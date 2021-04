Tour of the Alps 2021: show di Simon Yates in salita, tappa e maglia per il britannico

Era il grande favorito per il titolo e l’ha praticamente già ipotecato oggi. Show in salita per Simon Yates: il britannico domina in lungo e in largo nella seconda tappa del Tour of the Alps 2021, da Innsbruck a Feichten im Kaunertal. Successo parziale e prima posizione, nettamente, in classifica generale per il corridore del Team BikeExchange.

Prima parte di gara animata da una fuga di sei uomini: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). A gestire la situazione in gruppo il Team Ineos Grenadiers del leader della graduatoria Gianni Moscon.

Il tutto si è andato a decidere sulla penultima salita, quella di Kaunergrat – Piller Sattel, approcciata a tutta dal Team Arkéa Samsic che ovviamente è andata a raggiungere gli attaccanti della prima ora: il capitano, Nairo Quintana, è scattato, senza riuscire però a fare la differenza. Gran lavoro della Ineos con il terzetto formato da Sivakov, Sosa e Martinez, ma chi è andato via in solitaria è stato uno spettacolare Simon Yates che ha fatto il vuoto.

Discesa e tratto finale a velocità costante per il britannico del Team BikeExchange che ha trionfato a braccia alzate, guadagnando 41” sul primo degli inseguitori, il russo Sivakov. Terzo Daniel Martin (Israel Startup Nation) davanti ad Aleksandr Vlasov e Jefferson Cepeda.

