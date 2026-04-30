Taekwondo
Taekwondo, Vito Dell’Aquila non sarà presente agli Europei
In vista degli Europei 2026 di taekwondo, non arrivano buone notizie per l’Italia. Vito Dell’Aquila infatti, non sarà al via della manifestazione continentale, che si terrà dall’11 al 14 maggio in Germania, a Monaco di Baviera.
L’azzurro – campione olimpico dei -58 kg alle Olimpiadi di Tokyo – non ha evidentemente recuperato dall’infortunio che non gli aveva consentito di disputare la finale dello Spanish Open di La Nucía (Alicante) una decina di giorni fa in terra iberica.
Al suo posto, nella categoria che nel 2024 vide lo stesso Dell’Aquila trionfare a Belgrado, verrà schierato il promettente Abderrahman Touiar, che si è già messo in luce nelle ultime stagioni nelle categorie giovanili con risultati positivi verso l’approdo fra i seniores.
Di seguito l’elenco completo e aggiornato dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Dell’Aquila a questo punto cercherà di recuperare appieno per i primi giorni del mese di giugno, quando a Roma si terrà la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix, valida per il percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
I convocati dell’Italia per gli Europei 2026 di taekwondo
• -54 kg: Gaetano Cirivello
• -58 kg: Abderrahman Touiar
• -63 kg: Ludovico Iurlaro
• -68 kg: Dennis Baretta
• -74 kg: Angelo Mangione
• -80 kg: Emanuele Vittorio Maturo
• -87 kg: Simone Alessio
• +87 kg: Mattia Molin
• -46 kg: Elisa Bertagnin
• -49 kg: Lucrezia Maloberti
• -53 kg: Anna Frassica
• -57 kg: Lucia Pezzolla
• -67 kg: Giulia Maggiore