16 (69-53). I turchi dominano e si portano anche sul +18 (77-61). Brindisi prova a reagire e chiude il terzo quarto sotto di dodici punti (83-71). La Happy Casa parte forte nell’ultimo quarto, arrivando sul -6 con il layup di Gaspardo (85-79), ma in tre minuti arriva un parziale 11-2 in favore del Pinar che chiude la gara. Brindisi non ha più la forza di rimontare e crolla nel finale, perdendo per 107-88.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PINAR KARSIKAYA – HAPPY CASA BRINDISI 107-88 (28-24, 25-19, 30-28, 24-17)

Pinar: Birsen 4, Henry 13, Morgan 20, Kennedy 21, Taylor 30, Tuluoglu, Agva, Erden 4, Bitim, M’Baye 10, Sonsirma, Yildirim 5

Brindisi: Bostic 28, Zanelli 11, Visconti 3, Bell 7, Willis 12, Krubally 4, Gaspardo 4, Thompson 7, Cattapan, Udom 2, Perkins 10

Credit Ciamillo