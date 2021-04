CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata di qualificazioni agli Europei 2021 di ginnastica artistica: è stata una bellissima maratona, undici ore abbondanti passate insieme. Ci mancava, dopo oltre un anno e mezzo di digiuno. Buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronache, qualificate alle finali, pagelle, approfondimenti, focus sulle Olimpiadi. Appuntamento a domani con le qualificazioni maschili.

20.38 L’Italia festeggia comunque cinque Finali di Specialità: Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche (13.966 per entrambe, sono rispettivamente settima e nona, ma Listunova è out per la regola dei passaporti); Martina Maggio alla trave (quinta con 13.366); Vanessa Ferrari e Martina Maggio al corpo libero (rispettivamente quarta con 13.633 e settima con 13.333). Martina Maggio e Vanessa Ferrari sono anche in Finale all-around, ma la bresciana potrebbe anche decidere di non partecipare (rientrebbe Alice D’Amato, che è 18ma). L’appuntamento è per venerdì (concorso generale), sabato (parallele), domenica (trave e corpo libero).

20.35 Appena sarà delineato ufficialmente il quadro delle finaliste, con tutti i punteggi, ve lo riporteremo.

20.32 Festeggiamo però una serie di qualificazioni alle Finali di Specialità. Vanessa Ferrari e Martina Maggio al corpo libero, Martina Maggio alla trave, Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche. Martina Maggio e Vanessa Ferrari dentro anche nell’atto conclusivo all-around.

20.30 Un grandissimo applauso a Martina Maggio che ci ha provato con tanto cuore. Vanessa Ferrari non era ancora al top della forma. Un pass alla Russia (Listunova e Urazova meravigliose), uno a Larisa Iordache. Meglio di così era difficile fare, peccato per quei tre decimi…

20.28 Larisa Iordache ottiene 13.466, tre decimi più del necessario. La rumena si qualifica alle Olimpiadi, l’Italia non ottiene il pass aggiuntivo per i Giochi. La nostra Nazionale andrà a Tokyo con 5 ragazze: 4 in squadra + 1 individualista (pass nominale, se lo contendono Vanessa Ferrari e Lara Mori attraverso la Coppa del Mondo di specialità).

20.23 Aspettiamo…

20.21 Aspettiamo il punteggio di Larisa Iordache. L’Italia incrocia le dita: serve un punteggio inferiore a 13.167 per conquistare il pass olimpico…

20.20 Non è caduta. L’esercizio non è stato clamoroso, ma potrebbe bastare per fare 13.167.

20.19 Larisa Iordache sale sulle parallele.

20.17 Intanto un buon 13.433 per Sanne Wevers alla trave, ma Martina Maggio è ormai dentro alla finale di specialità. Giulia Steigruber si distingue al corpo libero 13.466, terza alle spalle di Vanessa Ferrari. Martina Maggio è quinta.

20.14 Ormai attesa spasmodica per questo esercizio di Larisa Iordache dal cui esito dipendono le sorti del pass olimpico aggiuntivo per l’Italia.

20.10 Ellie Seitz totalizza 14.233 alle parallele e fa così scivolare indietro di una posizione Giorgia Villa e Alice D’Amato, ma la finale di specialità sembra vicina.

20.06 In corso i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Al termine toccherà subito a Larisa Iordache alle parallele.

20.03 La rumena ha solo questa chance: o si qualifica qui o non andrà alle Olimpiadi, la Romania non ha qualificato la squadra. L’Italia punta ai 6 pass olimpici, se Iordache supererà Maggio allora ne avremo 5 (4 con la squadra, 1 nominale per Lara Mori o Vanessa Ferrari).

20.01 Larisa Iordache si esibirà per prima alle parallele.

19.58 Martina Maggio ci ha portato al secondo posto provvisorio con una prestazione estremamente solida valsa 54.398. Ha superato Amelie Morgan all’ultima curva e ora ha bisogno di un ultimo aiuto per completare la missione: Larisa Iordache deve fare meno di 13.167. E’ tutto in bilico. Ci ricordiamo tante cadute della rumena in questa specialità, staremo a vedere…

19.55 L’anno scorso Larisa Iordache ottenne 13.250 sugli staggi agli Europei di Mersin, quelli disertati da praticamente tutti i Paesi di riferimento a parte la Romania. Siamo davvero sul filo dei decimi…

19.52 Va detto che Larisa non ha mai digerito le parallele nel corso della sua carriera, anche se si è progressivamente migliorata. Ha spesso sbagliato su questo attrezzo. Staremo a vedere se reggerà la pressione: le sue speranze di andare alle Olimpiadi passano da qui, se non ce la fa resterà a casa da Tokyo.

19.50 L’Italia deve sperare che Larisa Iordache commetta qualche imprecisione e che non timbri il 13.167 che le serve per superare Martina Maggio e strappare il pass olimpico.

19.48 Dunque Larisa Iordache si trova a 41.232 dopo tre rotazioni. Ha bisogno di 13.167 alle parallele per superare Martina Maggio. Lo ha nelle gambe, servirebbe un errorino…

19.47 Iordache fa il suo 14.366 al volteggio.

19.45 Larisa Iordache al volteggio.

19.42 Larisa Iordache si esibirà per seconda al volteggio, Listtunova e Melnikova apriranno le danze alla trave, seguite dalle gemelle Wevers. Bui e Seitz alle parallele, Steingruber al corpo libero.

19.37 Si è conclusa la seconda rotazione, siamo in appena del punteggio di De Jesus alle parallele

19.34 Giulia Steingruber è lontana dai fasti di un tempo: 12.000 alla trave.

19.31 Marine Boyer non va oltre 13.100 sugli staggi e passa il testimone a Melanie De Jesus.

19.28 Adesso aspettiamo le parallele di Melanie De Jesus.

19.25 Angelina Melnikvova si esalta alle parallele e ottiene 14.625 (miglior punteggio di giornata), Listunova 14.166 ed è terza. Giorgia Villa scivola in quinta posizione (ma è come se fosse quarta, visto che massimo due connazionali possono accedere alle finale e davanti a lei ci sono tre russe), Alice D’Amato è settima (in realtà sesta, vale lo stesso discorso fatto per Villa).

19.22 Larisa Iordache ha totalizzato 26.866 dopo due rotazioni. Deve totalizzare 27.533 tra volteggio e parallele per superare Martina Maggio e toglierci il pass olimpico. Media del 13.766, non impossibile ma ora ci possiamo sperare…

19.21 E invece noooo! 13.400 di Larisa Iordache con 5.7 di D Score. Terzo punteggio di giornata, ma appena 67 millesimi meglio di Maggio. Bisogna provarci!

19.20 Ottimo esercizio di Iordache, l’unico errore è una posibile uscita di pedana in prima diagonale (ma massimo è un decimo di penalità). Attendiamo il punteggio, potrebbe tranquillamente avere fatto il miglior punteggio di giornata…

19.19 LARISA IORDACHE AL CORPO LIBERO.

19.16 Intanto un 13.700 per la tedesca Ellie Seitz al volteggio.

19.14 Duta ha incominciato la sua prova al corpo libero, poi toccherà a Larisa Iordache.

19.12 Attesa spasmodica, i punteggi di ragazze di seconda fascia escono a rilento.

19.10 Incomincia la seconda rotazione, Holasova al corpo libero. Bisognerà aspettare sei-sette minuti per vedere Larisa Iordache.

19.04 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento agli attrezzi.

18.58 Cresce l’attesa per una seconda rotazione di lusso: Iordache al corpo libero, Listunova e Melnikova alle parallele con Boyer e De Jesus. Ne vedremo delle belle e l’Italia osserva interessata. La speranza è che Iordache non sia perfetta al quadrato…

18.54 Tra poco la seconda rotazione, preceduta dai minuti di riscaldamento. Larisa Iordache andrà al corpo libero, attrezzo a lei particolarmente congeniale (ha vinto anche l’oro europeo nel 2014). Si esibirà per terza dopo Holasova e Duta. Melnikova e Listunova alle parallele insieme alle francesi Boyer e De Jesus, da seguire per sperare nella Finale di Specialità di Villa e D’Amato. Bui e Seitz al volteggio.

18.52 Giorgia Villa e Alice D’Amato sono sempre terza e quinta alle parallele. Martina Maggio è terza alla trave. Vanessa Ferrari seconda al corpo libero davanti a Maggio. Mancano tre rotazioni al termine delle qualificazioni…

18.49 Iordache deve tenere la media del 13.6 sugli altri tre attrezzi per superare Martina Maggio. Può farlo… Bisogna davvero incrociare le dita.

18.48 Larisa Iordache ottiene 13.466 (6.1 il D Score) con la caduta. Nonostante l’errore è il miglior punteggio di giornata…

18.45 CADUTAAAAAAAA! ERRORE SU UNA PIROETTE! Incredibile, aveva eseguito a meraviglia le difficoltà acrobatiche. Anche l’uscita è un po’ storta. E ora davvero si può fare per l’Italia…

18.43 LARISA IORDACHE SALE SULLA TRAVE.

18.40 Ora Duta sulla trave, poi toccherà a Iordache. In questa suddivisione anche le tedesche Ellie Seitz e Kim Bui (da tenere d’occhio soprattutto alle parallele) e le gemelle olandesi Sanne e Lieke Wevers (Sanne è Campionessa Olimpica alla trave).

18.37 Per Melnikova 14.300 sul secondo salto e chiude con la media di 14.450.

18.35 Melnikova firma il miglior dty di giornata: 14.600.

18.32 Listunova si mette in mostra con un buon doppio avvitamento da 14.466.

18.31 INIZIA LA QUARTA SUDDIVISIONE. Ci aspettano due ore in apnea: dita incrociate per le finali delle azzurre e per il pass olimpico.

18.28 Larisa Iordache si esibirà alla trave per quarta dopo la slovacca Mokosova, la ceca Holasova, l’altra rumena Duta. Listunova per terza al volteggio, prima di Melnikova (che farà i due salti). Da non perdere anche la svizzera Giulia Steingruber, già Campionessa d’Europa all-around (ha già in tasca il pass olimpico).

18.24 Nell’ultima suddivisione anche Melanie De Jesus Dos Santos, ma la francese non si esibirà nell’all-around (non difenderà il titolo). C’è anche l’altra transalpina Marine Boyer.

18.20 La cronaca della terza suddivisione con Martina Maggio e Vanessa Ferrari.

18.15 Le ragazze si stanno riscaldando sugli attrezzi. Le russe partiranno al volteggio, Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova sono due ragazze da oro. Vedremo se staranno davanti alla connazionale Urazova.

18.10 L’Italia incrocia le dita e seguirà con grande attenzione la prova di Larisa Iordache. Parliamo di una ragazza già capace di vincere una medaglia d’argento sul giro completo ai Mondiali e che ha grande talento, anche se viene da tre anni difficili. 54.4 è un punteggio nelle sue corde, ma…

18.05 L’ultima suddivisione inizierà alle ore 18.30. Larisa Iordache inizierà alla trave, uno dei suoi attrezzi preferiti.

18.02 La situazione nelle classifiche di specialità: Giorgia Villa è terza alle parallele (13.966) dove Alice D’Amato è quinta (13.966); Martina Maggio è incredibile seconda alla trave (13.366); Vanessa Ferrari è seconda al corpo libero (13.633), appena davanti a Martina Maggio (13.333). Si può davvero fare il pieno di Finali di Specialità…

18.00 Il pericolo numero 1 nell’ultima suddivisione, che inizia alle ore 18.00, si chiama Larisa Iordache. La rumena ha nelle gambe un 54.4 sul giro completo, bisognerà sperare in qualche errore. Le russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova faranno gara a parte, non contano per il pass olimpico che è già in tasca alla Russia.

17.57 Vanessa Ferrari ha dato l’anima, ma non è ancora al top della forma tra parallele e trave. Per questo motivo ha pagato sei decimi di distacco da Martina. Ricordiamo che il pass olimpico non è nominale, ma viene assegnato al Paese e poi il CT decide chi convocare.

17.56 MARTINA MAGGIO FA SOGNARE L’ITALIA. La nostra Nazionale è in lizza per un pass olimpico, ma per conquistarlo servirà che nessuna ragazza (russe a parte) superi il 54.398 dell’azzurra. C’è lo spettro di Larisa Iordache…

17.55 Martina Maggio chiude il suo all-around con 54.398 punti ed è seconda alle spalle di Vladislava Urazova (55.299). Vanessa Ferrari è quarta con 53.765, a tre decimi da Amelie Morgan (54.032).

17.54 Vanessa Ferrari porta a casa 14.233 col dty al volteggio.

17.56 OTTIMO DOPPIO AVVITAMENTO DI VANESSA FERRARI.

17.55 SIIIIIIII. 14.133. MARTINA MAGGIO PASSA MORGAN ALL’ULTIMA CURVA. L’azzurra è davanti alla britannica. E ora Vanessa Ferrari.

17.53 VAI MARTINAAAA! UN AVVITAMENTO E MEZZO STOPPATO. Serve 13.8 per passare Morgan…

17.52 Spaziale 14.700 di Gadirova: 14.700 per chiudere con un totale di 53.699, Morgan si ferma a 54.032.

17.50 Amelie Morgan si ferma a 13.633! MARTINA E VANESSA POSSONO BATTERLA!

17.48 Morgan ha fatto soltanto un avvitamento!

17.45 Se Martina Maggio avesse nelle gambe un doppio avvitamento allora sarebbe più semplice recuperare quel decimo su Morgan. L’azzurra dovrà eseguire perfettamente il proprio salto, sperando in qualche sbavatura precedente della britannica.

17.43 Ultima rotazione della terza suddivisione. Dopo una finlandese e due danesi, Morgan si esibirà al volteggio e sulla carta ha il doppio avvitamento. Poi dopo di lei Gadiova, Maggio e Ferrari. Serve una magia per continuare a sperare nel pass olimpico.

17.41 Per il pass olimpico è dura. Per sperarci ancora bisogna battere Morgan, manca soltanto l’esercizio al volteggio. Maggio ha un avvitamento e mezzo, Ferrari il doppio avvitamento. Vedremo se si riuscirà a recuperare, è difficile.

17.40 La britannica Amelie Morgan è in testa tra le ragazze in pedana con 40.399. Martina Maggio è subito dietro con 40.265, Vanessa Ferrari insegue a 39.532.

17.38 HA FATTO SALTARE IL BANCO ANCORA UNA VOLTA! Camponessa infinita: 13.633 (5.7). Vanessa Ferrari è seconda al corpo libero, dietro soltanto al 13.866 di Gadirova. Ha ruggito nella sua specialità prediletta, si garantisce il pass per la finale e dimostra ancora di essere competitiva.

17.34 Prime due diagonali perfettamente stoppate, la terza linea è impeccabile. Sulle note di “Bella ciao” si esprime molto bene e poi chiude con un piccolo passetto in avanti sull’ultima diagonale (ben camuffato). Vanessa c’è, ma la giuria avrà gradito?

17.33 OTTIMOOOOOOO. MARTINA MAGGIO 13.333 (5.3 il D Score). Secondo punteggio di giornata al corpo libero! Dopo tre rotazioni totalizza 40.265, appena un decimo dietro a Morgan (40.399). E ora Vanessa Ferrari…

17.31 Prime due diagonali di lusso di Martina, che stoppa perfettamente gli arrivi. Buona la parte artistica sul cambio di musica, inchioda la terza diagonale, purtroppo esce leggermente con un piede sull’ultima linea. L’esercizio è di spessore, vediamo però il punteggio. E poi toccherà a Vanessa Ferrari…

17.28 Superbo 13.866 di Jennifer Gadirova al corpo libero. Miglior punteggio di giornata. ORA MARTINA MAGGIO.

17.24 Morgan si ferma a 13.000 (5.1 la nota di partenza). Martina Maggio e Vanessa Ferrari possono giocarsela alla pari. Ora Gadirova, poi toccherà a Martina e infine a Vanessa. Momenti roventi a Basilea.

17.21 Amelie Morgan sbaglia poco o nulla. La britannica è un po’ accartocciata nelle varie diagonali ma le porta comunque a termine. Potrebbe arrivare un buon punteggio…

17.18 Ora Morgan al corpo libero.

17.14 Alle parallele una lituana, due svedesi non di prima fascia e due bielorusse. Il terzo e il quinto posto di Giorgia Villa e Alice D’Amato resteranno al sicuro.

17.14 Bisognerà aspettare che si esibiscano le due finlandesi e le due danesi. Poi nell’ordine Morgan, Gadirova (fuori dai giochi), Maggio e Ferrari.

17.12 Le italiane ci devono credere, tutti discorsi sono apertissimi. Il 53.599 di Heduit è battibile dalle migliori Maggio e Ferrari tra volteggio e corpo libero, vediamo come se la caverà Morgan nel testa a testa.

17.10 Si infiamma la lotta per il pass olimpico, se ci si lascia alle spalle Heduit e Morgan allora poi si farà la corsa su Larisa Iordache, impegnata in ultima suddivisione.

17.08 Adesso le azzurre e Amelie Morgan si trasferiscono al corpo libero. Vanessa Ferrari deve tirare fuori il suo migliore esercizio, Martina Maggio ha una prova di sostanza per restare ai vertici. Lotta apertissima con Morgan, che darà davvero l’anima al quadrato.

17.05 Amelie Morgan è al momento in testa tra le ragazze in pedana con 27.399, inseguita da Martina Maggio (26.932). Vanessa Ferrari è invece ferma a 25.899. Ricordiamo che occorre superare il 53.599 di Carolann Heduit per rimanere in corsa per il pass olimpico.

17.02 Martina Maggio è seconda alla trave, meglio di lei ha fatto soltanto Morgan con 13.433. Si può puntare alla Finale di Specialità! Giorgia Villa è sempre terza alle parallele, dove Alice D’Amato è quinta.

17.01 Martina Maggio porta a casa 13.366 (5.2 il D Score), che è oro che cola visti i punteggi bassi che stanno uscendo durante questa giornata. La brianzola può ritenersi soddisfatta di questo punteggio e si prepara per il suo corpo libero. Al quadrato ci sarà bisogno della stoccata della migliore Vanessa Ferrari.

16.58 Eccellente serie acrobatica dietro, poi uno sbilanciamento sull’elemento successivo. Bene la ruota senza, ottimo costale. Rinuncia ai giri in accosciata, squilibrio su una piroette, bella uscita stoppata. Attendiamo il punteggio.

16.55 Gadirova si ferma a 11.433 e ora tocca a Martina Maggio!

16.53 Bruttissima caduta di Gadirrova alla trave. Poi salva un grossissimo sbilanciamento. La britannica sembra chiamarsi fuori dalla lotta per un pass olimpico.

16.51 Amelie Morgan è molto precisa e stampa 13.433 alla trave…

16.48 Morgan sale sulla trave, subito dopo di lei toccherà a Gadirova.

16.45 Intanto Giorgia Villa resta sempre terza alle parallele e a questo punto sperare nella finale di specialità non è impossibile, ma bisognerà vivere l’ultima suddivisione con le dita incrociate. Ora attendiamo la trave di Martina Maggio, che è un’ottima specialista e può davvero fare bene.

16.40 Vanessa Ferrari ha totalizzato 25.899 dopo i primi due esercizi a parallele e trave. A Vanessa servono 27.700 punti tra corpo libero e volteggio per stare davanti a Heduit. Questo non è impossibile, ma poi Iordache farà peggio? E attendiamo anche di vedere quello che faranno Gadirova e Morgan, attese tra poco alla trave.

16.37 Ora davvero serviranno un corpo libero di lusso e un doppio avvitamento eccellente al volteggio.

16.35 Purtroppo qualche sbilanciamento perr Vanessa Ferrari alla trave: 12.633 (5.1 il D Score, 1 decimo di penalità).

16.32 Vanessa Ferrari si prepara per salire sulla trave.

16.28 Vanessa Ferrari ha curato la trave negli ultimi anni ed è anche piaciuta dieci giorni in Serie A. Serve una prova priva di errori per restare in corsa per l’obiettivo, la bresciana ha tutta l’esperienza necessaria per riuscire nell’intento. Bisogna uscire da qui con un punteggio attorno al 13 per mantenere alte le speranze, poi ci sarà il corpo libero.

16.26 Tra poco la seconda rotazione. Vanessa Ferrari aprirà le danze alla trave, mentre Martina Magggio si esibirà per ultima sui 10 cm dopo due finlandesi, due danesi e le due britanniche.

16.24 Termina la prima rotazione della terza suddivisione.

16.22 Non male Jessica Gadirova, con un esercizio relativamente semplice (5.4): 13.700 di punteggio complessivo. Fa meglio di Ferrari e Maggio, sarà un osso duro per il pass olimpico: è avanti di un decimo a Martina e di quattro decimi a Vanessa. Reggerà la pressione all’esordio internazionale da senior?

16.20 Amelie Morgan è pulita sulle parallele e viene premiata con 13.966, partendo da 5.8 di D Score. Si tratta dello stesso punteggio complessivo di Giorgia Villa e Alice D’Amato, ma a parità di punteggio si va a guardare l’esecuzione: Villa terza con 8.266, Morgan quarta con 8.166, D’Amato quinta con 8.066. Giorgia può ancora ambire alla finale, per D’Amato il compito si fa difficile.

16.16 Attendiamo la prova alle parallele della britannica Jessica Gadirova per capire se può essere davvero una rivale di Ferrari e Maggio in ottica pass olimpico.

16.14 Heduit aveva fatto 13.466 alle parallele, ma Vanessa è decisamente più forte della francese al corpo libero e Martina si è presa un buon decimo di vantaggio sebbene partisse con un D Score inferiore di un decimo.

16.12 Inizio positivo per Martina Maggio (13.566) e Vanessa Ferrari (13.266) alle parallele. La loro rincorsa verso un pass olimpico proseguirà tra poco alla trave, dove serviranno due esercizi puliti e solidi.

16.11 Per il momento Giorgia Villa e Alice D’Amato restano terza e quarta alle parallele.

16.09 Vanessa Ferrari ottiene 13.266 con 5.4 come nota di partenza. Un po’ basso, ma è in linea per le sue ambizioni.

16.07 BRAVISSIMAAAAAAAAAA! VANESSA FERRARI RISPONDE SUBITO PRESENTE. Esercizio di vecchia impostazione, precise le verticali, ottime le fasi in cubitali e uscita perfettamente stoppata. Ora vanno di moda altri esercizi, ma la sostanza c’è. Aspettiamo il responso…

16.05 Martina Maggio ottiene 13.566 (5.8 il D Score). E ORA VANESSA FERRARI

16.02 Martina Maggio esegue un esercizio propositivo e di ottima sostanza, non ha sbagliato sostanzialmente nulla. E ora aiuta Vanessa Ferrari a sistemare l’attrezzo per il suo esercizio.

16.00 INIZIA LA GARA. MARTINA MAGGIO SULLE PARALLELE.

15.57 Ricordiamo che il pass non è nominale, sarà poi il CT della Nazionale a decidere chi convocare per le Olimpiadi.

15.55 Vanessa Ferrari ha nelle gambe anche un corpo libero ambizioso, sicuramente da finale e anche da medaglia. Ovviamente bisognerà non sbagliare. Oggi non sono ammessi errori se si vuole puntare a un pass olimpico. Lasciarsi alle spalle Heduit e Iordache sarà tutto tranne che facile.

15.52 Saranno proprio le azzurre ad aprire la gara, alle ore 16.00 sugli staggi. Nella terza suddivisione ci saranno anche la già citata britannica Jessica Gadirova con la connazionale Amelie Morgan (dagli staggi) e le ungheresi Zoja Szekely e Zsofia Kovacs (dalla trave).

15.50 Vanessa Ferrari è tornata a disputare un all-around dieci giorni fa in Serie A, a cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul giro completo. Sembra essere in ottima forma, 14 anni fa vinse il titolo continentale nel concorso generale e oggi insegue le Olimpiadi. Martina Maggio è molto solida e può dire la sua, ha ben figurato nelle ultime uscite sui quattro attezzi.

15.46 Ripetiamo il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi: 2 pass in palio, una Nazione ne può ottenere massimo 1. Possono conquistarlo solo quelle ginnaste che non erano presenti quando la loro squadra ha staccato il pass a cinque cerchi (dunque ai Mondiali 2018 o 2019). Vanessa Ferrari e Martina Maggio ci provano. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti e poi avrà la carta Viktoriia Listunova in ultima suddivisione, la Romania potrà puntare su Larisa Iordache (in ultima), attenzione alla britannica Jessica Gadirova.

15.45 Vanessa Ferrari e Martina Maggio partiranno alle parallele asimmetriche. Devono fare meglio del 53.599 di Heduit per rimanere in corsa per le Olimpiadi.

15.42 Vi riportiamo la cronaca della seconda suddivisione delle qualificazioni.

15.38 Carolann Heduit è seconda con 53.599. La transalpina è stata molto solida su tutti gli attrezzi: 14.100 al volteggio, 13.466 con una prova pulita alle parallele asimmetriche, 12.933 alla trave con qualche sbilanciamento, positivo 13.100 al corpo libero. Quanto fatto da Heduit rappresenta un punto di riferimento per Vanessa Ferrari e Martina Maggio, che alle ore 16.00 scenderanno in pedana per andare a caccia del pass olimpico: bisognerà fare meglio della 17enne se si vorrà restare in corsa per Tokyo. La francese ha preceduto la britannica Alice Kinsella (53.090: 14.225 alla tavola, 13.166 sugli staggi, 12.666 sui 10 cm, 13.033 al corpo libero) e la spenta ucraina Anastasiia Bachynska (52.065, si è accesa solo alla trave dove il suo 13.133 è per il momento il secondo punteggio di giornata).

15.35 Giorgia Villa e Alice D’Amato restano in corsa per una difficile qualificazione alla Finale alle parallele asimmetriche: sono rispettivamente terza e quarta (entrambe con 13.966) alle spalle di Urazova (14.500) e della svedese Jonna Adlerteg (14.000), devono incrociare le dita e sperare, perché mancano ancora due suddivisioni e non sarà semplice restare tra le migliori otto.

15.33 Aspettiamo gli esercizi delle olandesi al corpo libero, mentre Vanessa Ferrari e Martina Maggio si stanno preparando per la loro gara.

15.28 Alice Kinsella si ferma a 12.666 (5.5) alla trave e chiude l’all-around con 53.090, alle spalle di Heduit e davanti a Bachynska.

15.25 Aspettiamo la trave di Kinsella e le due prove al corpo libero delle olandesi. Ci stiamo accendendo per Vanessa Ferrari e Martina Maggio, attese in pedana alle ore 16.00: sarà caccia al pass per le Olimpiadi!

15.21 Carolann Heduit conclude il suo concorso generale con 53.599 punti, seconda alle spalle della russa Vladislava Urazova (55.299) e davanti all’ucraina Anastasiia Bachynska (52.065, ha chiuso con 12.966 al corpo libero). Proprio il punteggio di Heduit rappresenta un riferimento per Vanessa Ferrari e Martina Maggio: va battuto se si vuole puntare al pass olimpico.

15.18 Non male Heduit sui 10 cm: qualche sbilanciamento, ma chiude onerevolmente la sua prova con 12.933 (5.1).

15.15 Tra poco il turno di Carolann Heduit alla trave.

15.10 Giorgia Villa e Alice d’Amato sono sempre terza e quarta alle parallele, chiuderanno la suddivisione in questa posizione.

15.08 Tra poco l’ultima rotazione: Heduit e Kinsella alla trrave, Bachyska e le olandesi al corpo libero.

15.05 La francese Carolann Heduit ha totalizzato 40.666 e sta viaggiando su ottimi livelli, la britannica Alice Kinsella è vicina (40.424). Decisamente lontana l’ucraina Anastassia Bachynska (39.099). Attenzione perché la gara di Heduit può diventare un riferimento per Vanessa Ferrari e Martina Maggio nella lotta per il pass olimpico.

15.03 Volleman 11.733, Visser 12.400. Si conclude così la terza rotazione della seconda suddivisione.

14.57 Mancano gli esercizi alla trave di Tisha Volleman e Naomi Visser per chiudere la terza rotazione.

14.54 Anche questa rotazione passa indenne per le azzurre: Alice Kinsella non va oltre 13.166. Giorgia Villa è sempre terza alle parallele con 13.966, stesso punteggio di Alice D’Amato (quarta). Si rimane aggrappate alle speranze di finale.

14.52 Doppia caduta di una spentissima Phoebe Jakubczyk: 11.466 (5.4) alle parallele. Non è più un fattore per il pass olimpico.

14.48 Bacskay passa con un poco esaltante 12.400 sugli staggi, ora vedremo di cosa saranno capaci le due britanniche.

14.46 Carolann Heduit non è precissima alle parallele, forte di un D Score di 5.9. La francese ottiene un 13.466 utile per l’all-around, ma non in ottica finale di specialità. Villa e D’Amato restano terza e quarta…

14.45 Anastasiia Bachynska prova a darsi una scossa ed esegue una discreta trave: 13.133 (5.6). Sopravanza Giorgia Villa, che scivola così al quarto posto.

14.39 Tra poco la terza rotazione. Francesi e britanniche alle parallele, olandesi e ucraine alla trave.

14.37 Heduit sta disputando una bella gara, è da tenere d’occhio in ottica pass olimpico. Fanno peggio Jakubczyk e Bachynska.

14.35 Si è conclusa la seconda rottazione. La britannica Alice Kinsella primeggia con 27.258, davanti alla francese Carolann Heduit (27.200), alla connazionale Phoebe Jakubczyk (26.199) e all’ucraina Anastasiia Bachynska (25.966).

14.32 Solo 12.200 alle parallele per Volleman, dunque la classifica non cambia e le italiane restano ancora aggrappate alla speranza di accedere alla finale.

14.29 Intanto l’ungherese Csenge Maria Bacskay si è portata al comando al volteggio con la media di 13.766, precedendo di mezzo decimo l’ucraina Anastasiiia Motak (13.716). Giorgia Villa è sempre terza alla trave (12.600) e alle parallele (13.966), con lo stesso punteggo di Alice D’Amato sugli staggi (la genovese è quarta).

14.27 La britannica Phoebe Jakubczyk sembra non poter essere un discorso per l’all-around dopo il 13.333 al volteggio.

14.23 Anche l’altra ucraina Anastasiia Motak finisce alle spalle delle azzurre sugli staggi con un modesto 11.000.

14.22 Anastasiia Bachynska sarebbe un potenziale fenomeno, ma sbaglia troppo spesso: caduta dalle parallele, 12.133 (5.5). L’ucraina fallisce, Villa e D’Amato conservano terza e quarta posizione.

14.18 L’ungherese Bacskay ottiene 13.933 al volteggio ma è troppo indietro dopo un pessimo corpo libero (11.866).

14.16 Ottimo momento di Heduit che esegue un doppio avvitamento al volteggio portando a casa 14.100. Prima di lei 13.000 per l’altra francese Petit.

14.15 Ci sono molti momenti transitori in questa suddivisione vista la presenza di molte atlete con poche velleità come lettoni, croate, israeliane, turche, finlandesi, islandesi, norvegesi. Attendiamo le parallele di Bachynska e Volleman.

14.10 Un bel 14.225 di Kinsella al volteggio, la britannca ha iniziato la gara col piede giusto.

14.05 Visser non va oltre 11.933 sugli staggi, Villa e D’Amato sempre terza e quarta.

14.02 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. Si ripartirà con Kinsella al volteggio e Visser alle parallele.

13.58 Si è conclusa la prima rotazione della seconda suddivisione, non si sono stati particolari sussulti. Adesso le britanniche e le francesi al volteggio, le olandesi e le ucraine alle parallele. Un occhio alla trave della svizzera Wildi.

13.55 Questa rotazione non cambia la classifica alle parallele, dove Villa e D’Amato sono sempre terza e quarta con 13.966. Bisogna incrociare le dita per entrare in finale.

13.50 Non male il corpo libero della francese Carolann Heduit, capace di ottenere 13.100 (5.1). Prima di lei Petit ha ottenuto 12.833. Entrambe le transalpine sono in lizza per il pass olimpico, anche se sembrano inferiori rispetto alle altre pretendenti.

13.46 Ricordiamo che Kinsella non è un fattore per il pass olimpico perché era in squadra a Mondiali 2019. Phoebe Jakubczyk può invece ambire al pass. Sono fuori dal discorso anche le olandesi Volleman e Visser. L’ucraina Bachynska può invece ambire al pass.

13.44 Come da pronostico non cambia la classifica alla trave in questa rotazione. Villa è sempre terza con 12.600, ma ripetiamo che si tratta di un punteggio troppo basso per puntare concretamente alla finale.

13.41 Anastasiia Motak esegue anche il secondo salto al volteggio per una media di 13.716 che la issa al primo posto nella classifica di specialità. La svizzera Anina Wildi parte con 11.833 alle parallele.

13.38 Attenzione al 14.033 alla tavola dell’altra ucraina Anastasiia Motak, mentre la britannica Alice Kinsella fa il suo al quadrato (13.033).

13.37 Al volteggio Naomi Visser parte con 13.033, Anastassia Bachynska porta a casa un buon 13.833.

13.35 Attenzone perché c’è un cambio tra le fila della Gran Bretagna. C’è Phoebe Jakubczyk, che ottiene 12.866 al corpo libero. Amelie Morgan gareggerà nell’ultima suddivisione?

13.32 Terminato il riscaldamento, si riparte!

13.28 Le ragazze sono già alle prese con i minuti di riscaldamento agli attrezzi.

13.25 Ormai è tutto pronto alla Jakobshalle di Basilea, sta per iniziare la seconda suddivisione.

13.20 Ricordiamo che alle Finali di Specialità si qualificano le migliori 8, alla Finale all-around accedono le migliori 24. Massimo 2 atlete per Nazione in ogni atto conclusivo.

13.15 Quindici minuti all’inizio della seconda suddivisione di queste qualificazioni degli Europei. Ricordiamo che a Basilea si gareggia a porte chiuse.

13.08 Seconda suddivisione interlocutoria, ma qualche classifica potrebbe essere ridisegnata in ottica qualificazione alle Finali di Specialità.

13.06 Volleman, Visser e Bachynska partono al volteggio. Wildi sarà alle parallele insieme alla connazionale Lilli Habisreutinger. Attenzione alla slovena Lucija Hribar, ma solo in ottica volteggio. Al corpo libero Morgan e Kinsella, Petit ed Heduit, Peter e Bacskay.

13.04 Quelli citati non sono nomi di primissimo piano, ma sono atlete in grado di ben figurare sui singoli attrezzi e nel concorso generale.

13.02 Spiccano alcune nomi interessanti: l’ucraina Anastasiia Bachynska, le olandesi Tisha Volleman e Naomi Visser, le britanniche Amelie Morgan e Alice Kinsella, le francesi Sheyen Petit e Carolann Heduit, le ungheresi Sara Peter e Csenge Bacskay, la svizzera Anina Wildi.

13.00 Tra trenta minuti inizierà la seconda suddivisione delle qualificazioni femminili agli Europei 2021 di ginnastica artistica.

12.40 Ci si aspettava un po’ di più da questa mattinata in casa Italia, ma purtroppo basta davvero poco per compromettere le ambizioni di finale. Giorgia Villa e Alice D’Amato hanno terminato le loro fatiche da un’oretta, avranno il tempo di ripensarci sopra. Poi alle 16.00 tiferanno Vanessa Ferrari e Martina Maggio, incrociando le dita per una loro difficile qualificazione alla finale alle parallele (sono terza e quarta con 13.966).

12.28 Questo è il motivo per cui l’Italia può affidarsi a Vanessa Ferrari e Martina Maggio. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti, poi ci potrà provare anche Viktoria Listunova. Altre serie pretendenti sono la rumena Larisa Iordache e la britannica Jessica Gadirova.

12.25 Ricordiamo il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi. 2 posti in palio, non nominali (significa che finiscono alla Nazione della ginnasta che l’ha conquistato, sarà poi il DT a decidere chi convocare). Li possono conquistare, attraverso il concorso generale individuale, le ragazze che non erano presenti nelle squadre qualificate ai Giochi attraverso i Mondiali 2018 e 2019. Una Nazione può conquistare massimo 1 pass attraverso questo meccanismo.

12.15 La seconda suddivisione inizierà alle ore 13.30. Vanessa Ferrari e Martina Maggio in pedana alle ore 16.00.

12.10 Vi riportiamo la cronaca della prima suddivisione delle qualificazioni, con Giorgia Villa e Alice D’Amato in pedana.

11.50 Ci risentiamo tra un’oretta per avvicinarci alla seconda suddivisione. A breve online la cronaca della prima suddivisione con le prestazioni di Giorgia Villa, Alice D’Amato e Vladislava Urazova.

11.48 Le qualificazioni degli Europei riprenderanno alle ore 13.30 con la seconda suddivisione. Da seguire soprattutto l’ucraina Anastasiia Bachynska, le francesi Sheyen Petit e Carolan Heduit.

11.45 Mattinata difficile per l’Italia, che sperava di incominciare meglio. Ora l’attesa è tutta per Vanessa Ferrari e Martina Maggio, che alle ore 16.00 scenderanno in pedana per inseguire il pass olimpico: ce ne sono due in palio, massimo uno per Nazione. ll tetto imposto da Urazova è importante, la rumena Larisa Iordache e la britannica Jessica Gadirova sembrano essere le altre rivali di punta (oltre alla russa Listunova, ma c’è solo un pass per Nazione).

11.43 Gara poco convincente delle azzurre. Giorgia Villa è caduta alla trave ed è sostanzialmente fuori dalla finale (aveva le potenzialità di lottare per il podio). La bergamasca e Alice D’Amato sono ferme a 13.966 alle parallele e bisognerà incrociare le dita per accedere all’atto conclusivo. Alice è poi caduta alla trave, ha sbagliato al corpo libero e l’uscita al volteggio, restando sotto la soglia dei 52 punti nell’all-around.

11.41 Al volteggio soltanto la tedesca Sarah Voss ha portato i due salti (13.516). Alle parallele primeggia Urazova (14.500) davanti alla svedese Jonna Adlerteg (14.000) e alle due azzurre: Giorgia Villa e Alice D’Amato sono terza e quarta con 13.966. Alla trave sempre davanti Urazova (13.033), alle sue spalle la rumena Maria Ceplinschi (12.933) e Giorgia Villa (12.600). Al corpo libero per il momento il migliore esercizio è sempre quello di Urazova (13.333) che precede Ceplinschii (13.266) e la belga Margaux Daveloose (12.866).

11.40 La russa Vladislava Urazova occupa il primo posto nell’all-around con 55.299 punti. Spaventoso il 14.500 sugli staggi, buon doppio avvitamento al volteggio (14.433). Paga qualche sbilanciamento alla trave (13.033) e un corpo libero di routine (13.333). Netto vantaggio su Alice D’Amato (51.532) e sulla connazionale Elena Gerasimova (50.499).

11.38 Che bordata di Vladislava Urazova! 14.500 alle parallele. La russa ha piazzato la bordata al termine della gara. Esercizio strepitoso da 6.1 di D Score, balza in testa alla classifica all-around e di specialità.

11.32 La seconda suddivisione inizierà alle ore 13.30, poi la terza alle 16.00 e la quarta alle 18.30. La prima si sta avviando alla conclusione, ma aspettiamo le fondamentali parallele di Urazova.

11.30 Ricordiamo che alle ore 16.00 toccherà a Vanessa Ferrari e Martina Maggio: le azzurre inseguiranno un pass olimpico attraverso l’all-around.

11.26 Dovremo aspettare qualche minuto per l’esercizio di Urazova, perché sarà l’ultima a esibirsi sugli staggi. Sugli altri attrezzi si prosegue senza particolari sussulti.

11.24 Elena Gerasimova si ferma a 13.800 alle parallele e resta dietro a Villa e D’Amato, sempre seconda a terza con 13.966.

11.23 Alice paga quella sbavatura in uscita e si ferma a 13.800 (5.4) alla tavola. L’azzurra conclude il suo all-around con 51.532, un punteggio inferiore alle sue potenzialità. Una caduta alla trave (11.666), qualche imprecisione di troppo al corpo libero (12.100) e un volteggio non ottimale l’hanno limitata.

11.21 Alice D’Amato sfodera il suo doppio avvitamento al volteggio, ma c’è un passetto in avanti in atterraggio. Termina qui la gara della genovese, poteva andare meglio.

11.19 Da seguire le parallele di Gerasimova e Urazova, capiremo che valore hanno i 13.966 di D’Amato e Villa in ottica qualificazione alla finale.

11.18 Tra poco la quarta e ultima rotazione, preceduta dai minuti di riscaldamento. Alice D’Amato salterà per prima al volteggio.

11.16 Al corpo libero primeggia Urazova (13.333), proprio come alla trrave (13.033) dove la rumena Maria Ceplinschi piazza 12.933 e a scivolare Giorgia Villa al terzo posto. Alle parallele sempre prima la svedese Jonna Adlerteg (14.000) davanti al 13.966 delle due azzurre. Al volteggio soltanto la polacca Gabriela Janik ha esibito i due salti.

11.15 Si è conclusa la terza rotazione. La russa Vladislava Urazova è in testa con 40.799, tre punti di vantaggio su Alice D’Amato (37.732) e sulla belga Margaux Daveloose (37.666). Più attardata l’altra russa Elena Gerasimova (36.699).

11.10 Giorgia Villa e Alice D’Amato sono sempre seconda e terza alle parallele con 13.966, alle spalle del 14.000 di Jonna Adlerteg (ricordiamo che fu argento nel 2013). Giorgia Villa è sempre seconda alla trrave con 12.600, ma puntare alla finale appare improbabile per non dire impossibile.

11.08 Si sta ormai per concludere la terza rotazione della prima suddivisione, stiiamo aspettando la trave della rumena Maria Ceplinschi, ma è lontana dalle posizioni che contano.

11.06 Alice D’Amato ottene 12.100 al corpo libero con 4.9 di D Score. Le imprecisioni sono costate care all’azzurra che ora dovrà chiudere al meglio con un bel doppio avvitamento al volteggio.

11.05 Vladislava Urazova mette il suo timbro con il doppio avvitamento al volteggio: 14.433. Gerasimova non eccelle alla tavola e si limita a 13.266.

11.02 Aspettiamo il punteggio di Alice, mentre le due russe devono ancora esibirsi al volteggio.

11.00 Sbilanciamento importante in avanti sull’atterraggio dalla prima diagonale, squilibrio anche sul secondo arrivo. Esercizio non precisissimo, ma si è riscattata bene dalla caduta alla trave.

10.57 Alice D’Amato pronta al corpo libero.

10.54 Giorgia Villa e Alice D’Amato restano sempre seconda e terza alle parallele con 13.966, alle spalle del 14.000 della svedese Jonna Adlerteg.

10.52 Tra pochi istanti la seconda rotazione, preceduta dai consueti minuti di riscaldamento all’attrezzo. Alice D’Amato si esibirà per prima al corpo libero. Gerasimova e Urazova apriranno al volteggio (un salto a testa).

10.50 Si è conclusa la seconda rotazione. Giorgia Villa è in testa nell’all-around con 26.566, ma la sua gara finisce qui (niente volteggio e corpo libero). Urazova è ferma a 26.366, poi Alice D’Amato con 25.632. Gerasimova ferma a 23.433.

10.47 Alice D’Amato si ferma a 11.666 (5.0) alla trave. Esercizio molto critico e una caduta. Peccato dopo il 13.966 alle parallele.

10.46 Vladislava Urazova stenta comunque a ingranare: 13.333 (5.2) al corpo libero. Le due giovani russe non stanno strabiliando come ci si poteva aspettare, Listunova sarà meglio?

10.46 Niente da fare. Cade anche Alice D’Amato alla trave, il salto teso smezzato tradisce l’azzurra. Anche la genovese sbaglia dopo Giorgia Villa e si complica così il suo cammino nell’all-around.

10.44 Intanto Elena Gerasimova si chiama sostanzialmente fuori dalla gara all-around: caduta al corpo libero e appena 11.833. La russa sta fallendo il suo esordio tar le seniores.

10.42 Giorgia Villa si ferma a 12.600 (5.5 il D Score). Al momento è terza dietro a Urazova e Malewski, ma è impossibile entrare in finale con un punteggio così basso. Ora tocca ad Alice D’Amato.

10.40 Addio sogni di gloria. Giorgia Villa cade dall’avvitamento, uno dei passaggi più ostici del suo esercizio. Piede a terra, risale e il resto della prova è buono, ma purtroppo non basterà per accedere alla Finale di Specialità. Un vero peccato perché c’erano tutte le potenzialità per fare bene…

10.38 GIORGIA VILLA SULLA TRAVE.

10.36 Malewski 12.600.

10.32 Si stanno ormai per concludere i minuti di riscaldamento, tra poco toccherà a Malewski e poi alle due ginnaste italiane alla trave.

10.29 Giorgia Villa e Alice D’Amato saranno impegnate alla trave, precedute dalla tedesca Emma Malewski. Giorgia punta tanto su questo attrezzo, ha nelle gambe un super esercizio e può puntare al colpaccio. La genovese dovrà cercare di difendersi e portare a casa punti importanti in ottica all-around. Le russe Gerasimova e Urazova passeranno al corpo libero. Alle parallele polacche, greche e Ceplinschi (non dovrebbero superare il 13.966 delle azzurre).

10.27 Tra poco dunque la seconda rotazione, preceduta dai consueti minuti di riscaldamento all’attrezzo.

10.25 Si è conclusa la prima rotazione della prima suddivisione. La svedese Jonna Adlerteg è in testa grazie al 14.000 timbraato alle parallele e precede le azzurre Giorgia Villa e Alice D’Amato, entrambe capaci di 13.966 sugli staggi. A seguire la rumena Maria Ceplinschi, col 13.400 al volteggio. Trave da incubo per le giovani stelle russe Vladisava Urazova (13.033) ed Elena Gerasimova (11.600).

10.21 Ora ci avviciniamo rapidamente alla conclusione della prima suddivisione, al corpo libero Cardoso è la migliore con 11.433.

10.20 Doppia caduta di Elena Gerasimova! 11.600 (5.5). Inizio disastroso per le due russe alla trave…

10.17 Gravissimo errore di Vladislava Urazova. Il potenziale fenomeno russo si ferrma a 13.033 (5.6) alla trave.

10.16 Le due azzurre si stanno invece preparando per la prossima rotazione alla trave, occorrerà aspettare qualche minuto.

10.14 Tra poco le due russe alla trave, esercizi da seguire in ottica pass olimpico.

10.12 Arriva già una pessima notizia perché la svedese Jonna Adlerteg stampa 14.000 (6.0 il D Score) e sopravanza le due azzurre alle parallele. Sarà una giornata in apnea per sperare di entrare in finale, missione comunque difficile.

10.11 Alice D’Amato come Giorgia Villa: 13.966, con 5.9 di D Score (contro il 5.7 della bergamasca).

10.09 Eccellenti le linee di Alice, che collega bene anche Shapo e Pak. Peccato per un passaggio impreciso sullo staggio alto, sarà sul limitare dei 14 punti.

10.07 Giorgia esegue un buon esercizio, ma la giuria al mattino è come sempre di manica stretta: 13.966 per l’azzurra, punteggio buono ma per entrare in finale potrebbe non bastare. Ora Alice D’Amato.

10.05 GIORGIA VILLA SULLE PARALLELE.

10.03 Intanto ricordiamo anche i dorsali delle azzurre al momento in gara: 155 per Villa, 156 per D’Amato. Sono in pedana con un body dalle tonalità molto chiare, tra bluette e lilla.

10.01 Sono partiti i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche.

10.00 SCOCCA L’ORA. Le ginnaste si presentano alle giurie, iniziano gli Europei 2021 di ginnastica artistica!

09.55 Questa è la prima grande gara internazionale dopo un anno e mezzo di digiuno (gli Europei 2020 pre-natalizi sono stati praticamente disertati da tutti). Finalmente si riparte dopo una sosta infinita, la Polvere di Magnesio è pronta per respirare.

09.52 Ricordiamo anche gli orari delle altre suddivisioni: la seconda alle 13.30, la terza alle 16.00 (con Ferrari e Maggio), la quarta alle 18.30. Si andrà avanti fino alle 20.30 circa, praticamente senza interruzioni.

09.50 Dieci minuti all’ingresso delle atlete alla Jakobshalle di Basilea, ormai è tutto pronto per l’inizio di questi Europei.

09.48 Non ci sono altri pesci grossi nella prima suddivisione. Al volteggio la rumena Maria Ceplinschi, le polacche Emilia Kulczynska e Gabriela Janik, le greche Chrysa Balami ed Elvira Katsali. Al corpo libero le danesi Josephine Soerense e Astrid Brreckmann, le portoghesi Francisca Cancela e Beatriz Cardoso. Alla trave figurano anche le bielorusse Anastasiya Smantsar e Ganna Metelista. Presente anche la tedesca Sarah Voss, ma niente all-around.

09.46 Giorgia Villa e Alice D’Amato partiranno alle parallele asimmetriche dopo la tedesca Emma Leonie Malewski e prima della svedese Jonna Adlerteg, già capace di salier sul podio agli Europei in questa specialità.

09.44 Nella prima suddivisione spiccano le giovani russe Vladislava Urazova ed Elena Gerasimova, in lizza non soltanto per le finali di specialità ma anche per regalare alla Russia un pass olimpico non nominale. I loro punteggi saranno un riferimento per Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Partiranno alla trave dopo e poco ambiziose belghe Margaux Daveloose e Jutta Verkest.

09.42 Ricordiamo che le azzurre non arrivano in condizioni di forma ideali, la parte centrale del mese di marzo è stata condizionata da alcune positività al Covid-19, quarantene e allenamenti non costanti. L’ultima settimana è servita per rimettersi in sesto in vista di questi Europei.

09.40 Alice D’Amato vinse la medaglia di bronzo alle parallele agli Europei 2019 e spera di ripetersi, il suo esercizio è sempre di qualità e ha tutte le carte in regola per riuscirci.

09.38 Giorgia Villa ha tutte le carte in regola per centrare le Finali di Specialità sui 10 cm e sugli staggi, è reduce da due esercizi di qualità in Serie A. Ovviamente la bergamasca non deve sbagliare, attenzione soprattutto alla sua prova sulla trave.

09.36 Tutte le azzurre incominceranno la loro gara alle parallele asimmetriche. All-around per D’Amato, Ferrari e Maggio. Parallele e trave per Villa. Ferrari e Maggio lotteranno per i due pass olimpici a disposizione.

09.34 Si parte subito col botto perché nella prima suddivisione ci sono due italiane: Giorgia Villa e Alice D’Amato. Vanessa Ferrari e Martina Maggio scenderanno in pedana alle ore 16.00.

09.32 La rassegna continentale si apre a Basilea (Svizzera) con le qualificazioni femminili. Si inizia alle ore 10.00.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica artistica.

Il programma di oggi – Gli ordini di rotazione di oggi – Italia per il pass olimpico – Le speranze dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Oggi (mercoledì 21 aprile) inizia la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), si parte con le qualificazioni femminili. Le ragazze partecipanti sono state suddivise in quattro suddivisioni: si incomincerà alla ore 10.00 e si andrà avanti fino alle 20.30 circa, con una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Un non-stop assolutamente imperdibile e che darà la fisionomia alla fase cruciale di questa rassegna continentale.

Al termine di questa intensissima giornata, infatti, conosceremo quali saranno le qualificate alle varie Finali (venerdì l’all-around, nel weekend le specialità) e conosceremo anche a chi andranno i due pass non nominali per le Olimpiadi di Tokyo. Attraverso il concorso generale individuale, infatti, si assegneranno due biglietti per i Giochi e li potranno conquistare soltanto quelle ragazze che non facevano parte delle squadre ammesse alla rassegna a cinque cerchi attraverso i Mondiali 2018 o 2019. La battaglia sarà rovente per tutti gli obiettivi e ne vedremo davvero delle belle.

L’Italia vuole essere assoluta protagonista. Vanessa Ferrari e Martina Maggio sono in lizza per un pass olimpico (non nominale). La Farfalla di Orzinuovi torna sui quattro attrezzi dopo cinque anni, ha dimostrato di essere in ottima forma durante l’ultima tappa di Serie A e cerca il colpaccio (attenzione anche al corpo libero, indubbiamente meritevole della finale). La brianzola è molto solida e concreta, può sicuramente fare bene e rendersi protagonista di una bella prova sul giro completo.

All-around anche per Alice D’Amato, che punterà tantissimo sulle parallele asimmetriche (due anni fa vinse la medaglia di bronzo). Giorgia Villa si esibirà soltanto alla trave e agli staggi, la bergamasca ha nelle gambe due esercizi con cui può tranquillamente ambire alle finali di specialità e sognare un alloro pesante. Ricordiamo anche gli orari: Villa e D’Amato alle 10.00, Ferrari e Maggio alle 16.00. Ovviamente non soltanto Italia, ma anche tutte le grandi stelle del panorama europeo.

La francese Melanie De Jesus Dos Santos (titolare dello scettro all-around, ma che oggi non salirà su tutti gli attrezzi), la splendida russa Angelina Melnikova affiancata dalle giovani Vladislava Urazova, Elena Gerasimova, Viktoria Listunova (puntano alla carta olimpica). Poi le gemelle olandesi Lieke e Sanne Wevers, le sempre solide tedesche Ellie Seitz e Kim Bui, le britanniche Jessica Gadirova (per il pass olimpico), Alice Kinsella e Amelie Morgan, la rumena Larisa Iordache (in lizza per Tokyo).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, con tutti i punteggi, le classifiche, le analisi. Si incomincerà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.30 circa. Buon divertimento a tutti.

