Perugia-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-3 Finale scudetto volley

Oggi mercoledì 21 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile. La serie è in perfetta parità (1-1), dunque chi vincerà stasera compirà un passo importantissimo verso la conquista del tricolore, visto che si porterà a soltanto un successo dal raggiungere l’obiettivo. La Lube ha vinto la gara d’apertura di questa serie conclusiva, espugnando il PalaBarton con una prova convincente, ma domenica scorsa i Block Devils ha replicato imponendosi al tie-break all’Eurosuole Forum. Gli umbri cercheranno ora di sfruttare il fattore casalingo, saltato sempre nei due precedenti, per portarsi sul 2-1. I marchigiani cercheranno una nuova affermazione in trasferta per poi giocarsi in casa le chance di titolo.

Wilfredo Leon sarà affiancato dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato al top. Ci sarà bisogno anche della migliore regia di Dragan Travica e dello schiacciatore Oleg Plotnytskyi. Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, all’opposto Kamil Rychlicki, al regista Luciano De Cecco (grande ex), al centrale Robertlandy Simon

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato, gli orari di Perugia-Civitanova, gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile. La partità sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-CIVITANOVA, GARA-3 FINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

20.30 Gara-3: Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini