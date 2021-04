Basket, Playoff Eurolega 2021: domani gara-4 tra Bayern e Milano, secondo match-point per i meneghini

La serie tra Olimpia Milano e Bayern Monaco si è allungata oltre gara-3 e domani sera (ore 20.45) i meneghini avranno sulla racchetta il secondo match-point per chiudere la pratica e approdare alla Final Four dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Ieri è andato in scena il terzo atto della serie tra bavaresi e lombardi. La squadra di Ettore Messina sperava in un risultato differente da quello che poi è maturato all’Audi Dome, ma il campo ha detto che ai biancorossi servirà un ulteriore sforzo per accedere a una Final Four che manca addirittura dal 1992. Il risultato finale del match di ieri sera ha visto il Bayern prevalere per 85-79: una partita che il team di Andrea Trinchieri ha controllato fin dalle prime battute, chiudendo il quarto iniziale avanti di ben 14 punti e respingendo senza troppa fatica i tentativi di rimonta dell’Armani.

Il trascinatore della squadra tedesca è stato Vladimir Lucic, che ha realizzato 27 punti a cui ha aggiunto 7 rimbalzi e un assist per una valutazione complessiva di 35. Sicuramente non una buona notizia per l’Olimpia, dal momento che il serbo era stato spento nelle prime due partite della serie e costituisce uno dei principali pericoli per il prosieguo di questi quarti di finale. Per Milano solo tre giocatori hanno chiuso in doppia cifra: Malcolm Delaney, top scorer con 18 punti, Sergio Rodriguez e Shavon Shields, entrambi a quota 11 punti.

Cancellato il primo match-point, la buona notizia per l’Olimpia è che ne avrà a disposizione altri due per ottenere la qualificazione alla Final Four. Il match di domani sera ha un’importanza capitale: i meneghini devono cercare di chiudere la serie a tutti i costi per evitare di dare ulteriore fiducia al Bayern e tornare al “Mediolanum Forum” per gara-5 con la pressione tutta sulle proprie spalle.

Credit: Ciamillo