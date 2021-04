Ci sarà una gara-4 tra Bayern Monaco ed Olimpia Milano. I tedeschi vincono 85-79 in casa e riaprono la serie, accorciando sul 2-1. Una partita che ha visto la squadra di Trinchieri sempre al comando, trovando gli allunghi decisivi nel primo e terzo quarto, resistendo poi alla rimonta dell’Olimpia. Una Milano che, dunque, manca il primo match point per accedere alle Final Four, ma tra meno di 48 ore si ritorna in campo per una quarta accesissima sfida.

Un Bayern trascinato da uno scatenato Vladimir Lucic, votato miglior giocatore della partita. Per il serbo ci sono 27 punti a referto (11/12 dalla lunetta) con anche 7 rimbalzi e 35 di valutazione. A Milano, invece, non bastano i 18 punti di Malcolm Delaney e gli 11 di Shavon Shields e Sergio Rodriguez.

Trinchieri sceglie in quintetto Flaccadori e l’italiano lo ripaga con il primo canestro del match. E’ un inizio freddo in attacco per Milano, mentre il Bayen comincia con un 7-0. La scossa arriva da Delaney e Punter e a metà primo quarto il tabellone segna 9-9. Da quel momento, però, l’attacco milanese si blocca nuovamente, mentre il Bayern costruisce un parziale di 14-0, complice un Reynolds dominante sotto i tabelloni. Alla prima sirena i tedeschi sono avanti 23-9.

E’ un’altra Milano in avvio di secondo quarto, con la scossa che viene data da Hines e Rodriguez. Shield infila anche due triple pesantissime, che confermano come l’Olimpia sia finalmente in partita. Il primo vantaggio milanese arriva con la tripla dall’angolo di Brooks (33-32). Il Bayern, però, replica prima con Lucic e poi con il gioco da tre punti di Zipser. All’intervallo i padroni di casa conducono 39-35.

Al rientro dagli spogliatoi purtroppo si rivede la stessa Olimpia del primo quarto. Cinque minuti da incubo per la squadra di Messina, che subisce un altro devastante parziale di 14-0 (53-35). Shields prova a dare la scossa con un bel gioco da tre punti, ma Lucic è scatenato e riporta il Bayern sul +18. Nel finale di quarto Rodriguez e un gioco da quattro punti di Punter danno ancora vita a Milano (64-51).

Ultimo quarto che parte subito con un 7-0 milanese firmato tutto da Delaney. Milano arriva sul -6 (64-58), ma è sempre il solito Lucic a trovare una tripla pesantissima. E’ un canestro pesantissimo, perchè riporta nuova linfa al Bayern che replica colpo su colpo all’Olimpia sempre con il serbo e con Zipser. Nel finale con la forza della disperazione Milano torna anche sul -5, ma sempre Lucic è glaciale dalla lunetta e il Bayern vince 85-79, accorciando la serie sul 2-1.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAYERN MONACO – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 85-79 (23-9, 16-26, 25-16, 21-28)

Bayern: George, Baldwin IV 11, Seeley 3, Reynolds 6, Lucic 27, Flaccadori 3, Zipser 11, Gist 4, Johnson 9, Sisko 9, Radosevic 2, Grant

Milano: Punter 8, LeDay 4, Micov 2, Roll 3, Rodriguez 11, Tarczewski 6, Delaney 18, Shields 11, Brooks 3, Evans, Hines 5, Datome 8

Credit Ciamillo