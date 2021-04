Tennis, ATP Belgrado 2021: Matteo Berrettini supera Taro Daniel e conquista la finale

Matteo Berrettini conquista la finale dell’ATP di Belgrado. Il tennista romano ha sconfitto il giapponese Taro Daniel in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-0 in poco più di due ore di gioco. Un match durato un set in più del previsto, con il numero dieci del mondo che ha avuto un passaggio a vuoto nel finale della seconda frazione, dominando poi il terzo set.

Si tratta della quinta finale della carriera per Berrettini, la quarta sul rosso e la prima dal giugno 2019 (vittoria a Stoccarda contro Felix Auger-Aliassime). In passato il tennista romano aveva già vinto prima a Gstaad e poi a Budapest. L’unica finale persa è quella con il cileno Garin a Monaco di Baviera nel maggio di due anni fa.

Berrettini deve subito fronteggiare una palla break, ma annulla tutto con un ace. Il romano strappa poi subito il servizio a Daniel e allunga sul 3-1. Il numero 10 del mondo domina e controlla agevolmente gli scambi con il dritto. Matteo ha una palla per salire sul 4-0, ma il secondo break è solo rimandato ed arriva nel sesto game. Berrettini chiude agevolmente il primo set per 6-1.

Il copione del match non cambia anche nel secondo set. Il tennista romano ha tre palle break in apertura e toglie la battuta a Daniel. Il giapponese annulla tre palle break e riesce a restare in partita, arrivando fino al 5-4. Nel momento di chiudere il match, Berrettini, però, perde il servizio e Daniel pareggia clamorosamente sul 5-5. Il numero dieci del mondo ha l’occasione di tornare nuovamente avanti di un break, ma non la sfrutta. Si va al tie-break, che viene vinto dal giapponese per 7-5.

Daniel ha dato tutto per recuperare e vincere il secondo set, crollando nella terza frazione. Berrettini vince subito a zero il primo game e poi toglie la battuta al giapponese. Il romano ritorna sui livelli del primo set e domina il nipponico. Nuovo break nel quarto gioco e allungo fino al 5-0. Berrettini strappa ancora la battuta a Daniel e chiude sul 6-0.

Adesso in finale l’azzurro se la vedrà con Aslan Karatsev, che ha saputo battere Novak Djokovic in una partita che si candida già ad essere “match dell’anno”. Il russo ha sconfitto il numero uno del mondo dopo tre ore e mezza di gioco con il punteggio di 7-5 4-6 6-4, annullando ben 23 palle break delle 28 concesse. Sarà anche il primo scontro in carriera tra Berrettini e Karatsev, per una prima volta che vale il titolo a Belgrado.

FOTO: LaPresse