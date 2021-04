LIVE Musetti-Auger-Aliassime, ATP Barcellona in DIRETTA: si comincia alle 11.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Prima sfida tra il tennista azzurro e il canadese a livello ATP: chi vince sfiderà al terzo turno Denis Shapovalov che ha battuto il francese Jeremy Chardy in due set. Possibile derby canadese dunque tra la testa di serie #10 e #7 del torneo ma il classe 2002 darà filo da torcere ad Auger-Aliassime.

Lorenzo Musetti torna in campo in Catalogna dopo aver vinto al primo turno contro Feliciano Lopez come un veterano per 6-3 6-4. Il talento carrarese proverà a rincorrere gli ottavi di finale e soprattutto cercherà di entrare in top80. In caso di vittoria infatti, il classe 2002 diventerebbe #79 al mondo anche se davanti c’è Federico Delbonis ancora in gioco a Belgrado. La wild card ha già migliorato lo score dell’ultimo torneo disputato a Montecarlo dov’è uscito al primo turno contro Aslan Karatsev.

Esordio per Felix Auger-Aliassime reduce dall’uscita al primo turno nel torneo monegasco contro Cristian Garin e agli ottavi di finale del torneo di doppio in coppia con Hubert Hurkacz. Il canadese deve rincorrere Jannik Sinner in top20 e provare a migliorare il best ranking alla posizione #17. Il classe 1999 non ha raggiunto risultati particolari in questo inizio 2021 in cui ha ottenuto la finale a Melbourne, il quarto turno agli Australian Open e i quarti di finale ad Acapulco.

