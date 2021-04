VIDEO Bayern Monaco-Olimpia Milano, highlights e sintesi della partita. Vincono i bavaresi, continua il quarto di Eurolega

Il Bayern Monaco, con un’eccellente prova di Vladimir Lucic (27 punti e 11/12 in lunetta), allunga la serie di quarti di finale contro l’Olimpia Milano. 85-79 il punteggio finale in favore degli uomini di Andrea Trinchieri, dei quali il serbo è praticamente one man show.

Per l’Olimpia inutili, oggi, i 18 di Malcolm Delaney, e soprattutto fatale l’impatto difensivo messo in più di un’occasione dai bavaresi, davvero in ottima forma questa sera dopo il quasi colpo di gara-1 e le conseguenze soprattutto psicologiche di gara-2.

Importante anche il dato a rimbalzo, 32-24 a favore del Bayern, che però ha dovuto gestire un finale in cui Milano non ha mai realmente mollato. Restano così tre su quattro le serie ancora attive in Eurolega.

Venerdì ci sarà gara-4, di nuovo all’Audi Dome e di nuovo alle 20:45, ancora con il Bayern impegnato a cercare di riportare la serie a Milano e con l’Olimpia che vuole un obiettivo che manca da 29 anni.

