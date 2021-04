LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley in DIRETTA: gara-3 della finale play-off

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-3 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione d’Italia.

La situazione al momento è di assoluta parità: Civitanova ha vinto gara-1 (3-1), mentre Perugia ha reagito in gara-2 (3-2). La serie è più aperta che mai e in questo momento è difficile indicare una formazione favorita, si pensava che Leon e compagni potessero patire un po’ il cambio di allenatore arrivato in un momento così delicato, invece domenica hanno tirato gli artigli, anche grazie alla grinta di Atanasijevic, che ha giocato titolare dopo molto tempo. Blengini può contare su un sestetto ormai rodato, che difficilmente va in contro a passaggi a vuoto, i ragazzi di Carmine Fontana sono invece più imprevedibili, possono fare un garone, come avvenuto due giorni fa, ma possono allo stesso tempo incappare in una giornata no. La tensione sarà alle stelle e lo spettacolo è assicurato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-3 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:00!

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli