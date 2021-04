Taekwondo, Europei 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

E’ finalmente giunta la grande settimana del ritorno del taekwondo sui grandi palcoscenici internazionali. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria), infatti, dall’8 all’11 aprile andranno in scena i Campionati Europei Senior di Taekwondo organizzati dalla WTE. Andiamo a scoprire programma e orari della manifestazione.

Si comincerà giovedì 8 aprile con le categorie più leggere, per poi completare il programma domenica 11 aprile con quelle più pesanti. Il torneo continentale sarà un gustosissimo antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Per quanto riguarda l’Italia, saranno quattordici gli azzurri in gara pronti a rimettersi in gioco e sfidare gli altri 362 atleti provenienti da tutto il Vecchio Continente. I più attesi sono Vito Dell’Aquila (58 kg) e Simone Alessio (80 kg), ma attenzione anche a Roberto Botta (87 kg); al femminile occhi puntati su Daniela Rotolo (67 kg), Paulina Armeria Vecchi (62 kg) e Martina Corelli (49 kg). Di seguito il calendario completo degli Europei 2021.

TAEKWONDO, EUROPEI 2021: PROGRAMMA E ORARI

Giovedì 8 aprile: Uomini -54 kg e -58 kg | Donne -46 kg e – 49 kg

Venerdì 9 aprile: Uomini -63 kg e -68 kg | Donne -53 kg e -57 kg

Sabato 10 aprile: Uomini -74 kg e -80 kg | Donne -62 kg e -67 kg

Domenica 11 aprile: Uomini -87 kg e +87 kg | Donne -73 kg e+73 kg

Ogni giorno il programma avrà la seguente scansione oraria:

09:00 – 13:00 | inizio della giornata con le fasi preliminari

13:00 – 17:00 | completamento delle fasi preliminari e semifinali

17:00 – 19:00 | finali, assegnazione delle medaglie e cerimonie di premiazione

TAEKWONDO, EUROPEI 2021: TV E STREAMING

Al momento non ci sono dettagli riguardo alla copertura televisiva o streaming.

Foto: LivePhotoSport