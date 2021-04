CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) da oggi all’11 aprile. Oggi in gara le categorie più leggere, per poi andare avanti ogni giorno fino domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale è un gustosissimo antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Le categorie in gara oggi: Uomini -54 kg e -58 kg e Donne -46 kg e -49 kg. Fari puntati sull’uomo di punta del movimento azzurro, Vito dell’Aquila che punta in alto nella categoria -58 kg dove il campione in carica ed il numero 3 del ranking olimpico. Nella categoria uomini -54 kg non ci sono azzurri al via. In campo femminile in gara oggi solo Martina Corelli nella categoria -49 kg, mentre non ci sono azzurre al via nella categoria -46 kg.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria): cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.

