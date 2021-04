Si completa la seconda giornata degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio: a Varese, in Italia, si gareggerà fino a domani, domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana in acqua le imbarcazioni per disputare semifinali A/B e ripescaggi ed infine semifinali C/D di canottaggio.

In gara oggi pomeriggio 6 dei 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputano (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile), dopo i 7 visti stamane.

Con i risultati della sessione pomeridiana salgono a 15 le imbarcazioni azzurre che hanno il biglietto per le Finali A di domani, mentre 4 dovranno accontentarsi delle Finali B per il 7° posto, infine un equipaggio italiano ha già disputato la Finale C chiudendo stamane la propria rassegna continentale.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro di coppia senior maschile Simone Venier (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) si qualificano per la Finale A di domani vincendo la prima semifinale in 5:43.22 (secondo crono assoluto dietro ai Paesi Bassi). Domani per il podio ci saranno anche Estonia, Gran Bretagna, Lituania e Polonia.

Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) vanno in Finale A grazie al secondo posto nella seconda semifinale in 5:55.92 (terzo tempo complessivo dietro a Gran Bretagna e Paesi Bassi). Romania, Polonia e Russia saranno le altre Nazioni in lotta per le medaglie domani.

Nel quattro di coppia senior femminile Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Veronica Lisi (SC Padova) e Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) vanno in Finale A vincendo la seconda serie dei ripescaggi in 6:23.03 e domani contenderanno le medaglie a Paesi Bassi, Ucraina, Norvegia, Germania e Gran Bretagna.

Nel quattro senza senior femminile Alessandra Patelli (SC Padova), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino) e Chiara Ondoli (CC Aniene) chiudono al secondo posto nella seconda serie dei recuperi in 6:31.46 e staccano l’ultimo biglietto della Finale A di domani. Per il podio sarà lotta con Russia, Gran Bretagna, Romania, Paesi Bassi ed Irlanda.

Nel doppio senior maschile Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) si classificano quarti in 6:13.99 nella prima semifinale e mancano l’accesso alla Finale A di domani. A giocarsi le medaglie saranno Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia e Russia. Per gli azzurri Finale B.

Nel singolo senior maschile Gennaro Di Mauro (CC Aniene) conclude al sesto ed ultimo posto nella prima semifinale in 7:05.90 e domani sarà in gara nella Finale B. Per le medaglie si affronteranno Germania, Danimarca, Polonia, Norvegia, Croazia e Grecia.

Foto: Danilo Vigo LPS