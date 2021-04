LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-82, Playoff Eurolega in DIRETTA: finale amarissimo per i milanesi. Vincono i tedeschi e ci sarà gara-5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Appuntamento a martedì sera per una gara-5 da non perdere.

Dall’altra parte il grande protagonista è Paul Zipser (16 punti), decisivo nell’ultimo quarto insieme a Vladimir Lucic (12). Ci sono anche i 18 punti di Wade Baldwin.

Un ultimo quarto da soli undici punti condanna l’Olimpia. Non sono bastati i 28 punti di un clamoroso Malcolm Delaney. Diciassette quelli di Shavon Shields, protagonista, però, in negativo delle giocate finali

Martedì ci sarà gara-5 al Forum. Un match senza domani per la squadra di Ettore Messina, che ha la terza ed ultima occasione per andare alle Final Four.

FINISCE QUI! Finale amarissimo per Milano che è stata praticamente avanti per tutta la partita, prima di cadere proprio negli ultimi possessi.

Datome esce dai blocchi ma non trova la retina. Sul rimbalzo anche Delaney non riesce a trovare il tiro del pareggio.

Serve un miracolo a Milano. Ancora un altro miracolo.

85-82 Lucic è glaciale dalla lunetta.

Lucic va in lunetta.

Davvero clamorosa quest’ultima azione della partita. Milano adesso è sotto di un punto e mancano nove secondi alla fine.

PAZZESCO! Cambiata la decisione e fallo in attacco di Shields. Decisione davvero discutibile perchè c’era un fallo netto di Sisko. Gli arbitri hanno rivisto la posizione di Gist che non aveva i piedi nel semicerchio e dunque hanno fischiato sfondamento.

Gli arbitri stanno riguardando le immagini. Momenti di tensione a Monaco di Baviera.

Shields penetra trova il fallo di Gist e il suo tiro viene sputato dal ferro

Milano esce dal timeout e ha bisogno di un altro miracolo.

83-82 Lucic completa il gioco da tre punti. Sorpasso del Bayern. 23 secondi alla fine.

82-82 PAZZESCO LUCIC! Alley oop Zipser per Lucic che segna con il fallo di Shields. Sciocchezza incredibile dell’americano che avrebbe dovuto evitare il fallo.

LA DIFESA DI MILANO!

Delaney sbaglia il libero. Un minuto

80-82 DELANEEEEEY! CON IL FALLO DI SEELEY!

80-80 Un solo libero di Shields. Un minuto e mezzo alla fine.

Milano ha smesso di attaccare e si sta limitando a degli isolamenti.

Pesantissima palla persa da Rodriguez. Due minuti e mezzo alla fine dell’ultimo quarto.

80-79 Jumper di Reynolds dall’angolo.

78-79 Reynolds con il tap in offensivo.

76-79 Delaney ancora lui!

76-77 Incredibile ancora Zipser da tre punti!

Cinque minuti alla fine. Praticamente un supplementare.

Tripla sbagliata da Lucic ed errore anche di Shields in penetrazione.

Sbaglia Sisko da una parte, poi arriva la persa di LeDay dall’altra.

73-77 Due liberi importanti di Shields.

73-75 Incredibile Zipser! Schiacciata mostruosa in faccia ad Hines. Giocata clamorosa. Timeout per Milano.

71-75 Baldwin brucia Delaney e trova il -4.

Palla persa da Delaney.

69-75 Tripla dall’angolo di Lucic. Il Bayern non molla.

66-75 Punter brucia ancora Baldwin e lo punisce con l’arresto e tiro. Timeout Bayern.

66-73 Altro canestro assurdo di Zipser che sta tenendo in vita il Bayern.

63-73 Punter dall’angolo dopo un rimbalzo pazzesco in attacco di Shields.

COMINCIA L’ULTIMO QUARTO!

63-71 INVECE NOOOOOO! L’ULTIMO TIRO E’ DI SHIELDS! Magia da dieci metri di Shields in corsa dopo l’errore di Zipser. Canestro pesantissimo sulla sirena dell’ex Baskonia.

Ultimo tiro del quarto per il Bayern.

63-68 Bel gancio mancino di Gist. Ultimo minuto.

61-68 Shields vola a rimbalzo e trova la schiacciata in tap in.

61-66 Un solo libero per Johnson.

Palla persa da Milano e Johnson va in lunetta.

60-66 Tripla frontale di Zipser.

57-66 Grande contropiede di Milano chiuso da Punter.

57-64 Johnson glaciale dalla lunetta. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto.

55-64 Johnson con due facili al vetro, ma che rimpianti per Milano per la tripla sbagliata piedi per terra da LeDay.

53-64 PUNTEEEEEEER! TRIPLAAAAAA! Primo canestro dal campo dell’americano.

53-61 Baldwin ruba palla e segna due punti facili.

51-61 Super canestro di Delaney in penetrazione.

51-59 Arresto e tiro di Zipser.

49-59 Due liberi di LeDay.

49-57 Il tedesco chiude il gioco da tre punti.

48-57 Zipser schiaccia con il fallo di Datome.

46-57 Baldwin brucia la difesa milanese e trova due facili al vetro.

44-57 Arresto e tiro di Delaney. Altro super canestro dell’americano.

44-55 Grandissimo canestro di Lucic.

42-55 LEDAY SCHIACCIA IN SOLITARIA! Timeout per il Bayern.

42-53 DELANEY! TRIPLA!

42-50 Baldwin ruba palla ad Hines e segna in solitaria.

SI RIPARTE! Venti minuti decisivi per la stagione di Milano.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Buonissimo secondo quarto di Milano (31-17) che si presenta avanti di dieci punti nel terzo quarto. Un’Olimpia trascinata da un Malcolm Delaney da 17 punti.

Lucic sbaglia e si va negli spogliatoi.

40-50 LeDay domina in post su Baldwin e trova il nuovo +10. Ultimo tiro per il Bayern.

40-48 Lucic con l’appoggio al vetro.

Purtroppo Evans fa 0/2 dalla lunetta. Un minuto all’intervallo.

38-48 Solo un libero per Baldwin. Un minuto e mezzo all’intervallo.

Delaney si mette in proprio, ma non trova la tripla del +14.

37-48 EVANS SCHIACCIA IL +11!

Palla persa subito dalla rimessa per il Bayern. Timeout di un furibondo Trinchieri.

37-46 Follia di Radosevic che tocca il ferro e regala due punti a Milano.

37-44 Un solo libero per Gist.

36-44 Shields segna con l’arresto e tiro. Tre minuti all’intervallo.

36-42 Arresto e tiro di Baldwin.

E’ rientrato Baldwin dopo i trattamenti per la botta alla schiena.

34-42 LeDay entra finalmente in partita e segna con l’arresto e tiro. Timeout per il Bayern.

Baldwin va negli spogliatoi ma tornerà comunque a giocare sicuro.

A terra intanto Baldwin che è finito a terra picchiando violentemente la schiena.

34-40 Datome schiaccia in contropiede.

34-38 Baldwin inventa e Gist appoggia al tabellone.

32-38 Ancora Delaney in penetrazione.

32-36 Due liberi di Delaney. Cinque minuti all’intervallo.

32-34 Johnson con l’arresto e tiro buttandosi indietro.

30-34 Ancora due punti per un eccezionale Delaney.

30-32 Piazzato dall’angolo di Johnson.

28-32 Bel canestro di Baldwin. Chiuso il parziale di 10-0 di Milano.

26-32 Delaney completa il gioco da quattro punti.

26-31 DELANEEEEEEEEEY! TRIPLAAAAA CON FALLO!

26-28 1/2 di Shields dalla lunetta.

Timeout per Trinchieri.

26-27 DATOMEEEEEE! Super contropiede di Milano e Gigi non sbaglia dall’arco.

26-24 Ancora due liberi per Shields.

26-22 L’americano completa il gioco da tre punti.

25-22 Reynolds segna con il fallo di Brooks.

23-22 Tripla senza senso di Rodriguez.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Grande battaglia in questi primi dieci minuti.

23-19 Seeley chiude il primo quarto con un perfetto sottomano. Undici punti per l’americano.

21-19 Altro giro in lunetta perfetto per Shields. Dieci secondi alla prima sirena.

21-17 Seeley non sbaglia dalla lunetta.

19-17 DATOME! Tripla fondamentale del sardo.

19-14 Johnson completa il gioco da tre punti.

18-14 Super rimbalzo offensivo di Johnson, che poi segna con il fallo di Hines.

16-14 Due liberi per Seeley. Due minuti alla fine del quarto.

14-14 Fantastico Hines a rimbalzo e poi appoggio al vetro dell’americano.

12-12 Shields pareggia dalla lunetta.

Altra palla persa da Milano con il fallo in attacco di Roll su Lucic.

Due pessimi attacchi di Milano, ma il Bayern non la punisce.

12-10 Baldwin non sbaglia dalla lunetta.

Ancora tre liberi per il Bayern con Hines che fa fallo sul tiro di Baldwin.

9-10 Schiacciata di Hines.

9-8 Seeley fa 2/3 dalla lunetta. Primo vantaggio del Bayern.

Fallo di Punter sul tiro da tre di Seeley.

7-8 Tripla dall’angolo di Seeley.

4-8 Due liberi per Delaney.

Milano è già in bonus dopo quattro minuti. Delaney punta Flaccadori e si regala un giro in lunetta.

4-6 Baldwin penetra e segna sulla pressione di Hines.

2-6 Un solo libero per Punter, che sbaglia il suo primo libero dei Playoff.

Milano sta attaccando molto il ferro in questo avvio. Punter si prende il fallo di Reynolds e va in lunetta.

2-5 Anche Delaney non sbaglia dalla lunetta. Ottimo inizio dell’americano.

2-3 Due liberi di Reynolds. Il Bayern si sblocca dalla lunetta.

0-3 SUBITO LA TRIPLA DI DELANEY!

20.45: SI COMINCIA!

20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Cinque minuti all’inizio di una partita fondamentale per Milano.

20.36: Il migliore di Milano è stato Malcolm Delaney con 18 punti. L’Olimpia, però, si aspetta segnali importanti da Gigi Datome, apparso in ripresa dopo un periodo negativo. Messina avrà bisogno anche di uno Zach LeDay diverso da gara-3, dove ha segnato solo 4 punti, in quella che è stata probabilmente la peggior partita della sua stagione.

20.33: Il Bayern ha ritrovato in gara-3 Vladimir Lucic. Dopo due partite sottotono, il serbo è stato decisivo mercoledì sera con 27 punti.

20.28: Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia del match “Ogni partita contro il Bayern è sempre una partita fisica, in cui rimbalzi hanno un’ importanza enorme. Sotto questo aspetto, dovremo fare un deciso passo in avanti. Finora ogni volta ci sono stati protagonisti diversi da una parte e dall’altra. Noi vogliamo costruire la nostra partita su coesione e capacità di aiutarci uno con l’altro come abbiamo fatto tante volte nel corso della stagione e come sono sicuro che faremo anche questa volta”

20.22: Una gara-3 che ha visto il Bayern comandare dal primo all’ultimo minuto. Una Milano che ha sofferto la fisicità e la pressione dei tedeschi, con l’Olimpia che ha sbagliato l’approccio nel primo quarto e poi anche ad inizio terzo quarto.

20.17: Secondo match point per la squadra di Ettore Messina, che con una vittoria staccherebbe il biglietto per le sue prime Final Four dopo 29 anni.

20.15: Buonasera cominciamo la diretta di Bayern Monaco-Olimpia Milano

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-4 dei playoff dell’Eurolega 2021. Quarantotto ore dopo la squadra di Ettore Messina ha il secondo match point per volare alle Final Four, mentre i tedeschi vogliono portare la serie alla “bella”.

Gara-3 ha visto il Bayern comandare dal primo all’ultimo minuto, con Milano che ha sbagliato l’approccio nel primo quarto e soprattutto al rientro in campo dopo l’intervallo lungo. Una serata da dimenticare per LeDay (eroe di gara-1) ed Hines, con il solo Delaney a salvarsi. Un’Olimpia che ha subito la fisicità del Bayern, trascinato da uno strepitoso Vladimir Lucic.

Milano, però, è ancora avanti 2-1 nella serie e questo conta tantissimo. L’Olimpia deve essere brava a resettare subito e cancellare gli errori di mercoledì. Per il Bayern è ancora un dentro o fuori e i tedeschi ancora una volta daranno tutto per sognare gara-5. L’Olimpia deve giocare da Olimpia e fare le stesse cose viste nella seconda partita. Le Final Four sono vicine e Milano deve andare a prenderle.

La palla a due di Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-4 dei playoff dell’Eurolega 2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

