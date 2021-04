Canottaggio, Europei 2021: Lodo e Vicino in finale col miglior tempo! Bene anche i doppi pesi leggeri ed il singolo PR1 maschile

Proseguono gli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio: a Varese, in Italia, si gareggerà fino a domani, domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione mattutina in acqua le imbarcazioni per disputare Finali C del canottaggio, ripescaggi del paracanottaggio e semifinali A/B e ripescaggi di canottaggio.

In gara stamane 7 dei 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputano (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile), mentre 6 saranno in gara nel pomeriggio.

Nella sessione mattutina 4 imbarcazioni azzurre raggiungono le 7 che ieri avevano già staccato il biglietto per le Finali A di domani, mentre 2 dovranno accontentarsi delle Finali B per il 7° posto, infine un equipaggio italiano oggi disputa la Finale C chiudendo la propria rassegna continentale.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior maschile Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle) vincono la seconda semifinale in 6:35.46 (miglior tempo complessivo davanti a Croazia e Serbia, tutte racchiuse in tre decimi secondo) e passano alla Finale A di domattina. Si giocheranno le medaglie anche Paesi Bassi, Romania e Francia.

Nel doppio pesi leggeri femminile Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) passano alla Finale A di domani vincendo la seconda semifinale in 7:11.44 (terzo crono assoluto dietro a Gran Bretagna e Paesi Bassi). All’ultimo atto anche Romania, Irlanda e Russia.

Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri) vanno in Finale A grazie al secondo posto nella prima semifinale in 6:25.53 (terzo tempo complessivo dietro all’Irlanda ed alla Germania). A contendersi il podio domani anche Ucraina, Svizzera e Repubblica Ceca.

Nel doppio senior femminile Valentina Iseppi (CC Aniene) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo) chiudono al terzo posto nell’unica serie dei recuperi in 7:21.94 e mancano l’accesso alla Finale A, centrato invece dalla Germania, prima in 7:09.19, e dalla Francia, seconda in 7:14.64. Domani sarà Finale B per le azzurre.

Nel singolo senior femminile Elisa Mondelli (SC Moltrasio) è seconda e penultima nella Finale C in 8:18.08 e chiude gli Europei al 14° posto assoluto su 15 equipaggi iscritti. Davanti all’azzurra l’Ungheria in 8:11.53, mentre arriva alle spalle dell’italiana l’imbarcazione di Israele in 9:02.79.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri femminile Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario) è sesta ed ultima nell’unica serie dei recuperi in 8:21.20 e manca l’accesso alla Finale A, ottenuto invece dalla neerlandese Martine Veldhuis, prima in 8:03.94, e dalla britannica Madeleine Arlett, seconda in 8:06.82. Domani sarà Finale B per l’azzurra.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Massimo Spolon (Gavirate) vince l’unica serie dei ripescaggi in 10:10.59 e centra uno dei due posti ancora a disposizione per la Finale A. Assieme a lui avanza lo spagnolo Javier Reja Munoz, secondo in 10:11.64. Non ha preso il via il lituano Augustas Navickas, fermato stamane per ragioni mediche.

