CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC

IL NUOVO ORDINE DI GIOCO (12 APRILE)

9.20 Buongiorno. Il match tra Fabbiano e Hurkacz sarà quest’oggi il secondo dalle 11.00 sul campo n.2.

19.05 E’ ufficiale: il match non riprenderà in questo lunedì 12/04. Gli organizzatori del torneo hanno rimandato ufficialmente il programma a domani 13/04.

ATTENZIONE, PIOVE: MATCH INTERROTTO PER MALTEMPO. Fabbiano e Hurkacz tornano negli spogliatoi

0-15 Fabbiano prosegue nella sua scia fortunata di punti trovando un altro punto.

1-0 Fabbiano ce la fa! Profondità di colpi eccezionale per il ragazzo pugliese, che mette a referto questo gioco.

A-40 E’ in confusione il polacco. Fabbiano prova ad approfittarne per portarsi a casa questo game.

40-40 Scambio da fondo, errore del polacco: annullata anche la terza palla break.

30-40 Fabbiano annulla la seconda palla break con coraggio venendo avanti.

15-40 Errore di Hurkacz che grazia Fabbiano sbagliando praticamente “un rigore in movimento”, per utilizzare una terminologia calcistica.

0-40 Tre palle break per il numero 16 del mondo.

0-30 Il tennista di Wroclaw prende in mano lo scambio andando a rete a chiudere il tutto con uno smash in salto.

0-15 Primo punto del secondo set: a favore di Hurkacz.

COMINCIA IL SECONDO SET: FABBIANO AL SERVIZIO!

Una breve pausa.

3-6 Al termine di uno scambio che Fabbiano ha giocato comunque al massimo, Hurkacz si prende – con una bella volèe di rovescio – il punto decisivo per portarsi a casa il primo set in 31 minuti.

40-30 C’è un set point per Hurkacz.

30-30 Doppio fallo, pesantissimo, del polacco.

30-15 Fabbiano reagisce, viene avanti e costringe l’avversario a una difesa impossibile.

30-0 Servizio vincente per il polacco.

15-0 Hurkacz fa suo il primo punto del nono game.

3-5 Fa quello che deve Fabbiano accorciando le distanze. Ora turno di servizio per Hurkacz, che proverà a prendersi il primo parziale.

40-15 Continua a insistere in maniera proficua l’azzurro.

30-15 Fabbiano prova a cambiare passo facendo suo questo rally.

15-15 Un punto a testa anche in questo caso.

2-5 Fast game di Hurkacz che capitalizza al massimo il break confermandolo e garantendosi la possibilità di assicurarsi il primo parziale.

40-0 Terzo servizio semplicemente imprendibile per Fabbiano.

30-0 Partenza ingiocabile quella del polacco che mette due quindici a referto grazie al servizio.

2-4 ARRIVA IL BREAK DI HURKACZ! Il polacco approfitta di una serie di colpi un po’ corti di Fabbiano per fare male all’azzuro.

40-A Nuova palla break: scappa il dritto all’azzurro.

40-40 Servizio e dritto potentissimo di Fabbiano: annullata anche la seconda.

30-40 Annullata la prima.

15-40 Due palle break per il tennista classe 1997.

15-30 Braccio di ferro lunghissimo che si risolve a favore del polacco dopo un rovescio di Fabbiano che tocca il nastro e si impenna finendo in corridoio.

15-15 Sta quasi diventando un classico nei turni di servizio di Fabbiano: un punto a testa.

2-3 Hurkacz che con lo schema “servizio e dritto (in contropiede)” si porta a casa questo game.

40-30 Fabbiano perde la misura in risposta.

30-30 Servizio e…palla corta: punto per Hurkacz.

15-30 Bravissimo Fabbiano che prende in mano costringendo il rivale all’errore.

15-15 Un punto a testa in apertura di quinto game.

2-2 Altro giro, altro errore del tennista di Wroclaw: Fabbiano pareggia le cose.

40-30 Errore di Hurkacz, palla del due pari per Fabbiano.

30-30 Servizio e dritto: schema vincente per l’azzurro.

15-30 Palla corta da manuale del polacco.

15-15 Un vincente a testa per i due giocatori in campo: prima Hurkacz con un bel dritto, poi Fabbiano che chiude un lungo scambio con una perfetta discesa a rete.

1-2 Hurkacz: per ora il match segue i turni di servizio.

A-40 Servizio e rovescio incrociato: senza speranze per Fabbiano.

40-40 Risposta d’incontro vincente di Fabbiano: attenzione, parità.

40-30 Secondo doppio fallo consecutivo del polacco.

40-15 Doppio fallo in questo caso.

40-0 Ancora una gran battuta per il numero 16 del ranking che rende impossibile a Fabbiano la risposta.

30-0 Due servizi, fra cui un ace, per il polacco.

1-1 Fabbiano tiene senza troppi problemi il suo primo turno di servizio.

40-15 L’attacco di dritto di Fabbiano porta all’errore del rivale.

30-15 Hurkacz sparacchia fuori.

15-15 Risposta del polacco che coglie impreparato l’italiano.

15-0 Scambio lavorato dall’azzurro, che poi trova il dritto – vincente – di rimbalzo.

0-1 senza troppi problemi per Hurkacz. Si cambia campo, Fabbiano al servizio.

40-0 Il polacco viene chiamato a rete dall’azzurro chiudendo lo scambio con una bella volèe.

30-0 Errore di Fabbiano in risposta.

15-0 Subito servizio e dritto.

SI COMINCIA CON HURKACZ AL SERVIZIO!

17.37 Riscaldamento extra per i due viste le temperature e la poca possibilità di scendere in campo anche sul altri campi.

17.31 Ultime battute del riscaldamento. Fabbiano vuole cercare di partire immediatamente bene.

17.28 E’ in corso il riscaldamento fra i due.

17.10 Il match Davidovich Fokina-De Minaur è terminato con lo score di 6-4, 7-6 (3) in favore dello spagnolo. Ora un attimo di pausa e poi si parte con la diretta del match fra l’azzurro e il polacco.

16.51 In questo momento, il match che precede quello tra Fabbiano e Hurkacz, ossia Davidovich Fokina-De Minaur, potrebbe essere in dirittura d’arrivo. Al termine di questa partita l’azzurro e il polacco dovrebbero poi riuscire a scendere in campo.

16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani. Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire. Fognini resta terzo match sul Centrale, Fabbiano-Hurkacz comincerà al termine di Davidovich Fokina-de Minaur sul Campo 2

15.34: Nessun incontro riprenderà prima delle ore 17: si prevede pioggia fino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe piovere in mattinata.

h 13.50 A causa del maltempo, il programma odierno ha subito un’interruzione. Al momento quindi non è possibile stabilire quando il match tra Fabbiano e Hurkacz avrà inizio.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il polacco: chi vince sfiderà al secondo turno uno fra il britannico Daniel Evans e il serbo Dušan Lajović.

I colori italiani quindi, dopo la finale persa a Miami da Jannik Sinner, ritrovano sulla loro strada il polacco Hurkacz, questa volta però su un’altra superficie e con un altro avversario. Quel Thomas Fabbiano, numero 172 del ranking ATP, che per arrivare nel tabellone principale del torneo “in rosso” del Principato ha dovuto superare le qualificazioni, imponendosi prima contro l’argentino Coria e poi contro il portoghese Sousa.

Chi la spunterà? La parola, come sempre in questi casi, al campo: unico giudice supremo. Anche se è inevitabile che il nativo di Wroclaw, in questo momento n° 16 del ranking ATP, parta con i favori del pronostico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma intorno alle 14 sulla terra rossa del principato. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events