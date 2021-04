Gianni Moscon non smette di brillare e, dopo il successo di Innsbruck all’esordio, oggi completa il bis nella terza tappa del Tour of the Alps 2021. Il ciclista trentino, infatti, ha vinto in volata sull’austriaco Felix Grossschartner e ha confermato il suo ottimo momento di forma, che va a chiudere un periodo non semplice dopo qualche infortunio di troppo.

La Imst-Naturno, di 162 chilometri, lo ha visto centrare il secondo successo in questa corsa a tappe ed il decimo della sua carriera. Le sue parole, ai microfoni di Raisport, confermano la sua soddisfazione: “Ancora una vittoria, con un altro sapore rispetto a quella di lunedì – conferma Moscon – Posso ormai dire che ho rotto il ghiaccio e sto vivendo un periodo positivo. Ad essere sincero già da ieri io ed il team avevo capito che questa frazione potesse fare al caso mio vista l’altimetria. Una fuga, un attacco finale, insomma potevo essere protagonista. Alla fine, invece, si è sviluppata una tappa tiratissima sin dall’avvio e dalla prima salita. Siamo andati a tutta per arrivare poi in quattro al rush finale, in poche parole una situazione ideale per me e, fortunatamente, sono stato in grado di sfruttarla a mio favore”.

Un Gianni Moscon brillante che conferma i passi in avanti già messi in mostra all’esordio, un segnale importante in vista del futuro? “La confidenza arriva quando hai le gambe, poi la testa va di conseguenza. Spesso si dice che se salta la testa salta tutto, ma in realtà l’aspetto fondamentale sono le gambe, poi tutto il resto viene da sé. Sei più lucido e vedi meglio ogni aspetto della corsa”.

A questo punto, perchè non sognare un tris nelle prossime tappe del Tour of the Alps? “Sognare è sempre possibile, ma poi bisogna rendersi anche conto che ci sono anche gli avversari. Certo che, un’altra vittoria, sarebbe chiedere davvero troppo…”.

Foto: Valerio Origo