Taekwondo: Vito Dell’Aquila c’è al Bulgarian Open, bene anche Simone Alessio e Anna Frassica

Si è tenuto in questi due giorni a Sofia il Bulgarian Open, appuntamento di buon livello della prima parte di stagione del taekwondo continentale. Italiani protagonisti, soprattutto con i nomi di maggiore spicco, come andiamo tra poco a vedere esplicando nel dettaglio i risultati.

In particolare, tra i senior che hanno gareggiato, Vito Dell’Aquila, nei -63 kg, riesce a portare a casa la vittoria nei -63 kg, dando nuova continuità a quanto già visto all’Austrian Open e andando verso un bel trampolino di lancio relativo a quanto si vedrà al Roma Grand Prix.

Assieme a lui, si fa vedere anche Simone Alessio, che conquista il secondo posto nei -87 kg, al pari di Anna Frassica, parimenti seconda nei -53 kg, con il suo che è più un percorso di crescita allo stato attuale delle cose.

Abbiamo citato il Roma Grand Prix, che si terrà nel mese di giugno e precisamente dal 5 al 7, con un evento di para taekwondo che, al pari degli altri, avrà luogo al Foro Italico. Una cornice importante, proprio nei giorni in cui pullula letteralmente l’entusiasmo sportivo in quella zona della Capitale.