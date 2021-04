A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni femminili degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Si sono delineati i quadri delle atlete qualificate alle Finali di Specialità (8 posti per attrezzo) e alla Finale all-around (24 posti). L’Italia ha agguantato cinque pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e due posti per il concorso generale. Di seguito tutte le qualificate alle Finali degli Europei 2021 di ginnastica artistica.

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Angelina Melnikova (Russia) 55.991

2. Viktoriia Listunova (Russia) 55.465

4. Larisa Iordache (Romania) 54.698

5. Martina Maggio (Italia) 54.398

6. Amelie Morgan (Gran Bretagna) 54.032

7. Vanessa Ferrari (Italia) 53.765

8. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 53.699

9. Carolann Heduit (Francia) 53.599

10. Giulia Steingruber (Svizzera) 53.299

12. Filipa Martins (Portogallo) 52.865

13. Lieke Wevers (Paesi Bassi) 52.833

14. Elisabeth Seitz (Germania) 52.832

15. Kim Bui (Germania) 52.791

16. Marine Boyer (Francia) 52.232

17. Anastasia Bachynska (Ucraina) 52.065

19. Elina Vihrova (Lettonia) 51.499

20. Tonya Paulsson (Svezia) 51.315

21. Maisa Kuusikko (Finlandia) 51.199

22. Marta Pihan-Kulesza (Polonia) 51.032

23. Ada Hautala (Finlandia) 50.898

24. Barbora Mokosova (Slovacchia) 50.698

27. Emma Slevin (Irlanda) 50.432

29. Maria Csenge Bacskay (Ungheria) 50.265

30. Lihie Raz (Israele) 50.098

Vladislava Urazova (Russia) terza con 55.299, esclusa per la regola dei passaporti.

Alice Kinsella (Gran Bretagna) undicesima con 53.090, esclusa per la regola dei passaporti.

Alice D’Amato (Italia) diciottesima con 51.532, esclusa per la regola dei passaporti.

Sheyen Petit (Francia), Elena Gerasimova (Russia), Phoebe Jakubczyk (Gran Bretagna) non ripescate a causa della regola dei passaporti.

VOLTEGGIO

1. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 14.516

2. Angelina Melnikova (Russia) 14.450

3. Giulia Steingruber (Svizzera) 14.449

4. Marina Nekrasova (Azerbaijan) 13.983

5. Csenge Maria Bacskay (Ungheria) 13.766

6. Anastasiia Motak (Ucraina) 13.716

7. Tjasa Kysselef (Slovenia) 13.633

8. Sara Peter (Ungheria) 13.566

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Angelina Melnikova (Russia) 14.625

2. Vladislava Urazova (Russia) 14.500

3. Elisabeth Seitz (Germania) 14.233

5. Filipa Martins (Portogallo) 14.166

6. Jonna Adlerteg (Svezia) 14.000

7. Giorgia Villa (Italia) 13.966

8. Amelie Morgan (Gran Bretagna) 13.966

9. Alice D’Amato (Italia) 13.966

Viktoria Listunova quarta con 14.166, esclusa per la regola dei passaporti.

TRAVE

1. Larisa Iordache (Romania) 13.466

2. Sanne Wevers (Paesi Bassi) 13.433

3. Amelie Morgan (Gran Bretagna) 13.433

4. Lieke Wevers (Paesi Bassi) 13.400

5. Martina Maggio (Italia) 13.366

6. Melanie De Jesus Dos Santos (Francia) 13.366

7. Elina Vihrova (Lettonia) 13.233

8. Marine Boyer (Francia) 13.233

CORPO LIBERO

1. Angelina Melnikova (Russia) 14.300

2. Viktoriia Listunova (Russia) 14.033

3. Jessica Gadirova (Gran Bretagna) 13.866

4. Vanessa Ferrari (Italia) 13.633

5. Giulia Steingruber (Svizzera) 13.466

6. Larisa Iordache (Romania) 13.400

7. Martina Maggio (Italia) 13.333

9. Kim Bui (Germania) 13.333

Vladislava Urazova (Russia) ottava con 13.333, esclusa per la regola dei passaporti.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi