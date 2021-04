LIVE Canada-Italia, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, sesto match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania e Svizzera. Finora tre successi e due sconfitte per la nostra Nazionale che è ancora in corsa per l’obiettivo di centrare l’accesso diretto a Pechino 2022, nel torneo dove si assegnano i primi sei pass per le prossime Olimpiadi Invernali.

Partita molto importante quella di questa serata perchè i canadesi padroni di casa sono una delle squadre favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle papabili per l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei). I canadesi hanno iniziato molto bene il loro Mondiale vincendo cinque delle sei gare fin qui disputate. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per riuscire a sconfiggere i rivali per continuare a coltivare il sogno olimpico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, sesto match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse