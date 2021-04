Berrettini-Cecchinato oggi, ATP Belgrado: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 21 aprile, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini si affronteranno nel match del secondo turno del torneo ATP di Belgrado (Serbia). La sfida, prevista come in terzo incontro sul Centrale il cui programma prenderà il via dalle ore 12.00, sarà particolare per entrambi.

Il romano, n.10 del mondo, viene dal brutto ko di Montecarlo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Una brutta prestazione per Matteo che nel confronto con l’iberico ha messo in evidenza tutte le sue difficoltà dal punto di vista fisico. Fermo a causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali, infatti, Berrettini ha ripreso il proprio percorso nella competizione del Principato ed è chiaro che la sua primaria necessità sia quella di fare partite.

Pertanto, il match contro il 28enne palermitano sarà tutt’altro che scontato. Cecchinato viene dall’ottimo esordio in questo torneo contro il serbo Viktor Troicki, n.195 ATP e in tabellone con una wild card. Un buon tennis messo in mostra dal semifinalista del Roland Garros 2018 e dunque si prospetta una sfida con emozioni, ricordando che nell’unico precedente tra i due il siciliano si impose in tre combattutissimi set nei quarti del Challenger sulla terra di Francavilla a mare nel 2017. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma è pur sempre l’unico riferimento storico che si ha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Berrettini-Cecchinato, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-CECCHINATO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

Terzo incontro dalle ore 12.00: Matteo Berrettini vs Marco Cecchinato

In precedenza, sullo stesso campo (dalle ore 12.00): Rinderknech vs Kecmanovic, Djokovic vs Sonwoo Kwon

BERRETTINI-CECCHINATO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse