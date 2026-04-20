Taekwondo: Italia, 10 podi allo Spanish Open. Brilla Simone Alessio verso gli Europei 2026

Dopo un Mondiale Juniores con la sola soddisfazione della medaglia d’argento raccolta da Sofia Frassica (-63 kg), l’Italia del taekwondo ruggisce in maniera importante nello Spanish Open 2026 dell’ultimo fine settimana.

Il torneo di classificazione G1, riservato ai seniores, ha visto infatti gli esponenti azzurri raccogliere complessivamente 10 podi: un primo posto, 4 seconde piazze e 5 terzi posti.

Sui tatami di La Nucía (Alicante), il meeting di riferimento verso gli Europei di Monaco di Baviera di metà maggio e soprattutto in direzione World Taekwondo Roma Grand Prix di inizio giugno, a brillare in maniera assoluta è stato il talento di Simone Alessio. Il calabrese (-87 kg) ha coronato il proprio percorso battendo nella finalissima l’iraniano Mehdi Abedini, in seguito alle affermazioni ottenute contro ottimi elementi come Patrik Divkovic, Vincent Hoermann e Saul Acosta.

Quattro, come detto, i secondi posti: Elisa Bertagnin (-46 kg), Andrea Conti (-54 kg), Vito Dell’Aquila (-58 kg) che in finale è stato costretto al ritiro, e Mattia Molin (+87 kg).

Infine i 5 terzi posti: Giulia Galiero (-46 kg), nello stesso tabellone di Bertagnin, entrambe battute dalla padrona di casa Violeta Diaz, Lucia Pezzolla (-57 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg), così come Molin battuto dal vincitore della categoria ossia il kazako Beibarys Kablan.

Indicazioni portate a casa in maniera positiva quindi dallo staff tecnico che ora, insieme agli atleti, si prepara a vivere un mese di fuoco che di fatto aprirà la lunga rincorsa alla qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.