L’Italia incomincia benissimo la propria avventura ai Mondiali 2021 di curling maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 7-1 nel match d’apertura a Calgary (Canada) e ha così iniziato col piede giusto questa rassegna iridata che mette in palio sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (sul ghiaccio sono presenti 14 squadre).

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella si sono sbarazzati senza problemi della compagine asiatica, sulla carta una delle più deboli in questa competizione. Il nostro quartetto tornerà sul ghiaccio questa notte (ore 03.00) per affrontare la Cina, in linea teorica un avversario modesto, prima dello scontro titanico contro la Svezia (domani, ore 22.00), vincitrice degli ultimi due titoli iridati.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia è di mano nel primo end e potrebbe marcare un agevole punto in apertura, ma decide di non farlo e di conservare il vantaggio dell’ultimo tiro anche nella frazione successiva. Si rivela una decisione saggia, perché gli azzurri costruiscono un gioco encomiabile e mandano in frantumi la strategia degli asiatici: Joel Retornaz travolge mentalmente e tecnicamente Yeong Seok Jeong, l’Italia timbra tre punti pesantissimi e si invola meritatamente sul 3-0.

La Corea del Sud deve tentare la reazione, ma commette troppi errori nel terzo parziale, mentre il nostro quartetto è impeccabile e si esalta con una doppia giocata di lusso. Jeong non può nulla con l’ultima stone, gli azzurri portano a casa altri due punti e si issano sul 5-0. La superiorità dei nostri portacolori è davvero schiacciante, tanto che gli asiatici non riescono a sbloccare per avendo il vantaggio dell’ultimo tiro: mano nulla nel quarto end e un misero punticino nella quinta frazione.

L’Italia conduce così agevolmente per 5-1 a metà partita, opta per un “bianco” nel sesto periodo e poi coglie un altro punto nel settimo parziale, in modo da ribadire le distanze: 6-1. L’Italia ruba la mano anche nell’ottavo gioco e la partita finisce così in anticipo per 7-1.

