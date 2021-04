LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Alessio si ferma in semifinale mettendosi comunque un bronzo al collo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.11 Noi vi salutiamo rimandandovi più tardi al riepilogo delle finali di giornata.

17.10 -80 kg

Maksim Khramtcov (Russia) – Milan Beigi (Azerbaijan)

3. Simone Alessio (Italia)

3. Raul Martinez (Spagna)

Detto della vittoria del russo sull’azzurro, va registrata anche l’affermazione dell’azero sullo spagnolo col punteggio di 12-6.

FINISCE QUI L’AVVENTURA DI SIMONE ALESSIO: l’azzurro è costretto a cedere 21-26 al russo Maksim Khramtcov. PER LUI COMUNQUE C’E’ LA MEDAGLIA DI BRONZO.

17.04 Dopo il restart Khramtcov ha cambiato passo infliggendo un parziale incontenbile per Simone Alessio, che ora è sotto 21-26.

17.03 Si riparte.

17.02 La corazza di Alessio si è disconnessa dal sistema elettronico: match fermo.

16.59 Allungo STRA-TO-SFERICO di Simone Alessio! Si va al secondo riposo con lo score di 14-7 per l’azzurro.

16.56 Comincia il secondo round.

16.55 Ora una breve pausa.

16.54 Finisce la prima ripresa: Simone Alessio è avanti 6-2.

16.50 SI PARTE -80 kg

Simone Alessio (Italia) – Maksim Khramtcov (Russia)

Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna)

16.47 -67 Kg

Matea Jelić (Croazia) – Lauren Williams (Gran Bretagna): finale per l’oro

3.Magda Wiet (Francia)

3. Nur Tatar (Turchia)

La croata vince al golden score (2-0), dopo l’8-8 dei round regolamentari contro la francese; mentre la britannica domina 18-8 la turca.

16.45 Nella semifinale Matea Jelić (Croazia) – Magda Wiet (Francia): lo score, al termine dei tre round, è di 8-8. Si va al golden point.

16.39 Semifinali molto combattute con situazioni di punteggio equilibratissime: a breve vi forniremo gli esiti dei duelli.

16.33 Iniziano le semifinali -67 kg

Matea Jelić (Croazia) – Magda Wiet (Francia)

Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams (Gran Bretagna)



16.28 -74 kg

Karol Wladys Robak (Polonia) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina): finale per l’oro

3. Daniel Quesada (Spagna)

3.Badr Achab (Belgio)

Il polacco la spunta 27-24 sullo spagnolo, mentre il bosniaco si impone in una semifinale da montagne russe per 18-11.

16.21 Anche in questo caso gli incontri stanno procedendo sui tatami di Sofia.

16.16 AL VIA LE SEMIFINALI DEI -74 kg

Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia)

Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina)

16.12 -62 kg

Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) – Bruna Vuletić (Croazia): finale per l’oro

3. Kristina Prokudina (Russia)

3. Irem Yaman (Turchia)

La bosniaca e la croata si qualificano all’atto che vale l’oro battendo rispettivamente la turca e la russa con gli score di 21-11 e 14-2.

16.07 Continuano i combattimenti al Grand Hotel di Sofia, a breve vi forniremo il quadro della situazione della categoria.

16.00 SI PARTE! Semifinali dei -62 kg

Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina)

Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuletić (Croazia)

15.50 Le semifinali dovrebbero iniziare alle 16, fra dieci minuti.

15.38 il tabellone dei -67 Kg

Matea Jelić (Croazia) – Magda Wiet (Francia)

Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams (Gran Bretagna)

15.35 il tabellone dei -62 kg

Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina)

Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuletić (Croazia)

15.31 Il tabellone dei -80 kg

Simone Alessio (Italia) – Maksim Khramtcov (Russia)

Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna)

15.27 Il tabellone dei -74 kg

Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia)

Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina)

15.20 In questo momento si stanno completando gli ultimi match dei vari quarti di finale dei vari tornei, a breve vi forniremo il quadro delle semifinali, categoria per categoria.

15.15 Abbiamo il nome del rivale di Simone Alessio: sarà il russo il russo Maksim Khramtcov, campione europeo della categoria nel 2018, che ha eliminato il croato Toni Kanaet con il punteggio di 14-9.

15.00 ARRIVA UN’ALTRA MEDAGLIA SICURA PER L’ITALIA.

15.00 Al termine di due minuti movimentatissimi: SIMONE ALESSIO VINCE 15-13 sul greco Apostolos Telikostoglou prendendosi il passaggio in semifinale.

14.56 Inizia subito il terzo round.

14.55 Buone notizie dal tatami numero 1: al termine della seconda ripresa, Simone Alessio ha incrementato il suo vantaggio, ora è sul 10-5.

14.53 Si riprende col secondo round.

14.51 Finisce il primo round: Alessio avanti 5-2.

14.48 E’ IL MOMENTO DI SIMONE ALESSIO! L’azzurro se la sta vedendo, per un posto in semifinale, contro il greco Apostolos Telikostoglou.

14.45 Vince Husic, un match nervosissimo, con lo score di 40-55. Il bosniaco va in semifinale nel torneo riservato ai -74 kg. Emilinato invece il croato Golubic.

14.39 Husic comanda il match a un round dalla fine: il punteggio è di 30-17 a suo favore.

14.34 Manca pochissimo, sul tatami 1, all’inizio del match dell’azzurro: si attende il completamento del match fra il croato Golubic e il bosniaco Husic.

14.30 Tra poco tornerà sul tatami anche Simone Alessio, che proverà a guadagnare la semifinale contro il greco Telikostoglou.

14.27 E finisce qui anche l’avventura di Daniela Rotolo. L’azzurra, sotto 22-1, si arrende per point gap contro una fortissima Nur Tatar.

14.25 Sembra davvero troppo forte la Tatar: 17-1 a 34” dalla fine del secondo round.

14.23 Allunga Nur Tatar: 9-1 alla fine del primo round. Daniela Rotolo ha bisogno di un’impresa.

14.21 4-1 per la turca dopo il primo minuto.

14.19 Ora tocca a Daniela Rotolo! L’azzurra cercherà di guadagnare la semifinale contro la turca Tatar (n.2 del seeding).

14.18 Tutto facile per la croata Jelic che vince per point gap contro l’ungherese Furedi e accede in semifinale dei -67 kg.

14.10 Tra poco toccherà a Daniela Rotolo provare a regalare all’Italia una semifinale. L’azzurra sarà sul tatami 1 al termine della sfida tra Furedi e Jelic (quarti di finale -67 kg).

14.07 Niente da fare per Paulina Armeria, la Stetic chiude con il punteggio di 15-8 con alcuni colpi finali ben assestati. E’ la bosniaca ad approdare in semifinale.

14.06 Accorcia Paulina! A 30” dalla fine è sotto 8-9!

14.05 A un minuto dal termine la Stetic è avanti per 9-5.

14.03 A fine secondo round la bosniaca conduce per 7-2. Paulina ha bisogno di un terzo round da urlo per centrare la semifinale.

14.00 Primo round favorevole alla Stetic, che chiude avanti per 3-0.

13.58 Cominciato ora il quarto di finale contro la bosniaca Stetic, n.5 del seeding.

13.57 Guelec supera Bouzid per 11-10 e accede ai quarti di finale dei -80 kg. Ora tocca a Paulina Armeria!

13.55 Ai quarti di finale dei -80 kg anche il greco Telikostoglou, che ha battuto per 11-9 l’austriaco Radojkovic.

13.51 Dopo questo match tornerà sul tatami Paulina Armeria, che si giocherà l’accesso in semifinale nei -62 kg.

13.47 Sul tatami 1 ora inizia un altro ottavo di finale dei -80 kg: a sfidarsi il francese Bouzid e il tedesco Guelec.

13.44 ALESSIO AI QUARTI DI FINALE! Battuto il bulgaro Zdravkov che, sotto 15-2, ha perso per somma di ammonizioni.

13.40 Simone Alessio perfetto fin qui! L’azzurro a fine secondo round è avanti 10-1 contro Zdravkov.

13.35 Ecco sul tatami Simone Alessio! L’azzurro è pronto a giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro Zdravkov.

13.32 Il belga Achab batte per point gap il moldavo Gritcan negli ottavi di finale dei -74 kg.

13.28 Alessio ritornerà in campo al termine del match tra il bielorusso Paulouski e il russo Khramtcov (ottavi di finale -80 kg).

13.23 Il croato Golubic accede ai quarti di finale dei -74 kg battendo per 31-15 il russo Kriveychenko.

13.18 Non manca molto al match di Simone Alessio, che sfiderà il bulgaro Teodor Zdravkov negli ottavi di finale della categoria -80kg.

13.13 Sono in corso ora altri tre ottavi di finale per la categoria -74 kg, quella dove non è rimasto alcun azzurro in gara dopo l’eliminazione di Samuele Baliva.

13.08 Nella categoria -74 kg l’azero Taghizade batte il greco Tsipounis per 7-0 e accede ai quarti di finale.

13.04 I tre azzurri rimasti in corsa si esibiranno tutti sul tatami 1: prima Simone Alessio per gli ottavi di finale dei -80 kg, poi Paulina Armeria per i quarti dei -62 kg e infine Daniela Rotolo per i quarti dei -67 kg.

12.59 Sul tatami 1 il cipriota Pilavakis e il tedesco Drewlau mentre sul 2 il turco Saroglu e Quesada.

12.57 Iniziata la sfida sul tatami 3 tra Tsipounis e l’azero Taghizade.

12.51 Gli atleti stanno per tornare in pedana.

12.40 Al momento l’unico azzurro ad alzare bandiera bianca è stato Samuele Baliva, sconfitto per 7-17 da Robak agli ottavi di finale nella categoria -74kg.

12.32 Cresce l’attesa per il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista Simone Alessio contro il bulgaro Teodor Zdrakov nella categoria -80kg.

12.23 Ricordiamo che in casa azzurra Paulina Armeria nella categoria -62kg e Daniela Rotolo nella categoria -67kg si sono già qualificate ai quarti di finale.

12.15 Il prossimo match sul tatami 3 è quello tra il greco Tsipounis e l’azero Taghizade (ottavo di finale per la categoria -74 kg).

12.09 Breve pausa del programma di gare.

11.57 Il prossimo match sul tatami 1 è quello tra il cipriota Pilavakis e il tedesco Drewlau (ottavo di finale per la categoria -74 kg).

11.53 Vince con grande facilità la turca Tatar, n.2 del seeding, che dunque nel pomeriggio sfiderà Daniela Rotolo ai quarti di finale.

11.48 Ricordiamo che Paulina Armeria e Daniela Rotolo si sono già qualificate per i quarti di finale, rispettivamente nelle categorie -62 kg e -67 kg. L’avversaria della Rotolo verrà fuori proprio dal match tra Tatar e Craen.

11.43 L’unico match in corso al momento è sul Tatami 1, dove si affrontano la turca Tatar e la belga Craen per gli ottavi di finale dei -67 kg.

11.38 La britannica Williams accede ai quarti di finale dei -67 kg: battuta la danese Andersen per 26-15.

11.33 DANIELA ROTOLO AI QUARTI! Grande vittoria dell’azzurra che al termine di un match molto combattuto supera la Mitsopolou per 28-22!

11.29 Ritorno imperioso della greca Mitsopolou che impatta contro Daniela Rotolo: a fine secondo round il punteggio dice 15-15.

11.25 In un altro ottavo di finale della categoria -67 kg l’azera Azizova batte per 7-0 la svedese Johansson.

11.21 Grande inizio di Daniela Rotolo! L’azzurra nel primo round è avanti 10-1 contro la Mitsopolou!

11.17 La spagnola Castro batte per point gap la Taseva. Ora tocca a Daniela Rotolo!

11.13 Il match di Daniela Rotolo inizierà al termine della sfida tra la spagnola Castro e la bulgara Taseva (ottavi di finale -67 kg).

11.08 Accede ai quarti della categoria -67 kg anche la croata Jelic che batte per point gap la ceca Stolbova.

11.01 La prossima azzurra a scendere sul tatami sarà Daniela Rotolo, che agli ottavi dei -67 kg se la vedrà con la greca Athana Mitsopolou (n.7 del seeding).

10.54 FINISCE QUI! PAULINA ARMERIA AI QUARTI! Battuta la bulgara Kalina Petrova (n.4 del seeding) per 20-5!

10.49 In grande spolvero Paulina Armeria! L’azzurra è avanti 13-3 a 1’23” dalla fine!

10.45 La bulgara Petrova chiude avanti il primo round contro Paulina Armeria per 2-0.

10.40 Yaman supera senza troppi problemi Vasileiadou per 14-1. Ora tocca a Paulina Armeria!

10.36 Il match di Paulina Armeria comincerà al termine della sfida tra la greca Vasileiadou e la turca Yaman (ottavi di finale -62 kg).

10.31 Vittoria anche per il francese Bouzid, che nei -80 kg batte ai sedicesimi l’armeno Sargsyan.

10.27 Nella categoria -80 kg accede agli ottavi l’israeliano Filippov che batte il ceco Simek per point gap.

10.20 La prossima azzurra impegnata sarà Paulina Armeria che negli ottavi di finale dei -62 kg se la vedrà contro la bulgara Kalina Petrova. C’è ancora un po’ da attendere però.

10.15 Dopo una vera e propria battaglia l’ucraino Voronovskyi supera per 17-15 il polacco Wojtkowiak e accede agli ottavi dei -80 kg.

10.12 Il moldavo Cook supera per point gap il kosovaro Bajra nei sedicesimi della categoria -80 kg.

10.04 Accede agli ottavi dei -80 kg anche l’austriaco Radojkovic, che batte per 2-0 il cipriota Kakouris.

9.58 Simone Alessio ce la fa! L’azzurro avanza agli ottavi di finale superando il serbo Takov per 15-10!

9.55 Molto combattuto il match tra Alessio e Takov: siamo nel secondo round e i due sono in parità sul 10-10.

9.50 Per i -80 kg comincia anche la sfida tra il cipriota Kakouris e l’austriaco Radojkovic.

9.45 Successo per point gap del croato Kanaet contro l’estone Stroom (-80 kg). Tocca ora a Simone Alessio!

9.41 Attesa per Simone Alessio, che a breve scenderà sul tatami contro il serbo Stefan Takov per i sedicesimi di finale della categoria -80 kg.

9.37 Successo per gap point per l’ucraino Kostenevych, che supera il bielorusso Hatsillo e accede agli ottavi dei -74 kg.

9.33 Vince per 16-12 il moldavo Gritcan contro lo slovacco Briskar: anche per lui ottavi di finale dei -74 kg.

9.28 Inizia ora il match tra il turco Lazoglu e il bielorusso Paulouski, valevole per la categoria -80 kg.

9.23 Nettissima vittoria per gap point del croato Golubic contro l’armeno Hayrapetov.

9.20 Niente da fare per Samuele Baliva, che viene sconfitto per 7-17 da Robak ed esce agli ottavi di finale.

9.17 Avanza agli ottavi di finale il greco Tsipounis, che ha dominato il match contro il rumeno Ion (4-23).

9.14 A inizio terzo round Samuele Baliva è sotto 4-7 contro Robak.

9.12 Ecco un altro qualificato agli ottavi della categoria -74 kg: è il cipriota Pilavakis, che ha battuto per 12-9 l’isrealiano Sasson.

9.09 Scende sul tatami ora Samuele Baliva, che sfiderà il polacco Robak nei sedicesimi di finale dei -74 kg.

9.07 Ecco anche il secondo qualificato nella categoria -74 kg: si tratta dell’azero Taghizade, che ha sconfitto per 9-7 il francese Bouthouyak.

9.03 Appena iniziato il match tra il rumeno Ion e il greco Tsipounis, altro sedicesimo di finale della categoria -74 kg.

8.59: la belga Craen batte di misura 18-15 la russa Baklanova ed è l’ultima a qualificarsi per gli ottavi della categoria -67 kg

8.55: Il turco Saroglu è il primo a qualificarsi per gli ottavi della categoria -74 kg. Battuto il kosovaro Azemi

8.53: Iniziati gli incontri del primo turno della categoria -74 kg maschile. Tra poco in pedana Samuele Baliva contro il polacco Robak

8.51: Match interrotto sul 28-1 per l’azzurra che vince per manifesta superiorità e vola agli ottavi dove troverà la greca Mitsopoulou

8.50: Netto il predominio di Daniela Rotolo che è avanti 16-1 a metà del secondo round

8.48: Si conclude il primo round con il punteggio di 8-1

8.46: Partenza a razzo di Rotolo che si porta sul 7-0 dopo un minuto di gara

8.43: Facile successo per la svedese Johansson sulla bielorussa Iuleva. Ora è il momento di Daniela Rotolo contro l’albanese Quka

8.42: vittoria per la spagnola Castro che supera 8-4 la macedone Georgivska e si qualifica per gli ottavi

8.41: La danese Andersen batte la rumena Mocanu e si qualifica per gli ottavi

8.33: Sono iniziati altri tre incontri dei sedicesimi di finale della categoria -67 kg, tra poco toccherà all’azzurra Rotolo

8.32. Facile successo anche per la serba Savkovic sulla finlandese Manninen

8.30: nel primo match dei sedicesimi della categoria -67 kg facile vittoria per la ceca Stoboiva sulla moldava Ciuchitu

8.28: nell’ultimo incontro della categoria -62 kg la lituana Tvaronaviciute batte in rimonta 14-6 la serba Stevic

8.20. Iniziati anche gli incontri dei sedicesimi della categoria -67 kg donne

8.18: Successo anche per la russa Prokudina sulla cipriota Christou e per la lettone Tarvida sulla ucraina Protsvetaeva

8.17: Sempre per i sedicesimi della categoria -62 kg la britannica Roberts supera nettamente la macedone Reljikj

8.09: Sulle altre pedane successi per l’ungherese Patakfalvi e per la greca Vasileiadou

8.07: Si conclude l’incontro. Paulina Armeria super la danese Frederiksen con il punteggio di 7-0 e si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà la bulgara Petrova

8.06: Allunga ancora l’azzurra con due pugni: 7-0

8.05: Il calcio di Armeria per il 5-0 in apertura di terzo round

8.03: Si difende bene l’azzurra Armeria che non smette di “punzecchiare” la rival da centro pedana. Ancora 3-0 al termine del secondo round

8.02: Punteggio invariato dopo il primo minuto del secondo round

8.00: Proprio in chiusura di primo round l’azzurra piazza il calcio alla testa e passa a condurre 3-0

7.59: Nulla di fatto nel primo minuto del primo round

7.58: E’ subito in pedana l’azzurra Armeria contro la danese Frederiksen

7.57: Nella categoria -62 kg l’italiana Armeria nei sedicesimi se la vedrà con la danese Frederiksen. La vincente affronterà la bulgara Petrova negli ottavi

7.55: Nella categoria -67 kg donne Daniela Rotolo debutterà nei sedicesimi contro l’albanese Quka. La vincente affronterà negli ottavi la greca Mitsopoulou

7.53: negli ottavi di finale della categoria -74 kg maschile Samuele Baliva se la vedrà con il polacco Robak. Il vincente affronterà agli ottavi il bulgaro Zolghadri

7.51: Nei sedicesimi di finale del torneo -80 kg Simone Alessio affronterà il serbo Takov. Il vincente affronterà negli ottavi il bulgaro Zoravkov

7.50: In campo femminile in gara oggi per la categoria -62 kg la forte naturalizzata messicana Paulina Armeria Vecchi e nella categoria -67 kg Daniela Rotolo.

7.47: Fari puntati su Simone Alessio (-80 kg), bronzo nel 2019 e attualmente diciottesimo nel ranking di categoria. Nella categoria uomini -74 kg l’Italia si affida a Samuele Baliva.

7.43: Si cresce di peso. le categorie impegnate oggi saranno Uomini -74 kg e -80 kg e Donne -62 kg e -67 kg.

7.40: Buongiorno e benvenuti alla terza giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) da giovedì a domani, domenica 11 aprile. Oggi in gara quattro categorie, in attesa della giornata di domani, domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale è un antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Le categorie in gara oggi: Uomini -74 kg e -80 kg e Donne -62 kg e -67 kg. Fari puntati su Simone Alessio (-80 kg), bronzo nel 2019 e attualmente diciottesimo nel ranking di categoria. Nella categoria uomini -74 kg l’Italia si affida a Samuele Baliva. In campo femminile in gara oggi per la categoria -62 kg la forte naturalizzata messicana Paulina Armeria Vecchi e nella categoria -67 kg Daniela Rotolo.

cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00.

