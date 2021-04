CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Oggi (mercoledì 21 aprile) inizia la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), si parte con le qualificazioni femminili. Le ragazze partecipanti sono state suddivise in quattro suddivisioni: si incomincerà alla ore 10.00 e si andrà avanti fino alle 20.30 circa, con una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Un non-stop assolutamente imperdibile e che darà la fisionomia alla fase cruciale di questa rassegna continentale.

Al termine di questa intensissima giornata, infatti, conosceremo quali saranno le qualificate alle varie Finali (venerdì l’all-around, nel weekend le specialità) e conosceremo anche a chi andranno i due pass non nominali per le Olimpiadi di Tokyo. Attraverso il concorso generale individuale, infatti, si assegneranno due biglietti per i Giochi e li potranno conquistare soltanto quelle ragazze che non facevano parte delle squadre ammesse alla rassegna a cinque cerchi attraverso i Mondiali 2018 o 2019. La battaglia sarà rovente per tutti gli obiettivi e ne vedremo davvero delle belle.

L’Italia vuole essere assoluta protagonista. Vanessa Ferrari e Martina Maggio sono in lizza per un pass olimpico (non nominale). La Farfalla di Orzinuovi torna sui quattro attrezzi dopo cinque anni, ha dimostrato di essere in ottima forma durante l’ultima tappa di Serie A e cerca il colpaccio (attenzione anche al corpo libero, indubbiamente meritevole della finale). La brianzola è molto solida e concreta, può sicuramente fare bene e rendersi protagonista di una bella prova sul giro completo.

All-around anche per Alice D’Amato, che punterà tantissimo sulle parallele asimmetriche (due anni fa vinse la medaglia di bronzo). Giorgia Villa si esibirà soltanto alla trave e agli staggi, la bergamasca ha nelle gambe due esercizi con cui può tranquillamente ambire alle finali di specialità e sognare un alloro pesante. Ricordiamo anche gli orari: Villa e D’Amato alle 10.00, Ferrari e Maggio alle 16.00. Ovviamente non soltanto Italia, ma anche tutte le grandi stelle del panorama europeo.

La francese Melanie De Jesus Dos Santos (titolare dello scettro all-around, ma che oggi non salirà su tutti gli attrezzi), la splendida russa Angelina Melnikova affiancata dalle giovani Vladislava Urazova, Elena Gerasimova, Viktoria Listunova (puntano alla carta olimpica). Poi le gemelle olandesi Lieke e Sanne Wevers, le sempre solide tedesche Ellie Seitz e Kim Bui, le britanniche Jessica Gadirova (per il pass olimpico), Alice Kinsella e Amelie Morgan, la rumena Larisa Iordache (in lizza per Tokyo).

Foto: Simone Ferraro/FGI