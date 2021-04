Matteo Berrettini affronterà Aslan Karatsev nella Finale del torneo ATP 250 di Belgrado. Il tennista italiano si è qualificato all’atto conclusivo sconfiggendo agevolmente il giapponese Taro Daniel, mentre il russo si è reso protagonista di un’autentica impresa mettendo ko l’idolo di casa Novak Djokovic, numero 1 al mondo.

Il romano, tornato in ottima forma dopo un periodo di difficoltà, scenderà in campo domenica 25 aprile con l’obiettivo di conquistare il quarto trofeo in carriera nel circuito maggiore. Il romano dovrà però stare molto attento all’avversario, reduce da un colpaccio sulla terra rossa della capitale serba e ora in grandissima confidenza.

Quante posizioni in classifica ha guadagnato Matteo Berrettini qualificandosi alla Finale di Belgrado? Il nostro portacolori resta in decima posizione nel ranking ATP con 3468 punti. Se vincerà il torneo si isserà a quota 3568, ma non migliorerà il suo piazzamento in graduatoria. Si avvicinerà però alla nona posizione occupata dall’argentino Diego Schwartzman (3765) e metterà ampio margine tra sè e gli spagnoli che lo inseguono: Roberto Bautista Agut è 11mo (3090), Pablo Carreno Busta è 12mo (3015).

Foto: Lapresse