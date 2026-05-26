Taekwondo, i partecipanti dell’Italia al Grand Prix di Roma: Dell’Aquila e Alessio guidano il gruppo. C’è anche Touiar

L’arrivo del World Taekwondo Grand Prix è sempre più imminente a Roma. L’evento, in programma nella capitale dal 5 al 7 giugno, vedrà i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche (4 al maschile e 4 al femminile) sfidarsi per andare a caccia di una pesante vittoria di tappa e di punti da andare a inserire nel proprio ranking personale pensando a Los Angeles 2028.

Si, perché la manifestazione capitolina aprirà la corsa alla ristretta qualificazione verso la prossima rassegna a Cinque Cerchi.

L’Italia, da nazione ospitante della kermesse (che si terrà anche nel 2027 nella Città Eterna), è pronta a mettere sui tatami un importante e competitivo numero di atleti per cercare in alcuni casi di confermare lo status dei suoi portacolori e in altri di scombinare i piani dei favoriti.

Saranno complessivamente 11 i partecipanti al Grand Prix: 8 uomini e 3 donne. Fra loro spiccano i nomi di Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Simone Alessio (+80 kg), con quest’ultimo che a Roma ha vinto la tappa del Grand Prix 2022 (all’epoca nei -80 kg), a cui aggiungere elementi che potrebbero costituire le cosiddette “mine vaganti” della rassegna: il giovane Abderrahman Touiar (-58 kg), nella stessa categoria di peso di Dell’Aquila e capace di vincere l’argento qualche giorno fa agli Europei, Ludovico Iurlaro (-68 kg), a proposito di medaglie – di bronzo in questo caso – agli Europei, e perché no al femminile una Anna Frassica (-57 kg) che potrebbe cercare di arrampicarsi magari nei dintorni di una zona medaglie, laddove seppe arrivare in maniera storica Maristella Smiraglia nel 2022 (in quel caso +67 kg). Di seguito l’elenco completo dei partecipanti dell’Italia al World Taekwondo Roma Grand Prix di Roma.

Taekwondo, i partecipanti dell’Italia al Grand Prix di Roma

Uomini

Vito Dell’Aquila (-58 kg), Andrea Conti (-58 kg), Abderrahman Touiar (-58 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Angelo Mangione (-80 kg), Emanuele Vittorio Maturo (-80 kg), Simone Alessio (+80 kg) e Mattia Molin (+80 kg)

Donne

Lucrezia Maloberti (-49 kg), Anna Frassica (-57 kg), Giulia Maggiore (-67 kg)