Una sola vittoria dal sogno Final Four. Domani sera l’Olimpia Milano scende in campo a Monaco di Baviera per gara-3 dei Playoff di Eurolega contro il Bayern. La squadra di Ettore Messina punta a chiudere la serie sul 3-0 dopo i due successi casalinghi della settimana scorsa, ottenendo il pass per le migliori quattro della competizione.

Il canestro di Zach LeDay allo scadere di gara-1 ha sicuramente indirizzato la serie nei favori di Milano. I due punti dell’americano non hanno deciso solo la prima partita, ma hanno condizionato anche gara-2, con un’Olimpia lanciatissima fin dal primo quarto e con un Bayern probabilmente ancora fermo con il pensiero a quel finale. Gara-2 ha visto Milano stare sempre avanti, riuscendo a gestire poi il vantaggio, respingendo i tentativi di rimonta dei tedeschi.

Una vigilia di gara-3 completamente diversa per Olimpia e Bayern. Milano è reduce da una striscia positiva tra Eurolega e campionato, con la squadra di Messina che ha appena sconfitto Pesaro in rimonta, confermandosi al primo posto in classifica; mentre i tedeschi sono crollati nel classico della Bundesliga contro l’Alba Berlino, perdendo addirittura di 38 punti, complice anche l’ampio turnover di Andrea Trinchieri.

Domani sera Milano potrebbe avere la testa più libera e molta meno pressione rispetto ad un Bayern che si trova con le spalle al muro. I tedeschi hanno bisogno di ritrovare il vero Vladimir Lucic, apparso molto sottotono nelle prime due partite milanese, ed inoltre Trinchieri punta ad avere un Jalen Reynolds più efficace sotto i tabelloni, dove ha perso nettamente la sfida con LeDay e Hines.

Dall’altra parte Messina può contare su tutti i suoi big, con anche Delaney, Hines e Rodriguez tirati a lucido, dopo il riposo in campionato. Una Milano che dovrà comunque stare molto attenta ad un Bayern che proverà ad essere aggressivo fin dai primi minuti. L’approccio alla partita sarà fondamentale, per prendersi la terza vittoria e raggiungere le tanto sognate Final Four.

