Il momento di tornare “in scena” sul tatami è sempre più vicino per il taekwondo italiano e continentale. Da giovedì 8 aprile, in quel di Sofia, si terranno gli Europei 2021 della disciplina.

Un appuntamento quanto mai importante che porta con sé molteplici significati. Innanzitutto si tornerà a competere dopo più di un anno di digiuno dal quadrato, in secondo luogo si andrà subito a misurarsi in un ambito di un certo livello, dove ci sarà poco tempo per rodarsi e nel quale saranno in palio delle medaglie, e in terza istanza – non meno importante, anzi – si dovrà prendere confidenza col Preolimpico verso i Giochi di Tokyo.

Si, perché il Torneo di Qualificazione Continentale Europea si terrà sempre nella capitale bulgara, al Ramada by Wyndham Sofia City Center, fra un mese, il 7 e 8 maggio 2021. Lì, gli scontri varranno ancora di più perché, per gli atleti non ancora qualificati alle Olimpiadi, ci sarà sul piatto l’ultima chance di scrivere il proprio nome nelle varie delegazioni che voleranno quest’estate alla volta della kermesse nipponica.

Prendere le misure in tutti i sensi. Presentarsi bene al primo appuntamento per trovare feeling in vista del secondo. Quando “vincere aiuta a vincere”: un antico adagio che mai come in questa occasione sarà importante per la comitiva azzurra in terra bulgara.

Fare bene all’Europeo per mandare un messaggio a tutti e lanciarsi verso la conquista del maggior numero di pass olimpici, senza dimenticare della “pepita” già incastonata – prima che il mondo cambiasse – da Vito dell’Aquila.

Foto: FITA