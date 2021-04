Berrettini-Davidovich Fokina, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini è pronto per l’esordio al Masters1000 di Montecarlo. Il tennista romano inizierà il suo cammino nel Principato contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che oggi si è liberato dell’australiano Alex de Minaur. Nessun precedente sul circuito maggiore, per il semifinalista degli US Open 2019, con Davidovich Fokina. Una occasione che potrebbe portare il classe 1996 contro uno tra Alexei Popyrin, Pablo Andujar, Guido Pella e Lucas Pouille.

A che ora si giocherà questo attesissimo match? Il programma originale prevede che la partita di Matteo Berrettini sarà la quarta (ed ultima) sul campo Ranieri III. Si inizierà alle ore 11.00 con la sfida tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic, per cui si giocherà nel cuore del pomeriggio.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – Il match di primo turno del torneo del Principato tra Alejandro Davidovich Fokina – Matteo Berrettini sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’esordio dell’altoatesino al torneo monegasco.

PROGRAMMA MASTERS1000 MONTECARLO 2021

Martedì 13 aprile

Orario da stabilire, quarto incontro sul Court Rainier III – Alejandro Davidovich Fokina – Matteo Berrettini

Foto: Lapresse