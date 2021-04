LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-79, Eurolega basket in DIRETTA: i bavaresi si prendono gara-3, tutto rimandato a venerdì

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.59 L’MVP della sfida è il ritrovato Vladimir Lucic, che chiude con 27 punti e una valutazione complessiva di 35. Per l’Olimpia il top scorer è Malcolm Delaney, autore di 18 punti.

22.57 Sfuma il primo match-point per l’Olimpia Milano, che cede per 85-79 sul campo del Bayern Monaco. Vittoria meritata per i tedeschi, che hanno giocato con l’atteggiamento giusto e approfittato di un paio di lunghi blackout dei meneghini nel primo e nel terzo quarto.

FINALE: Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-79

85-79 1/2 di Lucic in lunetta, ma è una pura formalità ormai.

Timeout Bayern.

Tarczewski sbaglia volontariamente il libero ed è sfortunato nel tentativo di catturare il rimbalzo. Ora è finita per davvero.

84-79 Tarczewski schiaccia e subisce il fallo. Solo 9” alla sirena però.

84-77 Altro 2/2 di Lucic in lunetta.

82-77 Ancora l’asse Roll-Tarczewski.

82-75 2/2 di Lucic ai liberi.

80-75 Assist di Roll, segna Tacrzewski.

Timeout Olimpia.

80-73 Occhioooo, tripla di Roll! Milano a -7 a 1′ dalla sirena.

0/2 in lunetta per Gist.

80-70 LeDay prende il rimbalzo offensivo e segna il -10. 1’48” alla fine.

80-68 1/2 anche per Datome.

80-67 Solo 1/2 di Rodriguez ai liberi.

80-66 Gist a bersaglio col piazzato dalla media distanza. 3’48” alla sirena finale.

78-66 3/3 di Zipser ai liberi.

Punter troppo irruente sul tentativo di tripla di Zipser: tre tiri liberi in arrivo per il n.16 del Bayern.

75-66 Hines in lunetta completa il gioco da tre punti.

75-65 Hines cattura un preziosissimo rimbalzo offensivo, segna e subisce il fallo.

75-63 Gran movimento di Johnson, di nuovo +12 Bayern.

73-63 Virata, arresto e tiro morbido di Zipser.

71-63 Delaneeey non vuole arrendersi! Tripla -8 Milano!

71-60 Tap-in pesantissimo di Johnson sul tiro sbagliato di Gist.

69-60 Shields attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro.

69-58 Milano disattenta, Sisko si ritrova il pallone tra le mani e dalla media distanza trova la retina.

67-58 Lucic prende ancora per mano il Bayern: tripla e +9.

64-58 Delaney in lunetta completa il gioco da tre punti.

64-57 ANCORA DELANEEEY! Penetrazione e fallo subito, partita improvvisamente riaperta!

64-55 Delaney segna il libero supplementare.

Gli arbitri dopo la revisione segnalano un fallo antisportivo di Lucic.

64-54 POTENZIALE GIOCO DA 4 PUNTI DI DELANEY! Tripla e fallo subito da Lucic!

FINE TERZO QUARTO: Bayern Monaco-Olimpia Milano 64-51

64-51 1/2 di Seeley in lunetta.

63-51 Punter in lunetta completa il gioco da quattro punti.

63-50 Assist di Rodriguez, tripla e fallo subito per Punter!

63-47 Due punti per Sisko.

61-47 1/2 in lunetta per Zipser.

60-47 Ancora Rodriguez, stavolta con l’accelerazione e l’appoggio al vetro.

60-45 Tripla del Chacho.

60-42 2/2 ai liberi di Lucic.

58-42 Datome rimette l’Olimpia a -16.

58-40 Lucic ora è on fire, altra tripla per il serbo.

55-40 2/2 di Rodriguez ai liberi.

55-38 Palleggio, arresto e tiro di Lucic.

53-38 Shields completa il gioco da tre punti.

53-37 Accelerazione devastante di Shields! Canestro e fallo subito.

53-35 2/2 di Lucic ai liberi.

51-35 Tripla pesante di Lucic. Parziale di 12-0 in corso, l’Olimpia non è praticamente uscita dagli spogliatoi.

48-35 1/2 di Johnson ai liberi.

47-35 Zingarata di Baldwin, parziale di 8-0 in quest’avvio di terzo quarto.

45-35 Il 2/2 di Baldwin ristabilisce la doppia cifra di margine.

43-35 Assist di Baldwin, segna Johnson.

41-35 E’ di Radosevic il primo canestro della ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.39 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per il secondo tempo.

21.37 A livello individuale nessun giocatore è in doppia cifra al termine della prima metà di gara: per il Bayern 7 punti a testa per Lucic e Baldwin, per Milano 8 punti di Delaney.

21.35 Come prevedibile, primo tempo combattuto all’Audi Dome, dove il Bayern Monaco è avanti di quattro lunghezze contro l’Olimpia Milano. Bruttissimo primo quarto dei lombardi (23-9), poi risveglio notevole nel secondo periodo (16-26): ci si gioca tutto nel secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO: Bayern Monaco-Olimpia Milano 39-35

L’ultima tripla di Shields viene sputata dal primo ferro.

39-35 2/2 in lunetta anche per Baldwin.

37-35 2/2 di Punter ai liberi.

37-33 Zipser segna il tiro libero supplementare.

36-33 Altra ripartenza letale del Bayern: Zipser ottiene canestro e fallo.

34-33 Lucic converte il contropiede dei padroni di casa.

32-33 TRIPLA FORTUNATA DI BROOKS! PRIMO VANTAGGIO MILANO! Timeout per Trinchieri.

32-30 Stavolta solo 1/2 di Delaney.

32-29 2/2 di Delaney in lunetta.

32-27 Sisko alza la parabola vincente.

30-27 Delaney riporta Milano a un solo possesso di distanza.

30-25 2/2 ai liberi per Lucic.

28-25 1/2 di Baldwin in lunetta.

27-25 Datome va ancora a segno col suo movimento tipico! 4-16 in quest’avvio di secondo periodo!

27-23 Datome amministra il tiro libero per il tecnico.

Fallo tecnico contro Radosevic.

27-22 Gist in avvicinamento segna un canestro importante per i bavaresi.

25-22 ANCORA SHIELDS DALL’ANGOLO! 0-8 di parziale dei meneghini che tornano a un solo possesso di distanza.

25-19 SHIELDS CON LA TRIPLA IN TRANSIZIONE! Un’altra Olimpia in quest’avvio di secondo periodo!

25-16 Fadeaway di Datome.

25-14 Tap-in di Zipser su tiro sbagliato da Baldwin.

23-14 Rodriguez in lunetta completa il gioco da tre punti.

23-13 Il Chacho entra in partita! Batte il diretto avversario, segna e subisce il fallo!

23-11 Hines ruba il pallone a Seeley e va a schiacciare!

FINE PRIMO QUARTO: Bayern Monaco-Olimpia Milano 23-9

23-9 Si iscrive alla partita anche D.J. Seeley.

Infrazione dei 24” dell’Olimpia. Sguardo torvo di Messina, serve ben altro per vincere questo match.

21-9 Reynolds schiaccia il +12. Secondo timeout chiamato da Ettore Messina per svegliare i suoi.

19-9 Reynolds a segno dalla media distanza. Doppia cifra di vantaggio per il Bayern, Milano in grande difficoltà.

17-9 Reynolds scarica per Sisko: tripla a bersaglio e altro allungo bavarese. Timeout Olimpia.

14-9 Rimbalzo offensivo e canestro di Reynolds.

12-9 Tripla frontale di Lucic. Il Bayern ha tanto bisogno dell’apporto del suo n.11.

Timeout TV in corso.

9-9 LeDay firma i due punti della parità.

9-7 Micov con un bel palleggio, arresto e tiro.

9-5 Baldwin arriva fino in fondo con la schiacciata.

7-5 Delaney da treee! Risposta di Milano!

7-2 Dopo 3’30” di digiuno Punter sblocca finalmente l’Olimpia con un bel palleggio, arresto e tiro.

7-0 Baldwin riceve in ritmo da rimessa laterale e segna dalla media distanza.

5-0 Palleggio, arresto e tiro di Johnson. Ottimo avvio dei bavaresi, soprattutto in fase difensiva.

3-0 Dopo 1’30” a secco, a sbloccare il match è Diego Flaccadori con la tripla su scarico di Radosevic.

INIZIO MATCH

20.43 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Micov, LeDay, Hines.

20.42 QUINTETTO BAYERN – Baldwin, Flaccadori, Lucic, Johnson, Radosevic.

20.40 Luci spente al palazzetto tedesco: il Bayern prova a caricarsi in vista di un match che rappresenta l’ultima spiaggia della sua stagione europea.

20.35 Stasera all’Audi Dome di Monaco di Baviera l’Olimpia sarà chiamata a un’altra battaglia: chiudere la pratica già oggi sarebbe una splendida notizia per i meneghini che approderebbero a una Final Four che manca addirittura dal 1992.

20.30 I primi due atti della serie contro il Bayern Monaco sono stati emozionanti, seppur in maniera molto diversa tra di loro: gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore con il canestro della vittoria di LeDay a fil di sirena, mentre gara-2 è stata tenuta maggiormente sotto controllo dai meneghini.

20.25 Primo match-point per l’AX Armani Exchange che, dopo il 2-0 maturato durante la scorsa settimana al “Mediolanum Forum”, con una vittoria stasera volerebbe automaticamente alla Final Four di Colonia.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Primo match-point per l’AX Armani Exchange che, dopo il 2-0 maturato durante la scorsa settimana al “Mediolanum Forum”, con una vittoria stasera volerebbe automaticamente alla Final Four di Colonia. I primi due atti della serie contro il Bayern Monaco sono stati emozionanti, seppur in maniera molto diversa tra di loro: se gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore, con i meneghini partiti molto male e costretti sempre a rincorrere gli avversari fino alla super giocata di Zach LeDay a fil di sirena valsa il 79-78 finale, gara-2 è stata invece quasi sempre sotto controllo per la squadra di Ettore Messina, che ha approcciato il match benissimo e nel secondo tempo è stata abile a respingere gli assalti bavaresi aggiudicandosi la sfida per 80-69.

Stasera all’Audi Dome di Monaco di Baviera l’Olimpia sarà chiamata a un’altra battaglia: chiudere la pratica già oggi sarebbe una splendida notizia per i meneghini che approderebbero a una Final Four che manca addirittura dal 1992. Dall’altro lato chiaramente i tedeschi spingeranno sull’acceleratore per riaprire la serie e ottenere quell’inerzia psicologica che potrebbe rimettere tutto in discussione.

La palla a due del match tra Bayern Monaco e Olimpia Milano è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo