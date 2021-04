LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Carlo Macchini e Vanessa Ferrari sognano la magia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale a Basilea, si assegnano gli ultimi cinque titoli e si preannuncia una battaglia serattissima, a partire dalle ore 13.00 ne vedremo delle belle sulla pedana svizzera e l’Italia vuole sognare in grande dopo aver conquistato due medaglie di bronzo nella giornata di ieri con Nicola Bartolini (corpo libero) e Salvatore Maresca (anelli). La nostra Nazionale schiera tre grossi calibri in grado di regalarci grandissime gioie.

Vanessa Ferrari ha tutte le carte in regola per inseguire l’ennesima magia della sua infinita carriera. La Farfalla di Orzinuovi, quarta in qualifica al corpo libero, punta a fare saltare il banco e insegue la medaglia pesante. La bresciana, smaltita la delusione per non avere staccato il pass olimpico attraverso l’all-around, proverà a salire sul podio a sette anni di distanza dall’ultima volta. La 30enne ha già vinto quattro medaglie agli Europei in questa specialità (oro nel 2007 e nel 2014), sulle note di “Bella Ciao” nel giorno della Festa della Liberazione sarà chiamata a battagliare con le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova, con la britannica Jessica Gadirova, con la svizzera Giulia Steingruber.

Martina Maggio, che sarà presente al corpo libero, ha più chance alla trave: sarà una outsider in una specialità dove davvero può succedere di tutto e che è imprevedibile. La brianzola, in caso di esercizio perfetto, potrebbe seriamente trovarsi in lizza per qualcosa di rilevante: l’assenza di Larisa Iordache apre spiragli importanti, Sanne Wevers al momento è favorita ma regna l’equilibrio. Carlo Macchini, terzo in qualifica alla sbarra, ha i mezzi tecnici per mettersi al collo una medaglia e puntare anche al sigillo massimo: la sfida ad Andreas Toba e Pablo Braegger è lanciata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi