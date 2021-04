LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: primo match-point per accedere alla Final Four!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

Primo match-point per l’AX Armani Exchange che, dopo il 2-0 maturato durante la scorsa settimana al “Mediolanum Forum”, con una vittoria stasera volerebbe automaticamente alla Final Four di Colonia. I primi due atti della serie contro il Bayern Monaco sono stati emozionanti, seppur in maniera molto diversa tra di loro: se gara-1 è stata la classica partita vietata ai deboli di cuore, con i meneghini partiti molto male e costretti sempre a rincorrere gli avversari fino alla super giocata di Zach LeDay a fil di sirena valsa il 79-78 finale, gara-2 è stata invece quasi sempre sotto controllo per la squadra di Ettore Messina, che ha approcciato il match benissimo e nel secondo tempo è stata abile a respingere gli assalti bavaresi aggiudicandosi la sfida per 80-69.

Stasera all’Audi Dome di Monaco di Baviera l’Olimpia sarà chiamata a un’altra battaglia: chiudere la pratica già oggi sarebbe una splendida notizia per i meneghini che approderebbero a una Final Four che manca addirittura dal 1992. Dall’altro lato chiaramente i tedeschi spingeranno sull’acceleratore per riaprire la serie e ottenere quell’inerzia psicologica che potrebbe rimettere tutto in discussione.

La palla a due del match tra Bayern Monaco e Olimpia Milano è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo