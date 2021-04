L’Italia non è riuscita a conquistare un pass olimpico attraverso gli Europei 2021 di ginnastica artistica. La rassegna continentale metteva in palio due posti per i Giochi attraverso le qualificazioni del concorso generale: Vanessa Ferrari e Martina Maggio si sono impegnate sul giro completo, ma purtroppo la rumena Larisa Iordache ha beffato la brianzola per tre decimi (l’altra carta è andata comodamente alla Russia come da pronostico della vigilia).

A questo punto possiamo affermare ufficialmente che la nostra Nazionale femminile si presenterà alle Olimpiadi con 5 ragazze: 4 faranno parte della squadra (qualificata attraverso i Mondiali 2019, dove si conquistò una storica medaglia di bronzo), la quinta sarà una tra Vanessa Ferrari e Lara Mori (le due azzurre sono in lotta tra loro attraverso la Coppa del Mondo di specialità).

Il DT Enrico Casella avrà il compito di diramare le convocazioni per il quartetto, mentre il quinto posto è totalmente nominale e dunque si presenterà a Tokyo chi lo conquisterà sul campo (l’ultima tappa del circuito dovrebbe andare in scena a giugno a Doha, al momento Mori è davanti a Ferrari nella classifica al corpo libero). Questa ragazza gareggerà da individualista e non farà parte della squadra. Va precisato che Vanessa Ferrari potrebbe essere considerata per il quartetto, visto che è tornata a competere nell’all-around. In lizza ci sono ovviamente tutte le Fate (Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato, ma anche Asia D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio che sono in recupero da infortuni).

Dunque niente contingente pieno (6 posti) per l’Italia, che ha però tutte le carte in regola per fare bella figura in Giappone e battagliare per la conquista delle medaglie. Mancano tre mesi alle Olimpiadi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto.

