LIVE Berrettini-Cecchinato, ATP Belgrado in DIRETTA: il derby nel pomeriggio

Programma Berrettini-Cecchinato

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 250 di Belgrado.

Era questa la speranza dei tifosi italiani alla vigilia, che si potesse è concretizzata grazie alla vittoria del siciliano sul serbo Viktor Troicki al primo turno. C’è grande attesa per quello che riuscirà a fare il romano che è rientrato dopo un lungo periodo di stop, causa infortunio, al Masters1000 di Montecarlo. Il torneo nel Principato, però, è stato tutt’altro che fortunato per lui sconfitto all’esordio contro Alejandro Davidovich Fokina.



Tra i due c’è un solo precedente, risalente al 2017 a livello Challenger, per la precisione nel torneo a Francavilla, con il successo di Cecchinato. Ma visto quanto accaduto in questi anni praticamente non fa testo. Berrettini parte con i favori del pronostico anche se molto dipenderà dalla sua condizione fisica. Il vincente di questa sfida affronterà il trionfatore del derby serbo tra Filip Krajinovic e Nikola Milojevic.



OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Belgrado fra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato per non perdervi davvero nulla del derby azzurro. La partita è programmata come terza sul campo centrale del torneo serbo dalle ore 12.00, dunque si giocherà nel pomeriggio. Noi vi aggiorneremo nel corso della giornata per comunicarvi l’orario dell’inizio della partita.

Foto: Lapresse