Sport in tv oggi (mercoledì 21 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Un mercoledì 21 aprile da leoni ci si appresta a vivere. Tanti gli eventi sportivi da seguire in questa giornata. Si comincia con gli Europei di ginnastica artistica dove l’Italia vorrà ben figurare. A seguire tantissimo tennis con in primo piano il torneo di Barcellona e i giocatori azzurri pronti a farsi valere.

Il ciclismo poi si prenderà la scena nel pomeriggio con la Freccia Vallone e la terza tappa del Tour of the Alps, senza dimenticarci delle fasi finali degli Europei di lotta previsti a Varsavia. A completare il quadro, basket, volley e tanto calcio con il turno infrasettimanale di campionato.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA SPORT IN TV (21 APRILE)

10.00 GINNASTISTICA ARTISTICA (Europei 2021): Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Italia) – Diretta streaming su Gym TV.

10.00 TENNIS (WTA Istanbul): secondo turno – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 TENNIS (ATP Barcellona): Gaio vs Rublev – Diretta tv su Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now.

11.00 TENNIS (ATP Barcellona): Musetti vs Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport, SuperTennis, live streaming su Sky Go, Now e sul sito dell’emittente della FIT.

11.05 CICLISMO (Freccia Vallone): prova femminile – Diretta tv su Eurosport1 e su RaiSport (12.00), live streaming su Eurosport Palyer, su RaiPlay e su DAZN.

11.30 LOTTA (Europei 2021): qualificazione 50-55-59-68-76 kg femminili; ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg maschili – diretta streaming sul sito UWW.

11.30 TENNIS (WTA Stoccarda): secondo turno – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 CICLISMO (Tour of the Alps): terza tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN (in differita su Rai Sport dalle ore 16.00, live streaming su RaiPlay).

13.00 CICLISMO (Freccia Vallone): prova maschile – Diretta tv su Eurosport1 e su RaiSport, live streaming su Eurosport Palyer, su RaiPlay e su DAZN.

13.30 GINNASTISTICA ARTISTICA (Europei 2021): Qualificazioni femminili, seconda suddivisione – Diretta streaming su Gym TV.

16.00 GINNASTISTICA ARTISTICA (Europei 2021): Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Italia) – Diretta streaming su Gym TV.

14.00 TENNIS (ATP Barcellona): Fognini vs Zapata Miralles – Diretta tv su Sky Sport, SuperTennis, live streaming su Sky Go, Now e sul sito dell’emittente della FIT.

16.00 TENNIS (ATP Belgrado): Cecchinato vs Berrettini – Diretta tv su SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente della FIT.

16.30 PALLANUOTO (Champions League): Brescia vs Jadran HN – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

16.45 LOTTA (Europei 2021): semifinali 50-55-59-68-76 kg femminili- diretta streaming sul sito UWW.

18.00 LOTTA (Europei 2021): finali stile libero 61-74-86-92-125 kg maschili – diretta streaming sul sito UWW (su Sky Sport Arena alle 21.30 ci sarà la differita delle fasi finali).

18.30 CALCIO (Serie A): Milan-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), live streaming su Sky Go e Now.

18.30 GINNASTISTCA ARTISTICA (Europei 2021): Qualificazioni femminili, quarta suddivisione – Diretta streaming su Gym TV.

19.00 BASKET (Eurolega): CSKA Mosca vs Fenerbahce – Diretta streaming su Eurosport Player

19.00 CALCIO (laLiga): Levante-Siviglia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 CALCIO (laLiga): Osasuna-Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 BASKET (Serie A): Virtus Bologna vs Treviso – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.15 PALLANUOTO (Champions League): Dubrovnik vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

20.30 VOLLEY (SuperLega): Civitanova-Perugia – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.30 BASKET (Serie A): Sassari vs Trento – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 CALCIO (Serie A): Bologna Torino – Diretta tv su Sky Sport HD 253 e live streaming su Sky Go e Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Crotone-Sampdoria – Diretta streaming su DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Genoa-Benevento – Diretta tv su Sky Sport HD 255 e live streaming su Sky Go e Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Juventus-Parma – Diretta tv su DAZN1, live streaming su DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Spezia-Inter – Diretta tv su Sky Sport HD 252 e live streaming su Sky Go e Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Udinese-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now.

21.00 BASKET (Eurolega): Barcellona vs Zenit – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (laLiga): Alaves-Villareal – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (laLiga): Elche-Valladolid – Diretta streaming su DAZN.

22.00 CALCIO (laLiga): Cadice-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LivePhotoSport

LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 9.45

LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 10.00