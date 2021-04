LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: Massimo Spolon in finale nel paracanottaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.14: Ai 1500 metri Olanda, Serbia e Italia. Staccate le altre imbarcazioni

10.12: A metà gara Olanda, Italia e Serbia

10.11: Olanda, Danimarca e Italia ai 500 metri

10.10: Lodo e Vicino al via nella seconda semifinale assieme a Danimarca, Gran Bretagna, Serbia, Olanda e Bielorussia

10.09: La Croazia si impone nella prima semifinale davanti a Romania e Francia che si qualificano per la finale

10.04: Iniziano le semifinali del 2 senza uomini. Nella seconda ci sono Lodo e Vicino. Nella prima al via Grecia, Francia, Romania, Croazia, Slovenia, Germania

10.02: Successo per la Spagna che riesce a sopravanzare la Croazia: questi sono i due equipaggi che raggiungono la finale A

9.58: Ci sono Olanda, Spagna, Croazia, Repubblica ceca e Danimarca al via del ripescaggio del due senza donne. Due posti in finale

9.55: Grande finale di Massimo Spolon che porta l’Italia in finale nel singolo di paracanottaggio vincendo la gara di ripescaggio. Alle sue spalle lo spagnolo Reja Munoz che agguanta l’altro posto disponibile per la finale

9.50: Spagna, Italia, Bielorussia a metà gara

9.49: c’è l’azzurro Massimo Spolon al via del ripescaggio del singolo di paracanottaggio: i primi due in finale. Al via anche Spagna, Ungheria e Bielorussia. Stop per il lituano per un sospetto caso di Covid nel gruppo squadra

9.49: Successo per la ungherese Bertus nella finale del singolo femminile davanti all’azzurra Elisa Mondelli che chiude la sua avventura al 15mo posto

9.45: La Romania si aggiudica la finale C del quadruplo pesi leggeri

9.41: Oggi saranno in acqua 13 imbarcazioni azzurre, 12 delle quali proveranno a raggiungere le 7 che ieri hanno già staccato il biglietto per le Finali A di domani

9.38: L’Olanda ha vinto la finale C del doppio pesi leggeri. Tra poco entreranno in acqua anche le barche italiane. La prima sarà Elisa Mondelli che disputerà la finale C del singolo femminile

9.37: Due le sessioni di gara in programma oggi. Quella mattutina è iniziata da pochi minuti e si chiuderà attorno alle 11.05 con ripescaggi e semifinali. Quella pomeridiana scatterà alle 12.35 e si concluderà attorno alle 14.15

9.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli europei di canottaggio e paracanottaggio in programma sul lago di Varese

Il programma della giornata – La cronaca delle batterie – La cronaca dei ripescaggi

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021. A Varese, in Italia, si gareggia, come deciso in precedenza, fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori.

Oggi saranno in acqua 13 imbarcazioni azzurre, 12 delle quali proveranno a raggiungere le 7 che ieri hanno già staccato il biglietto per le Finali A di domani, mentre un equipaggio italiano oggi disputerà la Finale C per il 13° posto chiudendo anzitempo la propria rassegna continentale.

Si proseguirà oggi, sabato 10 aprile, con le prime Finali C del canottaggio, poi ripescaggi di paracanottaggio e semifinali A/B e ripescaggi di canottaggio nella sessione mattutina, e semifinali A/B e ripescaggi ed infine semifinali C/D di canottaggio in quella pomeridiana.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della seconda giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 09.30, per cui la nostra diretta scatterà alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto: Danilo Vigo LPS