LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo

8.43: Facile successo per la svedese Johansson sulla bielorussa Iuleva. Ora è il momento di Daniela Rotolo contro l’albanese Quka

8.42: vittoria per la spagnola Castro che supera 8-4 la macedone Georgivska e si qualifica per gli ottavi

8.41: La danese Andersen batte la rumena Mocanu e si qualifica per gli ottavi

8.33: Sono iniziati altri tre incontri dei sedicesimi di finale della categoria -67 kg, tra poco toccherà all’azzurra Rotolo

8.32. Facile successo anche per la serba Savkovic sulla finlandese Manninen

8.30: nel primo match dei sedicesimi della categoria -67 kg facile vittoria per la ceca Stoboiva sulla moldava Ciuchitu

8.28: nell’ultimo incontro della categoria -62 kg la lituana Tvaronaviciute batte in rimonta 14-6 la serba Stevic

8.20. Iniziati anche gli incontri dei sedicesimi della categoria -67 kg donne

8.18: Successo anche per la russa Prokudina sulla cipriota Christou e per la lettone Tarvida sulla ucraina Protsvetaeva

8.17: Sempre per i sedicesimi della categoria -62 kg la britannica Roberts supera nettamente la macedone Reljikj

8.09: Sulle altre pedane successi per l’ungherese Patakfalvi e per la greca Vasileiadou

8.07: Si conclude l’incontro. Paulina Armeria super la danese Frederiksen con il punteggio di 7-0 e si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà la bulgara Petrova

8.06: Allunga ancora l’azzurra con due pugni: 7-0

8.05: Il calcio di Armeria per il 5-0 in apertura di terzo round

8.03: Si difende bene l’azzurra Armeria che non smette di “punzecchiare” la rival da centro pedana. Ancora 3-0 al termine del secondo round

8.02: Punteggio invariato dopo il primo minuto del secondo round

8.00: Proprio in chiusura di primo round l’azzurra piazza il calcio alla testa e passa a condurre 3-0

7.59: Nulla di fatto nel primo minuto del primo round

7.58: E’ subito in pedana l’azzurra Armeria contro la danese Frederiksen

7.57: Nella categoria -62 kg l’italiana Armeria nei sedicesimi se la vedrà con la danese Frederiksen. La vincente affronterà la bulgara Petrova negli ottavi

7.55: Nella categoria -67 kg donne Daniela Rotolo debutterà nei sedicesimi contro l’albanese Quka. La vincente affronterà negli ottavi la greca Mitsopoulou

7.53: negli ottavi di finale della categoria -74 kg maschile Samuele Baliva se la vedrà con il polacco Robak. Il vincente affronterà agli ottavi il bulgaro Zolghadri

7.51: Nei sedicesimi di finale del torneo -80 kg Simone Alessio affronterà il serbo Takov. Il vincente affronterà negli ottavi il bulgaro Zoravkov

7.50: In campo femminile in gara oggi per la categoria -62 kg la forte naturalizzata messicana Paulina Armeria Vecchi e nella categoria -67 kg Daniela Rotolo.

7.47: Fari puntati su Simone Alessio (-80 kg), bronzo nel 2019 e attualmente diciottesimo nel ranking di categoria. Nella categoria uomini -74 kg l’Italia si affida a Samuele Baliva.

7.43: Si cresce di peso. le categorie impegnate oggi saranno Uomini -74 kg e -80 kg e Donne -62 kg e -67 kg.

7.40: Buongiorno e benvenuti alla terza giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria)

Presentazione Europei Taekwondo – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) da giovedì a domani, domenica 11 aprile. Oggi in gara quattro categorie, in attesa della giornata di domani, domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale è un antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Le categorie in gara oggi: Uomini -74 kg e -80 kg e Donne -62 kg e -67 kg. Fari puntati su Simone Alessio (-80 kg), bronzo nel 2019 e attualmente diciottesimo nel ranking di categoria. Nella categoria uomini -74 kg l’Italia si affida a Samuele Baliva. In campo femminile in gara oggi per la categoria -62 kg la forte naturalizzata messicana Paulina Armeria Vecchi e nella categoria -67 kg Daniela Rotolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) : cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.

