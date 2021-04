Ginnastica, Martina Maggio brava sesta agli Europei. Caduta perdonabile, dove sarebbe arrivata?

Martina Maggio ha conquistato un positivo sesto posto nel concorso generale individuale agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Un risultato positivo per l’azzurra, consapevole che avrebbe potuto ambire a qualcosa di più rilevante se non fosse caduta alle parallele. Un errore comprensibile e giustificabile, soprattutto dopo un turno di qualificazione davvero perfetto in cui le sono mancati appena tre decimi per agguantare un pass olimpico (non nominale).

La brianzola ha ottenuto lo stesso piazzamento di quattro anni fa nell’all-around, quando era al debutto in un contesto internazionale senior e sorprese per grinta, leggiadria ed eleganza. Stesse caratteristiche che la contraddistinguono anche adesso, unite a maturità e convinzione dei propri mezzi. La 19enne è sempre molto precisa e concreta sui quattro attrezzi, oggi ha purtroppo sbagliato sugli staggi, tra l’altro dove è solita fare bella figura.

Un peccato perché oggi Martina Maggio si è fermata a 52.366 sul giro completo, due punti in meno rispetto a quanto ottenuto in eliminatoria (il punteggio di mercoledì rispecchia meglio il suo potenziale). Dispiace perché la nostra portacolori avrebbe meritato di battagliare per un piazzamento più elevato, anche perché era entrata in gara col terzo punteggio di ammissione (dopo il ritiro di Larisa Iordache, la rumena è in ospedale per un’infezione al rene destro).

Da evidenziare come l’azzurra si sia risollevata dall’errore, eseguendo un ottimo esercizio alla trave e difendendosi al corpo libero. Non a caso due attrezzi su cui la rivedremo domenica per le Finali di Specialità, dove potrebbe davvero sorprendere (soprattutto sui 10 cm, dove può sempre succedere di tutto).

Dove sarebbe arrivata la brianzola senza l’errore odierno? Il quarto posto, occupato dalla britannica Amelie Morgan (53.565), era ampiamente alla sua portata. Per salire sul podio, invece, bisognava davvero superarsi perché oggi la britannica Jessica Gadirova non ha commesso errori e si è presa la medaglia di bronzo con 55.100. Si tratta comunque di un’esperienza da archiviare positivamente per Martina, che domani potrà rifiatare e poi domenica 25 aprile, giorno di Festa Nazionale, cercherà di risplendere di luce propria.

