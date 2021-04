Vanessa Ferrari si è resa protagonista di un meraviglioso esercizio al corpo libero durante le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica e ha staccato il biglietto per la Finale di Specialità, in programma domenica 25 aprile. La Farfalla di Orzinuovi ha regalato una nuova magia sulla note di “Bella Ciao” e ha illuminato la pedana di Basilea, offrendo una prestazione di assoluta classe e sfoggiando tutto il suo talento.

La bresciana ha ribadito ancora una volta di essere una delle migliore interpreti al mondo in questo attrezzo e tra tre giorni cercherà di conquistare l’ennesima medaglia, a sette anni di distanza dal trionfo continentale al quadrato raccolto in quel di Sòfia. La 30enne ha ben interpretato le quattro diagonali, anche se per sua stessa ammissione è stata volutamente un po’ conservativa. In Finale, invece, tenterà il tutto per tutto propro per cercare di salire sul podio.

Vanessa Ferrari è stata valutata con un positivo 13.633 (5.7 il D Score) e ha chiuso il turno eliminatorio in quarta posizione alle spalle delle russe Angelina Melnikova (14.300) e Viktoriia Listunova (14.033) e della britannica Jessica Gadirova (13.866). Di seguito il VIDEO dell’esercizio al corpo libeo eseguito da Vanessa Ferrari durante le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica.

VIDEO CORPO LIBERO VANESSA FERRARI

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi