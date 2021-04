CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.42: Grande delusione, dunque, oggi per il Taekwondo azzurro che esce di scena subito nella prima giornata dei Campionati Europei di Sofia. Martina Corelli è stata sconfitta agli ottavi dalla azera Abakarova, mentre Dell’Aquila ha perso nettamente contro il britannico Yarrow.

11.40: Dell’Aquila perde nettamente il suo incontro e viene eliminato con il punteggio di 21-10 dal britannico Yarrow

11.37: Non è il dell’Aquila che conosciamo: 17-8 per il britannico, quando mancano 50 secondi alla fine

11.35: Al termine del secondo round Dell’Aquila è sotto 11-8 contro Yarrow

11.30: dell’Aquila sulla pedana contro il britannico Yarrow

11.23: Il serbo Ivanovic vince in rimonta 14-13 la sfida con l’azero Goluzade

11.21: Il turco Polat supera il primo turno dei -54 kg battendo il cipriota Andronikou

11.10: L’israeliano vince 32-30 al battaglia con il croato Turkalj e si qualifica per i quarti della -54 kg

11.07: L’ungherese Salim batte nettamente il moldavo Dimitrov e supera il turno

10.55: Tutto facile per il francese Bedart che supera 22-5 il tedesco Onus ed è ai quarti della categoria -54 kg

10.53: Il bielorusso Kazlou batte 13-5 il bulgaro Bogdanov e va ai quarti della categoria -54 kg

10.52: La serba Bogdanovic batte 5-1 la ucraina Khostar ed è l’ultima qualificata per i quarti della categoria -49 kg

10.40: la russa Ryadninskaya batte nettamente la danese Mendoza e si qualifica per i quarti dei -49 kg

10.39: nella prima sfida del primo turno della categoria -54 kg uomini il greco Rapsomanikis batte 18-11 lo spagnolo Arillo

10.28: Niente da fare per l’azzurra Corelli che esce subito di scena, sconfitta 6-12 dall’azera Abakarova. Troppe energie spese nel primo round e pochissimi punti raccolti dall’azzurra che poi nel finale non ne aveva più

10.25: Abakarova avanti 8-3 al termine del secondo round

10.21: Si qualifica per i quarti la turca Dincel che batte l’austriaca Schoenegger

10.20: Lungo conciliabolo al tavolo della giuria: punteggio 5-3 per Abakarova, manca 1’24” alla fine

10.18: Allunga la azera: 5-2

10.16: Si chiude 2-2 il primo round. I due punti di Corelli sono frutto di due penalizzazioni inflitte all’avversaria che poco dopo ha messo a segno due calci

10.15: Parità 1-1 dopo il primo minuto del primo round

10.13: Vittoria per la rumena Musteata 29-21 sulla croata Tomic

10.12: Tra poco in pedana l’azzurra Martina Corelli che affronta la azera Abakarova. Si preannuncia un match molto combattuto

10.10: L’israeliana Bayech è l’ultima qualificata per i quarti della categoria -46 kg. Battuta 24-18 la serba Jovic

10.07: La tedesca Aydin batte nettamente la svizzera Schnell e accede ai quarti della categoria -49 kg

9.59: Tutto facile per la turca Yildrim che batte nettamente la greca Koutsou e si qualifica per i quarti di finale della categoria -46 kg

9.57: Al via con la sfida tra svizzera Schnell e la tedesca Aydin le gare del primo turno della categoria -49 kg. Tra poco l’azzurra Corelli affronterà la azera Abakarova

9.56: Vittoria di misura della cipriota Kouttouki sulla ucraina Nahurna

9.55: La bulgara Katsarova supera la georgiana Kapanadze 12-8 e accede ai quarti

9.44: La croata Stojkovic batte nettamente la finlandese Tammila e si qualifica per i quarti

9.40: La azera Akbarova si impone nettamente sulla tedesca Gyryz e si qualifica per i quarti di finale

9.37: La olandese Pouryounes supera il primo turno della categoria -46 kg battendo la macedone Perunicic

9.28: Olsen supera il cipriota Nicolau ed è l’ultimo a qualificarsi per gli ottavi della categoria -58 kg. Iniziano gli incontri del primo turno della categoria -46 kg donne. Non ci sono azzurre al via

9.22: Si sta disputando la sfida tra Olsen e Nicolau, ultima dellla categoria -58 kg

9.18: Il serbo Nagayev vince la battaglia con il tedesco Malakoc

9.06: Facile successo per il francese Ravet contro lo slovacco Hudak

9.04: L’ungherese Salim batte 18-14 il danese Hyttel e avanza agli ottavi

9.01: Sarà il britannico Yarrow l’avversario negli ottavi di Vito Dell’Aquila. Sconfitto 39-5 il croato Lipovac

8.58: L’olandese Belkadi raggiunge i quarti di finale battendo Hosseini

8.55: Sono iniziati gli incontri della categoria -58 kg maschile. Vito Dell’Aquila è già agli ottavi di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra il croato Lipovac e il britannico Barrow

8.50: In campo femminile in gara oggi solo Martina Corelli nella categoria -49 kg, mentre non ci sono azzurre al via nella categoria -46 kg.

8.47: Le categorie in gara oggi: Uomini -54 kg e -58 kg e Donne -46 kg e -49 kg. Fari puntati sull’uomo di punta del movimento azzurro, Vito dell’Aquila che punta in alto nella categoria -58 kg dove il campione in carica ed il numero 3 del ranking olimpico.

8.43: Sono quattro i titoli che si assegnano oggi con due azzurri in gara, Vito Dell’Aquila e Martina Corelli

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata dei Campionati Europei di Taekwondo in programma a Sofia in Bulgaria

Foto: Luigi Mariani