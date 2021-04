LIVE SailGP Bermuda 2021 in DIRETTA: nuova sfida tra Ben Ainslie, James Spithill e Francesco Bruni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda giornata di regate della prima tappa del SailGP in corso di svolgimento alle Bermuda. I catamarani F50 con foil si sfideranno regalando uno spettacolo unico così come è accaduto ieri. A bordo delle varie imbarcazioni ci saranno grandissimi campioni della vela internazionale, tra cui alcuni protagonisti della 36ma America’s Cup.

Dopo le tre regate di ieri la classifica generale recita: testa Team Australia (Tom Slingsby) con 30 punti, a seguire Team Francia (Billy Besson) e Team Giappone (Nathan Outteridge) con Francesco Bruni nell’equipaggio con 23 punti, Team Stati Uniti (James Spithill) con 20 punti, Team Spagna (Phil Robertson) con 19 punti, Team Francia (Billy Besson) con 17 punti, Team Danimarca (Nicolai Sehested) e Team Nuova Zelanda (Peter Burling) con 11 punti.

Ricordiamo che al vincitore di ogni regata vengono assegnati 10 punti, al secondo 9, al terzo 8 e così via. I migliori due team di ogni tappa, si affronteranno in un match race per stabilire i vincitori parziali. Al termine degli otto appuntamenti in programma nell’arco del SailGP il team con il maggior numero di punti vincerà la manifestazione.

OA Sport vi offre la diretta live testuale delle regate di oggi della seconda giornata del SailGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. La nostra diretta inizierà alle ore 19.00. Buon divertimento!

Foto: SAIL GP FREE EDITORIAL USE