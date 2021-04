Una bella Italia trascina all’extra end una Svezia meno irresistibile e precisa del solito ma capace con un pizzico di fortuna, di avere la meglio di misura sugli azzurri con il punteggio di 7-6. Italia spavalda, precisa, sul ghiaccio senza timori reverenziali contro una Svezia più fallosa del solito che ha rischiato contro gli azzurri, dopo una partenza tutt’altro che esaltante. Alla fine il solito Edin ci ha messo una pezza ma gli scandinavi dovranno cambiare marcia se vogliono giocare fino in fondo per il titolo iridato. Atteggiamento giusto, invece, per la formazione azzurra che ha confermato quanto di buono aveva mostrato nelle prime due uscite.

Roba da stropicciarsi gli occhi in avvio di partita con l’Italia che, dopo tre end, si trova addirittura in vantaggio 2-0. Nel primo end Retornaz, dopo un errore, si riscatta con un ottimo take out che manda in crisi Edin, il quale non riesce nel doppio take out e gli azzurri marcano il primo punto della contesa rubando la mano ai forti scandinavi. Nel secondo end l’Italia piazza ancora una stone nella casa e si porta sul 2-0.

La Svezia va un po’ in confusione e non riesce ad incidere neppure nel terzo end con Edin che tiene la mano con un nulla di fatto. Il conto, salatissimo, per gli azzurri arriva nel quarto end. La squadra italiana fa tutto bene ma nel finale ci pensa Edin a ribaltare la situazione, a spazzare via le quattro stone rosse dalla casa e a piazzarne tre per la Svezia che, in un baleno, passa a condurre 2-3.

Ancora un nulla di fatto nel quinto end con gli azzurri che preferiscono tenere la mano, mentre nel sesto end la situazione si fa complicata per la squadra italiana. La Svezia ha tre stone nella casa prima dell’ultimo lancio di Retornaz che se la cava con il take out che regala il punto della parità agli azzurri: 3-3.

Gli scandinavi giocano un settimo end da urlo e piazzano due punti per il 5-3 ma l’Italia non molla la presa: sfrutta l’errore di Edin, che va lungo con la sua stone, e con Retornaz marca due punti per il 5-5 al termine dell’ottavo end. Gli azzurri giocano un buon nono end e costringono Edin a prendersi un solo punto. Giocano benissimo gli svedesi nel decimo end ma, con quattro stone gialle nella casa, Retornaz di giustezza piazza il punto all’ultimo tiro e regala agli azzurri l’extra end. La Svezia marca bene gli azzurri e Edin, di giustezza, piazza la stone che regala il punto agli scandinavi: 1-0 e successo per una non irresistibile Svezia.

Foto Lapresse