Masters1000 Montecarlo, il nuovo ordine di gioco del 12 aprile: i match riprenderanno alle 16.30

Giove Pluvio ha complicato non poco la vita agli organizzatori del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, seconda giornata di incontri e pioggia che è arrivata a scombussolare le cose.

E’ scattata la ovvia sospensione, dal momento che l’intensità della perturbazione non consentiva ai tennisti di continuare i propri incontri, visto l’alto rischio di farsi male. Pertanto, secondo quelle che sono le indicazioni che arrivano dal torneo monegasco, si cercherà di riprendere i match alle 16.30, augurandosi che la “tregua meteorologica” tanto attesa sia tale e duratura.

Secondo il programma comunicato, confermata la prosecuzione del match di Lorenzo Musetti sul Court Rainer III contro il russo Aslan Karatsev, mentre la sfida di Salvatore Caruso contro la wild card Catarina andrà in scena come primo incontro sul campo 9, con il confronto tra Marco Cecchinato e Koepfer a seguire.

Fabio Fognini sarà, in questo quadro, il terzo match sul Centrale (contro il serbo Miomir Kecmanovic), dopo la partita di Musetti e quella tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Cristian Garin. Il quinto italiano di oggi Thomas Fabbiano disputerà il suo match sul campo 2, al termine della sfida tra lo spagnolo Davidovich Fokina e l’australiano de Minaur.

Di seguito il nuovo ordine di gioco:

IL NUOVO ORDINE DI GIOCO DEL MASTERS1000 MONTECARLO (12 APRILE)

Ripresa incontri alle 16.30

Court Rainier III

prosecuzione (WC) Musetti vs Karatsev 3-4*

Auger-Aliassime vs (16) Garin

(15) Fognini vs Kecmanovic

Court Des Princes

prosecuzione Millman vs Humbert 6-3 *0-0

Evans vs Lajovic

(14) Dimitrov vs Struff

Court 2

prosecuzione Davidovich Fokina vs De Minaur 6-4 4-4*

(Q) Fabbiano vs (13) Hurkacz

Pella vs (WC) Pouille

Court 9

(Q) Caruso vs (WC) Catarina

(Q) Cecchinato vs (Q) Koepfer

Court 11

Paul vs (LL) Martinez / Chardy vs Bublik

*punteggio parziale

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events