9.02 Arriva il calcio di Khan proprio negli ultimi secondi del secondo turno: la russa è in vantaggio 3-0. La situazione si fa complessa per l’azzurra.

9.00 Primo punto per la russa: Khan è riuscita a bloccare D’Angelo.

8.59 Tiene botta fino a questo momento D’Angelo che ha provato anche qualche offensiva: il risultato è ancora sullo 0-0.

8.57 Si studiano le due avversarie nei primi trenta secondi.

8.55 Vittoria per Pole ai danni di Mouka. Adesso scende in pedana Natalia D’Angelo per la categoria -73 kg. Per l’azzurra ci sarà il difficile scoglio russo Polina Khan.

8.50 La croata Pole si trova in netto vantaggio sulla greca Mouka nel confronto valido per gli ottavi di finale della categoria -73 kg donne.

8.45 Prosegue il tabellone della categoria +73 kg donne con la sfida fra la greca Christidou e la croata Rados.

8.42 E alla fine è Brandl a spuntarla al golden score! La tedesca se la vedrà contro l’austriaca Jahl ai quarti.

8.39 Terzo round serratissimo fra Brandl e Kayir: la turca è riuscita a recuperare tutto lo svantaggio portando tutto al golden score. 13-13 il punteggio.

8.33 Nella categoria +73 kg donne, la tedesca Brandl è nettamente in vantaggio sulla turca Kayir dopo un paio di round.

8.30 Nooo! Nel finale Moran riesce nuovamente a colpire l’azzurra con un calcio incisivo e vola ai quarti di finale con il punteggio di 7-5.

8.29 Bravissima Smiraglia! Con due pugni riporta tutto in parità sul 5-5!

8.28 Gioco interrotto: è entrato il medico per verificare le condizioni della mano di Moran che ha ricevuto un brutto colpo.

8.27 Grande equilibrio nel terzo round: nessuno riesce a prevalere sull’altra.

8.25 Il calcio della spagnola sulla corazza di Smiraglia porta Moran avanti per 5-3. Non è semplice adesso la rimonta.

8.23 Bene l’azzurra a contrattaccare: 4-3 per Moran adesso il punteggio.

8.22 Prova a scalciare Smiraglia, ma Moran si difende: 3-2 per la spagnola.

8.21 Moran butta giù Smiraglia per due volte, ma l’azzurra reagisce: il primo round termina sul 2-2.

8.20 Buon inizio dell’azzurra che è aggressiva e si prende il primo punto.

8.19 Ma adesso è il momento della prima azzurra in pedana: Maristella Smiraglia affronta la spagnola Moran per qualificarsi ai quarti di finale

8.17 Jahl continua a dominare anche nel secondo round e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà la vincente della sfida fra la tedesca Brandl e la turca Kayir che prenderà il via a breve sul tatami 2.

8.14 Dopo il primo round Jahl si trova nettamente avanti per 9-0.

8.11 Sul tatami 1 è in corso l’incontro di primo turno della categoria +73 kg donne fra l’ucraina Zhyla e l’austriaca Jahl.

8.08 Nella categoria +87 kg maschili, l’azzurro Matteo Marjanovic se la vedrà contro il forte bulgaro Zlatev. Sarà una sfida complicata.

8.05 Anche il croato Vrgoc vola agli ottavi nella categoria +87 kg battendo il greco Diamantidis.

8.03 Il britannico Cunningham si qualifica per gli ottavi di finale superando il rumeno Craescu con il punteggio di 19-1. Ancora in corso le altre sfide.

7.59 Sono iniziate in questo momento le prime tre sfide in programma.

7.57 Proprio in questo tabellone, Roberto Botta se la vedrà agli ottavi di finale contro lo sloveno Divkovic.

7.55 A breve inizieranno i turni preliminari: sul tatami 1 è prevista la sfida valida per il tabellone -87 kg maschili fra il rumeno Craescu e il britannico Cunningham.

7.51 Saranno quattro gli azzurri impegnati quest’oggi: Roberto Botta nei -87 kg uomini, Matteo Marjanovic nei +87 kg, Maristella Smiraglia nei +73 kg femminili e Natalia D’Angelo nei -73 kg.

7.48 Oggi saranno quattro le categorie in gara: +87 kg e -87 kg per gli uomini, +73 kg e -73 kg per le donne.

7.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di Taekwondo in corso a Sofia (Bulgaria).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di Taekwondo 2021 che si svolgono al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria). Oggi in gara le categorie più pesanti sia al maschile che al femminile. Ricordiamo che questa rassegna continentale rappresenta la preparazione ideale in vista del torneo pre-olimpico che andrà in scena dal 7 al 9 maggio nello stesso impianto.

Le categorie che si disputeranno oggi sono: Uomini +87 kg e -87 kg e Donne +73 kg e -73 kg. Per l’Italia, i fari sono puntati su Roberto Botta nei -87 kg. L’azzurro conquistò il bronzo europeo a Bari nel 2019 nella categoria +80 kg. Ci si può aspettare un buon risultato anche da Maristella Smiraglia nei +73 kg femminili. La formazione italiana infine si affiderà a Matteo Marjanovic nei +87 kg maschili e a Natalia D’Angelo nei -73 kg femminili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata degli Europei di Taekwondo 2021 che si disputano al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria). Si comincia alle ore 8.00, noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

