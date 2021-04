Basket: Olimpia Milano costretta a gara-5. Il Bayern Monaco allunga i suoi playoff di Eurolega 2021 in un finale drammatico

Finale drammatico e terza gara-5 che si giocherà martedì 4 maggio, dopo quelle tra Anadolu Efes e Real Madrid e tra Barcellona e San Pietroburgo. Il Bayern Monaco riesce a rimontare l’Olimpia Milano, Andrea Trinchieri ed Ettore Messina si sfideranno in un’ultima partita al Mediolanum Forum per decidere chi andrà a Colonia per le Final Four di Eurolega. 85-82 il finale di una partita in cui Malcolm Delaney domina con 28 punti, ma dove i 18 di Wade Baldwin e i 16 di un clamoroso Paul Zipser, specialmente nell’ultimo quarto, diventano decisivi. Per uno scherzo del destino, anche la valutazione complessiva delle due squadre è perfettamente comparabile col punteggio: 86-85 per il Bayern.

Parte bene Milano, o meglio parte benissimo Malcolm Delaney, autore di non meno di sette dei primi dieci punti dell’Olimpia. Dall’altra parte l’uomo importante è Seeley, che appare all’Audi Dome in una veste particolarmente complicata da fermare. Il 19-14 del Bayern, ad ogni modo, è farina del sacco anche dell’ex italiano Johnson, ma i tedeschi non riescono a fare il vuoto e chiudono il primo quarto sì avanti, ma 23-19.

Un nome è quello che lancia il parziale di 3-13 dell’Olimpia, ed è quello del Chacho Rodriguez, che sblocca nei fatti tutti gli altri compagni diversi da Delaney. Baldwin e Johnson cercano di tenere il ritmo, ma è soprattutto un grande LeDay a mettere Milano sulla strada della doppia cifra (37-48). Sotto la sua spinta la prima metà di gara si chiude col sorriso per gli uomini di Messina, avanti 40-50.

Gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore al ritorno sul parquet, con Delaney che non si ferma, vola oltre quota 20 e regala il +13 (42-55) ai compagni. In apparenza il Bayern sembra non averne, tranne che per qualche fiammata di Baldwin e Johnson che comunque non preoccupa l’Olimpia. O almeno, non lo fa fino a quando il divario diventa minore, riducendosi fino alle cinque lunghezze (63-68) prima del clamoroso buzzer beater di tabella di Shields che vale il 63-71 a 10′ dal termine.

Qualcosa, però, cambia in fretta, e la variabile impazzita si chiama Paul Zipser. Dopo il nuovo +10 di Punter, i bavaresi cominciano a risalire, oltre che con Baldwin e Lucic, proprio con lui, che è protagonista di una schiacciata clamorosa, contro Hines, che potrebbe essere l’azione degli interi quarti di finale: 73-75. Ancora lui piazza la tripla del -1, e a 3’07” dalla fine arriva anche il sorpasso di Reynolds. Scorrono minuti drammatici all’Audi Dome, con Shields che va in lunetta e fa 1/2 per l’80-80, Delaney che prende la moto e trova il +2 a 1’06” dal termine senza però chiudere il gioco da tre punti. Arrivano due brutte conclusioni da entrambi i lati, poi Zipser ne combina un’altra, lanciando un alley oop per Lucic che decolla, inchioda e pesca il fallo di Shields a 23″8 dalla fine, realizzando l’aggiuntivo. Proprio quest’ultimo tenta di farsi perdonare, penetra e trova il fallo di Gist. O almeno questo è quel che pensa. Dopo un lungo conciliabolo al tavolo gli arbitri cambiano la decisione: sfondamento, perché tutti e due i piedi di Gist, dopo tanti replay che non chiariscono al 100%, sono visti fuori dal semicerchio. Arriva l’ovvio fallo su Lucic: 2/2. Resta solo la chance del tiro da tre: Datome sbaglia, rimbalzo di Delaney che esce dall’arco e tira anche lui senza buon esito. Sarà gara-5 al Mediolanum Forum.

BAYERN MONACO-OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 85-82 (23-19, 40-50, 63-71)

BAYERN – George ne, Baldwin* 18, Seeley 11, Reynolds 9, Lucic* 12, Flaccadori*, Zipser 16, Gist 5, Johnson* 12, Sisko 2, Radosevic*, Grant ne. All. Trinchieri

MILANO – Punter* 10, LeDay* 10, Micov*, Roll, Rodriguez 3, Tarczewski*, Delaney* 28, Shields 17, Brooks, Evans 2, Hines 4, Datome 8. All. Messina

Credit: Ciamillo