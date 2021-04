CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.06 E con la magnifica doppietta di Gianni Moscon, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour of the Alps. Vi diamo dunque appuntamento a domani con la penultima frazione da Naturno a Pieve di Bono. Buon proseguimento di giornata!

14.04 Molto bene anche Matteo Fabbro nel supportare al meglio il suo compagno di squadra Großschartner. Bravissimi e con una bella condizione fisica e mentale anche Alessandro De Marchi e Antonio Nibali.

14.03 Ecco la nuova classifica generale, con il recupero di ben sette posizioni da parte di Pello Bilbao:

1 1 – YATES Simon Team BikeExchange 5 10:52:10

2 2 – SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45

3 10 ▲7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:04

4 3 ▼1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation ,,

5 4 ▼1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:08

6 5 ▼1 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,,

7 6 ▼1 HINDLEY Jai Team DSM 1:27

8 7 ▼1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo ,,

9 9 – GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1:52

10 8 ▼2 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

14.01 Un finale al cardiopalma per questa terza tappa del Tour of the Alps, e una doppietta per Gianni Moscon che riconferma una condizione davvero spettacolare per il trentino, nonché una grandissima lucidità.

13.59 Ecco la top ten di giornata:

1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 20 30 4:04:25

2 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 10 18 ,,

3 STORER Michael Team DSM 5 12 0:01

4 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 7 ,,

5 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 4 ,,

6 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 3 ,,

7 BIDARD François AG2R Citroën Team 2 ,,

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1 ,,

9 SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech ,,

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – Victorious 0:13

13.58 Bellissima e lunghissima volata per Moscon davanti a Großschartner. Bravissimo il trentino che ha costretto l’austriaco a percorrere la traiettoria più lunga e dispendiosa.

13.56 ED È DOPPIETTA PER GIANNI MOSCON!!!!!

13.55 I quattro battistrada provano a resistere!

13.54 ULTIMO CHILOMETRO!!!

13.53 Nibali, Sanchez, De Marchi, Bidard, Bilbao e Pernsteiner sono a 6″ dai battistrada! Che finale!

13.52 Sempre 17″ di vantaggio per Moscon, Fabbro, Storer e Großschartner.

13.51 Tra gli attaccanti il meglio messo in classifica è Bilbao, che ha 1’52” di ritardo da Yates, e che quest’oggi potrebbe salire sul podio virtuale di questo Tour of the Alps.

13.49 5000 metri al traguardo e 17″ di gap tra i battistrada e gli inseguitori.

13.48 Continua a scendere il gap tra i due gruppetti, divisi da soli 19″.

13.47 Un finale davvero incerto per questa terza tappa in questa lotta serrata tra i 4 battistrada e i rispettivi 6 inseguitori.

13.44 Mentre il gruppo del leader della corsa Simon Yates si trova a 59″ dai battistrada.

13.43 Attenzione perchè gli inseguitori di Moscon, Fabbro, Storer e Großschartner hanno soltanto 26″ di ritardo. Ci troviamo a 10 km dal traguardo.

13.40 Ma Bilbao ha ritrovato anche la compagnia dell’altro uomo Bahrain Victorius Pernsteiner.

13.39 Si forma dunque un quintetto che ha 36″ di ritardo dai battistrada Moscon, Fabbro, Storer e Großschartner.

13.37 Bilbao, sta andando a riprendere il gruppetto Nibali-Sanchez-De Marchi, assieme a Bidard.

13.35 Dietro di loro ha provato ad allungare Pello Bilbao (Bahrain Victorius), un uomo temibile per la classifica generale.

13.32 Matteo Fabbro, Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Michael Storer (Team DSM) e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) hanno 56″ di vantaggio sul gruppo di Simon Yates. Ci troviamo a 19 km dal traguardo.

13.30 Storer e Großschartner rientrano su Moscon e Fabbro. Alle loro spalle Pernsteiner.

13.29 Plotone a 50″ con un Simon Yates estremamente tranquillo e con il pieno controllo della corsa.

13.28 Moscon e Fabbro davanti a tutti!

13.26 Davanti intanto rilanciano Hermann Pernsteiner e Gianni Moscon! Prova a rientrare Matteo Fabbro, mentre faticano gli altri fuggitivi.

13.25 Ci troviamo dunque sulla salita di Tarres con i suoi 3,4 km alla pendenza media del 6,9% ma punte del 18%.

13.24 Sivakov riesce a rientrare in gruppo! Paura ormai alle spalle per il portacolori della Ineos Grenadiers.

13.21 25 km al traguardo e soltanto 48″ di vantaggio per i dieci battistrada.

13.19 Il distacco tra il russo e il gruppo di Simon Yates è già di 35″.

13.18 Da segnalare il ritardo di un super favorito di questo Tour of the Alps: Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), caduto in questa fase di corsa.

13.15 Nulla da fare per i due azzurri, presto ripresi dal gruppo guidato dal Team BikeExchange.

13.10 Si tratta della coppia della Bardiani-CSF-Faizanè formata da Giovanni Carboni e Daniel Savini.

13.06 Alcuni uomini del gruppo stanno cercando di andare in avanscoperta.

13.02 Questa è la situazione in corsa:

49 Km to go – Frinig climb: situation. Breakaway: Moscon, Nibali, Sanchez, Fabbro, Grosschartner, Van Garderen, De Marchi, Pernsteiner, Bidard and Storer Tejada and Ravasi at 1.15 Peloton at 1.50 pic.twitter.com/eFnAFb79wj — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 21, 2021

12.59 Bardiani-CSF-Faizanè in testa al plotone in favore di Enrico Battaglin.

12.55 Ravasi e Tejada sono nella morsa del gruppo.

12.50 Alessandro De Marchi è più che mai volenteroso nel conquistare il GPM del Maso Albergod.

12.46 Il gruppo sta per riprendere Thompson e Gallopin.

12.41 Non mollano invece Matteo Fabbro, Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Luis Leon Sanchez (Astana), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Michael Storer (Team DSM), Antonio Nibali (Trek-Segafredo) e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

12.37 Non riescono a reggere nemmeno Ravasi, Christian, Gallopin e Tejada.

12.33 Perde contatto Reuben Thompson (Groupama-FDJ).

12.29 Forte accelerazione in testa al gruppo e netta difficoltà per i battistrada.

12.25 60 km al traguardo.

12.22 Distacco invariato intorno a 2’.

12.18 Ci troviamo adesso in un tratto in discesa.

12.13 Team BikeExchange in testa al gruppo.

12.09 2’12” di vantaggio per i 15 battistrada.

12.05 36,6 km/h è la media della seconda ora di gara.

12.00 Ci troviamo ormai a metà corsa.

11.57 I fuggitivi sono rientrati nel territorio italiano mentre il gruppo insegue a 2′.

11.52 Il gruppo all’inseguimento degli attaccanti.

11.47 In testa al gruppo la Team Bike Exchange. Il ritardo del plotone si attesta intorno a 1’30”.

11.42 I ciclisti hanno superato i 17 km del Passo Resia.

11.37 Ricordiamo la composizione del gruppo dei 15 fuggitivi: Mark Christian e Edward Ravasi (Eolo-Kometa), Matteo Fabbro e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard e Tony Gallopin (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Harold Tejada e Luis Leon Sanchez (Astana), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Michael Storer (Team DSM), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

11.32 I fuggitivi hanno iniziato la salita verso Passo Resia.

11.27 Il passaggio allo sprint intermedio.

Km 53 – Intermediate Sprint in Pfunds. Passages: 1. Moscon (Ineos)

2. Gallopin (Ag2r)

3. Fabbro (Bora) Peloton at 1.38.#TotA #TouroftheAlps #LiveUphill pic.twitter.com/Qqmy1qHQj3 — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 21, 2021

11.23 Superati i 50 km di corsa i fuggitivi conservano circa 2′ di vantaggio sul plotone.

11.19 Il gruppo non molla e nel giro di pochi chilometri si riporto a 1’40” dai fuggitivi.

11.14 Le immagini dei fuggitivi.

Km 36 – Luis Leon Sanchez (Astana) reaches the breakaway group. 14 riders on the front.#TotA #TouroftheAlps #LiveUphill pic.twitter.com/87GqYS0HIq — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 21, 2021

11.10 La situazione sembra delinearsi quando abbiamo superato i 40 km di corsa.

11.05 I quindici al comando prendono il largo, il gruppo insegue a 2’30”.

11.01 Sono cinque gli italiani nel gruppo di testa. Si tratta di Ravasi, De Marchi, Mosconi, Nibali e Fabbro.

10.58 Foratura per Thibaut Pinot che si stacca dal gruppo in attesa dell’ammiraglia.

10.55 Il gruppo di 14 fuggitivi prova a prendere il largo. La composizione: Mark Christian e Edward Ravasi (Eolo-Kometa), Matteo Fabbro e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard e Tony Gallopin (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Harold Tejada (Astana), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Michael Storer (Team DSM), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

10.51 Al momento il plotone non lascia molto spazio ai fuggitivi.

10.47 Nel gruppo degli attaccanti anche Gianni Moscon ed Edward Ravasi.

10.43 Partono all’attacco altri 11 corridori.

10.40 Avvio di corsa incredibile. Ripresi i due ciclisti italiani.

10.35 I ciclisti stanno affrontando la salita verso Piller Sattel, che hanno affrontato ieri due volte.

10.30 Ripresi gli inseguitori in testa rimangono Fabbro e De Marchi con pochi secondi di vantaggio sul plotone.

10.25 Tra gli attaccanti anche i nostro Matteo Fabbro e Alessandro De Marchi che allungano ulteriormente.

10.20 Si stacca del plotone un gruppetto di nove corridori.

10.15 Ripresi i quattro attaccanti.

10.12 Non è alla partenza la Uno-X per un caso di positività al Covid di un membro dello staff.

10.07 Un quartetto di corridori prova a prendere il largo. Vediamo come e se reagirà il gruppo.

10.03 La frazione odierna.

Today we cross the border again: 🏁 Imst – Naturns/Naturno

↔️ 162 km

📈 2290m positive gain

🏔 KOM Reschen/Resia + Tarsch/Tarres

⏱ Start at 9:50, Imst

📺 Broadcast starting at 12.30#LiveUphill pic.twitter.com/3sTzrwjsAb — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 21, 2021

09.57 Ci siamo è iniziata la terza tappa del Tour of the Alps.

09.54 E’ una tappa aperta a tanti pretendenti: Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy (EF Education Nippo), e Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

09.50 La frazione di oggi da Imst a Naturno, per un totale di 162 chilometri, sarà terreno di caccia per attacchi da lontano e corridori coraggiosi.

09.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza tappa del Tour of the Alps.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour of the Alps 2021. La frazione odierna proporrà un percorso decisamente variegato, senza grandi pendenze, ma comunque sia molto insidioso, che condurrà il gruppo da Imst a Naturno, per un totale di 162 chilometri. Quella di oggi sarà dunque una giornata per attaccanti valorosi.

Un breve circuito iniziale all’interno di Imst introdurrà alla prima difficoltà altimetrica di giornata, i 1559 metri del Piller Sattel. Dopo una veloce discesa, la strada ricomincerà a salire verso il GPM di Passo Resia. Attenzione poi alle insidiose strade della Val Venosta che porteranno il gruppo nella zona di Frinig. Dopo una discesa molto tecnica, resterà da superare l’asperità di Tarres, un’ascesa breve posta a 18 chilometri dal traguardo di Naturno, che potrebbe rappresentare il terreno ideale per un colpo di mano.

Tra gli uomini che quest’oggi potrebbero tentare di recuperare qualcosa in classifica generale, possiamo citare Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy (EF Education Nippo), e Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che ieri nulla hanno potuto dinnanzi alla netta superiorità dell‘attuale leader della corsa Simon Yates. In questa terza tappa dunque, avranno una bella occasione per cercare di riscattarsi e sorprendere.

In una giornata che assomiglia un po’ ad una classica, l’Italia potrebbe puntare decisamente in alto giocandosi delle belle carte come Andrea Vendrame (Ag2r Citroen Team), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), super fuggitivo nella tappa di apertura di Innsbruck, se non Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), e Fabio Felline (Astana-Premier Tech). Quest’ultimo avrà con sé un uomo molto temibile come il campione nazionale spagnolo Luis Leon Sanchez. Infine, potremmo vedere nuovamente in azione i mai domi ragazzi della Eolo-Kometa. Attenzione infine, ad un altro possibile colpo di mano da parte di Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 09.45. Buon divertimento, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse