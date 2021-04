Una sconfitta amara. L’Olimpia Milano perde gara-4 dei playoff di Eurolega 2021 85-82 contro il Bayern Monaco e la qualificazione alle Final Four di Colonia si deciderà in un quinto incontro che si giocherà martedì 4 maggio al Mediolanum Forum.

Una partita nella quale il rendimento di Malcolm Delaney (28 punti) ha fatto la differenza, ma anche i tanti errori di Milano hanno condizionato lo svolgimento del confronto. L’analisi del match da parte del tecnico della compagine meneghina Ettore Messina è molto chiara: “Complimenti al Bayern perché ci ha creduto, non ha smesso di giocare e lottare. Noi abbiamo restituito quello che avevamo ricevuto in gara-1, ma così come noi in quella partita ci siamo guadagnati la vittoria giocando duro e credendoci, lo stesso hanno fatto loro stasera“, le sue parole.

Entrando nel dettaglio, Messina ha sottolineato: “Credo che ci siano stati due fattori decisivi: il primo è che abbiamo avuto troppe palle perse (14), ma molte di quelle sono state palle perse che hanno generato canestri in contropiede; il secondo è che abbiamo commesso troppi falli sui tiratori così sono stati concessi 26 tiri liberi, anche questo troppi. Questi due fattori sono qualcosa su cui dobbiamo migliorare in Gara 5. Le percentuali di tiro non le puoi sempre controllare, ma questi errori sì”.

A questo punto ci si gioca tutto in gara-5: “Chi giocherà meglio quella partita vincerà la serie. E’ molto semplice” (fonte: comunicato ufficiale Olimpia Milano).

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria